ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో నెల్లూరు కుర్రాడి సంచలనం- స్టార్ ప్లేయర్కు షాక్- ఎవరీ నిశేష్ బసవరెడ్డి?
ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో తెలుగు ములాలున్న కుర్రాడు - కెరీర్లోనే అతిపెద్ద గెలుపును అందుకున్న 21 ఏళ్ల కుర్రాడు
Published : May 25, 2026 at 10:50 AM IST
Nishesh Basavareddy French Open 2026 : టెన్నిస్ ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ 2026 ఆదివారం రోజున ఫ్రాన్స్లో ఎంతో గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. మొదటి రోజు ఆటలోనే టెన్నిస్ ఫ్యాన్స్ ఎవరూ ఊహించని ఒక అద్భుతం మైదానంలో హైలెట్ అయ్యింది. ప్రపంచ స్థాయి స్టార్ ప్లేయర్లు సైతం క్లే కోర్టుపై ఆడటానికి తడబడే చోట, తెలుగు ములాలున్న యువ ఆటగాడు పారిస్ గడ్డపై సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించాడు. కోర్టు సుజానే లెంగ్లెన్లో జరిగిన ఈ హోరాహోరీ పోరులో ఆ యువకుడు చూపించిన తెగింపు టెన్నిస్ దిగ్గజాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచాయి. క్రీడా ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు ఆ 21 ఏళ్ల కుర్రాడి వైపే చూస్తోంది. అసలు టోర్నీలోనే అతిపెద్ద విజయంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఆ తెలుగు ఆటగాడు ఎవరు? అతని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టేలర్ ఫ్రిట్జ్కు షాక్
వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా అమెరికా తరఫున ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ మెయిన్ డ్రాలోకి అడుగు పెట్టిన 21 ఏళ్ల భారత సంతతి ఆటగాడు నిశేష్ బసవరెడ్డి మొదటి రౌండ్లోనే సంచలనం సృష్టించాడు. ప్రపంచ ఏడో సీడ్, మరో అమెరికా స్టార్ ప్లేయర్ టేలర్ ఫ్రిట్జ్ను 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1 తేడాతో ఓడించి టోర్నీ నుంచి పంపించేశాడు. మూడు గంటలకు పైగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో ప్రపంచ 148వ ర్యాంకర్ అయిన నిశేష్ ఎక్కడా ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా ఆడాడు. గాయం తర్వాత పునరాగమనం చేసిన ఫ్రిట్జ్కు నిశేష్ తన అద్భుతమైన డ్రాప్ షాట్స్తో చుక్కలు చూపించాడు. మూడో సెట్ను ఫ్రిట్జ్ కష్టపడి గెల్చుకున్నా, నాలుగో సెట్లో నిశేష్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి 6-1తో మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకున్నాడు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుతో అనుబంధం
నిశేష్ బసవరెడ్డి అమెరికా తరపున ఆడుతున్నప్పటికీ అతని మూలాలు మాత్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నాయి. నిశేష్ తల్లిదండ్రులు సాయి ప్రసన్న, మురళీకృష్ణ బసవరెడ్డిలు ఏపీలోని నెల్లూరు నగరానికి చెందినవారు. వాళ్లు 1999లోనే అమెరికాకు వలస వెళ్లారు. ఆ తర్వాత 2005లో కాలిఫోర్నియాలోని న్యూపోర్ట్ బీచ్లో నిశేష్ జన్మించాడు. ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఇన్సియానాలో స్థిరపడింది. నిశేష్ తండ్రికి టెన్నిస్ అంటే ఎంతో ఇష్టం ఉండటంతో తన ఇద్దరు కొడుకులను చిన్నప్పుడే కోర్టులోకి తీసుకువెళ్లారు. అలా అన్న నిశాంత్తో కలిసి టెన్నిస్ రాకెట్ పట్టిన నిశేష్, జూనియర్ లెవెల్లోనే తన ప్రతిభతో అమెరికా టెన్నిస్ వర్గాలను ఆకర్షించాడు.
గాయాలను జయించి
నిశేష్ బసవరెడ్డి టెన్నిస్ ప్రయాణం అంత సులభంగా ఏమీ సాగలేదు. చిన్న వయసులోనే అతను ఫిట్నెస్ సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాడు. 2016లో ఒకసారి, మళ్లీ 2018లో మరోసారి మోకాలికి ఆపరేషన్లు జరిగాయి. ఈ సర్జరీల వల్ల అతని కెరీర్ కొంతకాలం పాటు సందిగ్ధంలో సాగింది. అయినా సరే పట్టుదలతో మళ్లీ ఫిట్నెస్ సాధించి జూనియర్ టెన్నిస్లో వరల్డ్ నెంబర్ 3 ర్యాంకుకు చేరుకున్నాడు. కోచ్ బ్రయాన్ స్మిత్ దగ్గర శిక్షణ పొందిన నిశేష్కు భారత టెన్నిస్ దిగ్గజం రాజీవ్ రామ్ ఎంతో గైడెన్స్ ఇచ్చారు. ఆ కష్టానికి ప్రతిఫలంగానే 2022లో జరిగిన జూనియర్ యూఎస్ ఓపెన్ బాయ్స్ డబుల్స్ టైటిల్ను నిశేష్ సొంతం చేసుకున్నాడు.
స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి
ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్లోకి పూర్తి స్థాయిలో రాకముందు నిశేష్ బసవరెడ్డి అమెరికాలోని ప్రసిద్ధ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో రెండు సంవత్సరాలు చదువుకున్నాడు. అక్కడ కాలేజ్ టెన్నిస్లో ఎన్నో ముఖ్యమైన మ్యాచ్లు ఆడి తన యూనివర్సిటీకి విజయాలు అందించాడు. 2024 సీజన్ నిశేష్ కెరీర్లో ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు. ఆ ఏడాది టిబురాన్, ప్యూర్టో వల్లార్టాలలో జరిగిన ఛాలెంజర్ టైటిళ్లను గెలుచుకోవడమే కాకుండా, మరో నాలుగు టోర్నీల్లో రన్నరప్గా నిలిచాడు. జెద్దాలో జరిగిన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏటీపీ ఫైనల్స్కు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత, తాను చదువును పక్కన పెట్టి పూర్తి స్థాయి ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్గా మారుతున్నట్లు నిశేష్ ప్రకటించాడు.
ర్యాంకింగ్స్లో జెట్ స్పీడ్ దూకుడు
2024 ప్రారంభంలో 457వ ర్యాంకులో ఉన్న నిశేష్, తన అద్భుత ప్రదర్శనలతో ఆ ఏడాది ముగిసేసరికి 138వ ర్యాంకుకు చేరుకున్నాడు. ఆ ఫామ్ను 2025లోనూ కొనసాగించాడు. ఆక్లాండ్లో జరిగిన ఏటీపీ టోర్నీలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టాబిలోను ఓడించి సెమీఫైనల్కు చేరాడు. ఆ తర్వాత 2025 ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ద్వారా గ్రాండ్ స్లామ్లోకి అడుగు పెట్టి, మొదటి రౌండ్లోనే లెజెండ్ నోవాక్ జోకోవిచ్తో తలపడ్డాడు. ఆ మ్యాచ్లో జోకోవిచ్పై మొదటి సెట్ గెలిచి టెన్నిస్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఆ ధైర్యమే 2025 జూన్ నాటికి అతన్ని టాప్ 100 ర్యాంకింగ్స్లోకి తీసుకెళ్లింది. యూఎస్ ఓపెన్ మెయిన్ డ్రాలోనూ నిశేష్ తన సత్తా చాటాడు.
అమెరికా టెన్నిస్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన వైల్డ్ కార్డ్ ఛాలెంజ్లో గెలవడం ద్వారా నిశేష్కు ఈ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో ఆడే అవకాశం దక్కింది. వచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకుంటూ మొదటి మ్యాచ్లోనే టేలర్ ఫ్రిట్జ్ లాంటి టాప్ 10 ప్లేయర్ను ఓడించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ గెలుపుతో నిశేష్ ర్యాంకింగ్స్లో మరింత ముందుకు వెళ్లడం ఖాయం. రెండో రౌండ్లో అతను అలెగ్జాండర్ షెవ్చెంకో లేదా అలెక్స్ మైఖెల్సన్తో తలపడనున్నాడు.
