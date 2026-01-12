ETV Bharat / sports

WPL 2026 : 2026 మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్​ ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగుతోంది. నవీ ముంబయి వేదికగా జరుగుతున్న తొలి విడత మ్యాచ్​లకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ప్రతీ మ్యాచ్​కు వేలల్లో ప్రేక్షకులు స్టేడియానికి విచ్చేసి లైవ్​లో మ్యాచ్ వీక్షిస్తున్నారు. అయితే ఈ వారంలో మూడు మ్యాచ్​లు మాత్రం స్టేడియంలో ప్రేక్షకులు లేకుండానే జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ మ్యాచ్​లు ఏవంటే?

ఈ నెల 15న మహారాష్ట్రలో బృహన్‌ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ (BMC) ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ రోజు ముంబయి ఇండియన్స్‌ - యూపీ వారియర్స్ మ్యాచ్‌ జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఎన్నికలు ఉండడం వల్ల మ్యాచ్​కు భద్రత కల్పించలేమని ముంబయి పోలీసులు బీసీసీఐకి సమాచారం అందించారని తెలిసింది. అలాగే ఎన్నికలకు ముందు (14న), తర్వాత రోజు (16న) జరిగే మ్యాచ్‌లు కూడా ప్రేక్షకులు లేకుండానే జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎన్నికలకు ఒక రోజు ముందు (14)తోపాటు 16న ఓట్ల లెక్కింపు నేపథ్యంలో మూడు రోజులు ఎఫెక్ట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అలా మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో డబ్ల్యూపీఎల్​లో ఈ నెల 14,15,16 తేదీల్లో జరగాల్సిన మ్యాచ్‌లు ప్రేక్షకులు లేకుండానే ఆడే అవకాశం ఉంది.

నో టికెట్ల సేల్
అయితే ఈ నెల 14,15, 16 తేదీల్లో జరగాల్సిన మ్యాచ్​లకు సంబంధించి టికెట్లు ఆన్​లైన్​లో అమ్మకానికి అందుబాటులో లేవు. మళ్లీ 17న జరగనున్న ముంబయి- యూపీ & దిల్లీ- ఆర్సీబీ మ్యాచ్‌ల టికెట్లు మాత్రం అమ్మకానికి అందుబాటులో చూపిస్తున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రచారానికి బలం చేకూరింది. అయితే ఎన్నికల సమయంలో మూడు మ్యాచ్​లకు స్టేడియంలోకి ప్రేక్షకులకు అనుమతి ఉందా? లేదా అనే దానిపై బీసీసీఐ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

రెండే వేదికలు
కాగా, ఈ ఎడిషన్​లో ఐదు జట్లు మొత్తం 22 మ్యాచ్ (ఎలిమినేటర్, ఫైనల్​ కలిపి) ​లు ఆడనున్నాయి. ఇందులో తొలి 11 మ్యాచ్​లు నవీ ముంబయి, ఆ తర్వాత మ్యాచ్​లు వడోదరలో జరిగేలా షెడ్యూల్ చేశారు. ఫిబ్రవరి 03న ఎలిమినేటర్, ఫిబ్రవరి 05న ఫైనల్ మ్యాచ్​లు జరగాల్సి ఉంది.

మ్యాచ్​లు ఇలా

  • జనవరి 14 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్- యూపీ వారియర్స్
  • జనవరి 15 - ముంబయి ఇండియన్స్‌ - యూపీ వారియర్స్
  • జనవరి 16 - గుజరాత్ జెయింట్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • జనవరి 17 - ముంబయి ఇండియన్స్‌ - యూపీ వారియర్స్
  • జనవరి 17 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు

కాగా, ఈ సీజన్​లో నాలుగో మ్యాచ్​కే పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. ఆదివారం గుజరాత్- దిల్లీ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్​లో నందాని శర్మ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్​ కొట్టింది. గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్​లో ఆఖరి ఓవర్లో దిల్లీ బౌలర్ నందాని శర్మ హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసింది. డబ్ల్యూపీఎల్​ చరిత్రలో ఇది నాలుగో హ్యాట్రిక్ . నందాని కంటే ముందు ఇసి వాంగ్, దీప్తి శర్మ, గ్రేస్ హారిస్ హ్యాట్రిక్​ వికెట్లు తీశారు. అయితే WPL చరిత్రలో హ్యాట్రిక్ సాధించిన మొదటి అన్‌క్యాప్డ్ బౌలర్‌గా నందాని నిలిచింది.

