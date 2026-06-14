సడెన్గా అమ్మ నుంచి ఫోన్- ప్రెస్ మీట్ను మధ్యలో ఆపిన నితీశ్- ఆ తర్వాత?
విలేకర్లు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండగా మధ్యలో రింగ్ అయిన నితీశ్ ఫోన్ - ధర్మశాల వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ విజయం
Published : June 14, 2026 at 11:55 AM IST
Nitish Kumar Reddy Press Meet : మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ధర్మశాల వేదికగా జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. అరంగేట్ర బౌలర్లు గుర్నూర్ బ్రార్, హర్ష్ దూబే చెరో మూడు వికెట్లు తీయగా తెలుగు కుర్రాడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కీలకమైన 2 వికెట్లు తీశాడు. మ్యాచ్ అనంతరం నితీశ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడాడు. అతడిని విలేకర్లు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండగా మధ్యలో ఫోన్ రింగ్ అయింది. ఒక నిమిషం మాట్లాడటం ఆపేసిన నితీశ్ సారీ చెప్పి తన తల్లి నుంచి వచ్చిన ఫోన్కాల్ను లిఫ్ట్ చేశాడు.
"అమ్మా నేను ఐదు నిమిషాలు ఆగి చేస్తా " అని సమాధానం ఇచ్చాడు. మళ్లీ ప్రెస్మీట్ను కొనసాగించిన నితీశ్ మరోసారి విలేకర్లకు క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆ క్లిప్ను తన సోషల్ మీడియాలో ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ఇక వర్షం కారణంగా అఫ్గాన్తో తొలి వన్డేను 25 ఓవర్లకు కుదించారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గాన్ జట్టు 194 పరుగులకు ఆలౌటైంది. భారత్ 22.5 ఓవర్లలోనే టార్గెట్ను ఛేదించింది. శుభ్మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్ రాణించారు. గిల్కు " ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ " అవార్డు లభించింది.
Priorities, no matter your age or occupation 😂💗 pic.twitter.com/mBWkO6Sq8n— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) June 13, 2026
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