భారత్-పాక్ T20 మ్యాచ్ విలువ రూ.4,500 కోట్లు!
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి పాక్ను సస్పెండ్ చేయనున్న ఐసీసీ- భారత్తో మ్యాచ్ను బహిష్కరించినందుకు పాక్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్న ఐసీసీ- మ్యాచ్ బహిష్కరిస్తే ఐసీసీ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ హక్కును పాక్ కోల్పోయే ప్రమాదం
Published : February 2, 2026 at 7:30 PM IST
ICC 48 Hour Ultimatum to Pakistan : టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు తమ జట్టును అనుమతించమని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పడంతో ఐసీసీ కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం పీసీబీకి ఐసీసీ 48 గంటలు తుదిగడువును విధించినట్లుగా తెలుస్తోంది. రేపు లేదా ఎల్లుండి ఐసీసీ సమావేశంకానున్నట్లు సమాచారం. పాక్ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి బహిష్కరించే అవకాశమూ లేకపోలేదు. ఇదే జరిగితే ఐసీసీ టోర్నమెంట్లను నిర్వహించే హక్కులను పాక్ కోల్పోయే ప్రమాదముందని క్రికెట్ పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి ఔట్!
పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్లో విదేశీ ఆటగాళ్లు పాల్గొనే విషయంలో నిరభ్యంతర పత్రాలు పొందడంలో ఐసీసీ ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది. ఐసీసీ ఆదాయం నుంచి పాకిస్థాన్కు దక్కాల్సిన వాటాను సైతం నిలిపివేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాకిస్థాన్కు తీవ్ర ఆర్థికనష్టం సంభవించే అవకాశముంది. పాకిస్థాన్ను అన్ని రకాల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి బహిష్కరించాలన్న నిర్ణయం ఐసీసీ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రోజుల్లో టోర్నీ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఐసీసీ తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 15న పాక్ మైదానంలో దిగేలా ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
ప్రపంచ క్రికెట్లో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్లకు ఉన్న డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు సరిగా లేనప్పటికీ 2012 నుంచి ఐసీసీ, ప్రధాన టోర్నమెంట్లలో ఈ రెండు జట్లనూ ఒకే గ్రూపులో ఆడిస్తోంది. ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా భారత్-పాక్ మధ్య మ్యాచ్ జరగకపోతే అది క్రికెట్ వాణిజ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఒక్క భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ఇతర దేశాల క్రికెట్ బోర్డులకు పరోక్షంగా ఆర్థిక సాయం చేస్తుందంటే, ఈ మ్యాచ్కు ఉన్న క్రేజ్ను అంచనా వేయెచ్చు.
సుమారు రూ.4,500 కోట్ల విలువ
ప్రసార హక్కులు, ప్రకటనలు, స్పాన్సర్షిప్లు, టిక్కెట్లు, బెట్టింగ్ వంటి ఇతర వాణిజ్య కార్యకలాపాలను కలిపి చూస్తే ఒక్క భారత్-పాకిస్థాన్ టీ20 మ్యాచ్ విలువ సుమారు రూ.4,500 కోట్లు ఉంటుంది. మరే ఇతర క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా దీనికి దరిదాపుల్లోకి రాదు. ఈ మ్యాచ్ సమయంలో 10 సెకన్ల యాడ్ ధరే, దాదాపు రూ.25 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు పలుకుతుంది. ఒక్క భారత్-పాక్ మ్యాచ్ నుంచే ప్రకటనల ద్వారా రూ.300 కోట్లు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా. ఒకవేళ దాయాదుల మ్యాచ్ రద్దయితే, ప్రసారకర్తలకు తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. ప్రసారకర్తలు తమ డబ్బును వెనక్కి అడిగితే, ఆ నష్టాన్ని ఐసీసీ భరించాల్సి వస్తుంది.
చిన్న క్రికెట్ బోర్డులకు నష్టం
చివరకు అది సభ్య దేశాల బోర్డులపై పడుతుంది. ఐసీసీ ఆదాయం తగ్గితే, దానిపై ఆధారపడే చిన్న దేశాల క్రికెట్ బోర్డులకు నిధుల కొరత ఏర్పడుతుంది. అటు ఈ మ్యాచ్ను స్టేడియంలో వీక్షించేందుకు చాలామంది అభిమానులు ముందుగానే విమానాలు, హోటళ్లు, టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుంటారు. మ్యాచ్ జరగకపోతే అది పరోక్షంగా కొన్ని వేల మంది క్రికెట్ అభిమానులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. భారత్-పాక్ మ్యాచ్ జరగకపోతే రెండు బోర్డులు తక్షణమే సుమారు రూ.200 కోట్లు చొప్పున ఆదాయాన్ని కోల్పోతాయి. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు ఏటా ఐసీసీ ఆదాయం నుంచి సుమారు 34 మిలియన్ డాలర్లు వస్తుంది.
భారత్ -పాకిస్థాన్ అనేది ఇప్పుడు కేవలం క్రికెట్ మ్యాచ్ మాత్రమే కాదు. ఇది ప్రపంచ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లను నడిపించే ఆర్థిక ఇంజిన్. ఈ మ్యాచ్ నుంచి పాక్ తప్పుకోవడం అంటే కేవలం ఒక ప్రపంచకప్నకు నష్టం కలిగించడం మాత్రమే కాదు, ఇది ప్రసారకర్తలు, ఐసీసీ, స్పాన్సర్లు, అభిమానులందరినీ కుదిపేస్తుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, ఈ మ్యాచ్ను వదులుకున్నందుకు పీసీబీ భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ పాక్ ఈ మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తే ఆ నిర్ణయం వారికి చాలా కాలం పాటు వెంటాడుతుంది.