బంగ్లాదేశ్తో యువ భారత్ 'నో షేక్హ్యాండ్'- కుర్రాళ్లూ 'తగ్గేదేలే'
అండర్ 19 వరల్డ్కప్- భారత్ x బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్- నో షేక్హ్యాండ్ పాలసీని కంటిన్యూ చేసిన యుంగ్ టీమ్ఇండియా
Published : January 17, 2026 at 5:43 PM IST
Ind vs Ban U19 WC : అండర్ 19 వరల్డ్కప్లో భాగంగా బులవాయో వేదికగా భారత్ - బంగ్లాదేశ్ యువ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడిన టీమ్ఇండియా తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగింది. అయితే అంతకుముందు మైదానంలో అసక్తికర సంఘటన జరిగింది. టాస్ సమయంలో భారత్ కెప్టెన్ ఆయుశ్ మాత్రే, బంగ్లాదేశ్ సారథికి షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు! ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది.
నో షేక్హ్యాండ్
ప్రస్తుతం భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బంగ్లాలో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశంలో దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బ తిన్నాయి. ఈ కాంట్రవర్సీ క్రికెట్దాకా వచ్చింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజా మ్యాచ్లో టాస్ సమయంలో బంగ్లా కెప్టెన్ జవేద్ అబ్రార్తో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఆయుశ్ మాత్రే షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. దీంతో ఇది క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే దీనిపై అటు బంగ్లాగానీ, భారత్గానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు.
ఇదే కారణం!
బంగ్లాలో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ పేస్ బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ను బీసీసీఐ ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించింది. బోర్డు ఆదేశాల మేరకు వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ను కొనుగోలు చేసిన కోల్కతా ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టులోంచి రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ప్రతి చర్యగా వచ్చే నెలలో భారత్ వేదికగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ జట్టును ఇక్కడికి పంపేందుకు బీసీబీ నిరాకరిస్తోంది. భారత్లో కాకుండా శ్రీలంకలో తమ మ్యాచ్లు ఆడేలా రీ షెడ్యూల్ చేయాలని ఇటీవల ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. దీనిపై సస్పెన్స్ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ వ్యవహారంపై ఐసీసీ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.
Toss news 🗞️#TeamIndia will bat first in their second group game 🆚 Bangladesh!️#ICCMensU19WC | #INDvBAN 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/5hZ9PFHbFL— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
అప్పుడు పాకిస్థాన్తో!
గతేడాది పహల్గామ్ ఉగ్రగాడికి నిరసనగా ఆసియా కప్లో భారత సీనియర్ క్రికెటర్లు పాకిస్థాన్తో కరచాలనం చేయలేదు. ఆ టోర్నీలో పాక్తో మూడుసార్లు భారత్ తలపడగా, మూడుసార్లు కూడా మన ప్లేయర్లు దాయాది జట్టు ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. ఫైనల్లో నెగ్గిన తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్కు చెందిన మోసిన్ నఖ్వీ చేతిలమీదుగా ట్రోఫీని అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియా నిరాకరించింది. దీంతో నఖ్వీ ఈ ట్రోఫీని తనతోపాటు తీసుకెళ్లాడు. ఆ ట్రోఫీ ఇంకా భారత్కు అందలేదు. ప్రస్తుతం దీనిపై కూడా కాంట్రవర్సీ నడుస్తోంది.
A fighting innings from Abhigyan Kundu & he's looking to up the ante! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
Watch this superstar of tomorrow shine as teen star today ✨#ICCMensU19WC | #INDvBAN 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/HJTylsjEf6
అమ్మాయిలు కూడా!
2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్లోనూ ఇదే పునరావృతం అయ్యింది. పురుషుల క్రికెట్లోలాగే మహిళలు కూడా పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. టాస్ సమయంలోగానీ, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాతగానీ టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు పాకిస్థాన్ క్రీడాకారిణులతో కరచాలనం చేయలేదు. ఇదే పాలసీని ఇప్పుడు యువ భారత జట్టు కూడా కొనసాగించింది.