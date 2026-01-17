ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్​తో యువ భారత్ 'నో షేక్​హ్యాండ్'- కుర్రాళ్లూ 'తగ్గేదేలే'

అండర్ 19 వరల్డ్​కప్- భారత్ x బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్- నో షేక్​హ్యాండ్ పాలసీని కంటిన్యూ చేసిన యుంగ్ టీమ్ఇండియా

Ind vs Ban U19 WC : అండర్ 19 వరల్డ్​కప్​లో భాగంగా బులవాయో వేదికగా భారత్ - బంగ్లాదేశ్ యువ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ ఓడిన టీమ్ఇండియా తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగింది. అయితే అంతకుముందు మైదానంలో అసక్తికర సంఘటన జరిగింది. టాస్ సమయంలో భారత్ కెప్టెన్ ఆయుశ్ మాత్రే, బంగ్లాదేశ్ సారథికి షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు! ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

నో షేక్​హ్యాండ్
ప్రస్తుతం భారత్- బంగ్లాదేశ్​ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బంగ్లాలో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశంలో దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బ తిన్నాయి. ఈ కాంట్రవర్సీ క్రికెట్​దాకా వచ్చింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజా మ్యాచ్​లో టాస్ సమయంలో బంగ్లా కెప్టెన్​ జవేద్ అబ్రార్​తో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఆయుశ్ మాత్రే షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. దీంతో ఇది క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. అయితే దీనిపై అటు బంగ్లాగానీ, భారత్​గానీ అధికారికంగా స్పందించలేదు.

ఇదే కారణం!
బంగ్లాలో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ పేస్ బౌలర్​​ ముస్తాఫిజుర్​ను బీసీసీఐ ఐపీఎల్​ నుంచి తప్పించింది. బోర్డు ఆదేశాల మేరకు వేలంలో ముస్తాఫిజుర్​ను కొనుగోలు చేసిన కోల్​కతా ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టులోంచి రిలీజ్ చేసింది. దీంతో ప్రతి చర్యగా వచ్చే నెలలో భారత్​ వేదికగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ జట్టును ఇక్కడికి పంపేందుకు బీసీబీ నిరాకరిస్తోంది. భారత్​లో కాకుండా శ్రీలంకలో తమ మ్యాచ్​లు ఆడేలా రీ షెడ్యూల్ చేయాలని ఇటీవల ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. దీనిపై సస్పెన్స్​ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ వ్యవహారంపై ఐసీసీ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

అప్పుడు పాకిస్థాన్​తో!
గతేడాది పహల్గామ్​ ఉగ్రగాడికి నిరసనగా ఆసియా కప్​లో భారత సీనియర్ క్రికెటర్లు పాకిస్థాన్​తో కరచాలనం చేయలేదు. ఆ టోర్నీలో పాక్​తో మూడుసార్లు భారత్ తలపడగా, మూడుసార్లు కూడా మన ప్లేయర్లు దాయాది జట్టు ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. ఫైనల్​లో నెగ్గిన తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్​కు చెందిన మోసిన్ నఖ్వీ చేతిలమీదుగా ట్రోఫీని అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియా నిరాకరించింది. దీంతో నఖ్వీ ఈ ట్రోఫీని తనతోపాటు తీసుకెళ్లాడు. ఆ ట్రోఫీ ఇంకా భారత్​కు అందలేదు. ప్రస్తుతం దీనిపై కూడా కాంట్రవర్సీ నడుస్తోంది.

అమ్మాయిలు కూడా!
2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మ్యాచ్​లోనూ ఇదే పునరావృతం అయ్యింది. పురుషుల క్రికెట్​లోలాగే మహిళలు కూడా పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. టాస్​ సమయంలోగానీ, మ్యాచ్​ ముగిసిన తర్వాతగానీ టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు పాకిస్థాన్ క్రీడాకారిణులతో కరచాలనం చేయలేదు. ఇదే పాలసీని ఇప్పుడు యువ భారత జట్టు కూడా కొనసాగించింది.

