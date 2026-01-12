ఖాళీ స్టేడియాలతో WPL మ్యాచ్లు- ప్రేక్షకులకు నో ఎంట్రీ- ఎందుకంటే?
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్- ఆసక్తిగా సాగుతున్న నాలుగో ఎడిషన్ మ్యాచ్లు- ఆ మ్యాచ్లకు మాత్రం స్టేడియాల్లోకి ప్రేక్షకులకు నో ఎంట్రీ
Published : January 12, 2026 at 7:43 PM IST
WPL 2026 : 2026 మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగుతోంది. నవీ ముంబయి వేదికగా జరుగుతున్న తొలి విడత మ్యాచ్లకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ప్రతీ మ్యాచ్కు వేలల్లో ప్రేక్షకులు స్టేడియానికి విచ్చేసి లైవ్లో మ్యాచ్ వీక్షిస్తున్నారు. అయితే ఈ వారంలో మూడు మ్యాచ్లు మాత్రం స్టేడియంలో ప్రేక్షకులు లేకుండానే జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ మ్యాచ్లు ఏవంటే?
ఈ నెల 15న మహారాష్ట్రలో బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ రోజు ముంబయి ఇండియన్స్ - యూపీ వారియర్స్ మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఎన్నికలు ఉండడం వల్ల మ్యాచ్కు భద్రత కల్పించలేమని ముంబయి పోలీసులు బీసీసీఐకి సమాచారం అందించారని తెలిసింది. అలాగే ఎన్నికలకు ముందు (14న), తర్వాత రోజు (16న) జరిగే మ్యాచ్లు కూడా ప్రేక్షకులు లేకుండానే జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎన్నికలకు ఒక రోజు ముందు (14)తోపాటు 16న ఓట్ల లెక్కింపు నేపథ్యంలో మూడు రోజులు ఎఫెక్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అలా మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో డబ్ల్యూపీఎల్లో ఈ నెల 14,15,16 తేదీల్లో జరగాల్సిన మ్యాచ్లు ప్రేక్షకులు లేకుండానే ఆడే అవకాశం ఉంది.
#BREAKING BCCI Secretary Devajit Saikia to IANS on likelihood of WPL 2026 on January 14 & 15 to be held behind closed doors due to Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections— IANS (@ians_india) January 12, 2026
" the thing is that there is a local (municipal) election in mumbai on 15th. so we are… pic.twitter.com/4NN4DUrTMl
నో టికెట్ల సేల్
అయితే ఈ నెల 14,15, 16 తేదీల్లో జరగాల్సిన మ్యాచ్లకు సంబంధించి టికెట్లు ఆన్లైన్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో లేవు. మళ్లీ 17న జరగనున్న ముంబయి- యూపీ & దిల్లీ- ఆర్సీబీ మ్యాచ్ల టికెట్లు మాత్రం అమ్మకానికి అందుబాటులో చూపిస్తున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూరింది. అయితే ఎన్నికల సమయంలో మూడు మ్యాచ్లకు స్టేడియంలోకి ప్రేక్షకులకు అనుమతి ఉందా? లేదా అనే దానిపై బీసీసీఐ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
రెండే వేదికలు
కాగా, ఈ ఎడిషన్లో ఐదు జట్లు మొత్తం 22 మ్యాచ్ (ఎలిమినేటర్, ఫైనల్ కలిపి) లు ఆడనున్నాయి. ఇందులో తొలి 11 మ్యాచ్లు నవీ ముంబయి, ఆ తర్వాత మ్యాచ్లు వడోదరలో జరిగేలా షెడ్యూల్ చేశారు. ఫిబ్రవరి 03న ఎలిమినేటర్, ఫిబ్రవరి 05న ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరగాల్సి ఉంది.
మ్యాచ్లు ఇలా
- జనవరి 14 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్- యూపీ వారియర్స్
- జనవరి 15 - ముంబయి ఇండియన్స్ - యూపీ వారియర్స్
- జనవరి 16 - గుజరాత్ జెయింట్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
- జనవరి 17 - ముంబయి ఇండియన్స్ - యూపీ వారియర్స్
- జనవరి 17 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
కాగా, ఈ సీజన్లో నాలుగో మ్యాచ్కే పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. ఆదివారం గుజరాత్- దిల్లీ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో నందాని శర్మ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ కొట్టింది. గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్లో ఆఖరి ఓవర్లో దిల్లీ బౌలర్ నందాని శర్మ హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసింది. డబ్ల్యూపీఎల్ చరిత్రలో ఇది నాలుగో హ్యాట్రిక్ . నందాని కంటే ముందు ఇసి వాంగ్, దీప్తి శర్మ, గ్రేస్ హారిస్ హ్యాట్రిక్ వికెట్లు తీశారు. అయితే WPL చరిత్రలో హ్యాట్రిక్ సాధించిన మొదటి అన్క్యాప్డ్ బౌలర్గా నందాని నిలిచింది.
