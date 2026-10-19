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సంచలనం సృష్టించిన నిక్కీ ప్రసాద్- ప్రపంచంలోనే తొలి బౌలర్​గా రికార్డ్

జింబాబ్వేతో ఆదివారం జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్​లో భారత క్రికెటర్లు అరుదైన ఘనతలు అందుకున్నారు. అవేంటంటే?

Niki Prasad World Record
నిక్కీ ప్రసాద్ (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 1:37 PM IST

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Niki Prasad World Record : రాయ్​పుర్ వేదికగా జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు నిక్కీ ప్రసాద్, షఫాలీ వర్మ అరుదైన ఘనతలు సాధించారు. అందులో 20ఏళ్ల నిక్కీ ప్రసాద్ ఏకంగా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషులు లేదా మహిళలు) ఏ భారత బౌలర్ కూడా సాధించని అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకుంది. మరోవైపు, షఫాలీ వర్మ, కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఇంతకీ ఆ రికార్డులేంటంటే?

నిక్కీ వరల్డ్ రికార్డ్
20 ఏళ్ల నిక్కీ ఈ సిరీస్​లో తొలి మ్యాచ్​తోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసింది. ఇక నిన్నటి మ్యాచ్​లో తొలిసారిగా బౌలింగ్​కు దిగింది. జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్‌ 15వ ఓవర్‌లో నిక్కీ బౌలింగ్ చేసింది. ఈ ఓవర్లో తొలి బంతికే ఆమె చిపో ముగేరి తిరిపానో (34 పరుగులు)ను క్యాచౌట్​గా పెవిలియన్​కు చేర్చింది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్​​లో మొదటి బంతికే వికెట్ తీసిన భారత తొలి మహిళా బౌలర్‌గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత బంతికే న్వషా గ్వజురా (0)ను కూడా ఔట్ చేసి ప్రత్యర్థికి షాకిచ్చింది. ఈ వికెట్​తో వరల్డ్​ రికార్డ్ కొట్టింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో) కెరీర్‌లోని మొదటి రెండు బంతుల్లోనే రెండు వికెట్లు తీసిన మొట్టమొటి భారత క్రికెటర్‌గా నిక్కీ ప్రసాద్ రికార్డు సృష్టించింది. అయితే హ్యాట్రిక్ సాధించే అవకాశాన్ని త్రుటిలో కోల్పోయింది.

నాణ్యమైన ఆల్​రౌండర్​గా!
వికెట్లు తీయడమే కాదు, నిక్కీ తన బౌలింగ్​తో ఆకట్టుకుంది. ఆమె చాలా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసింది. రెండు ఓవర్లలో కేవలం 7 పరుగులే ఇచ్చి, కీలకమైన రెండు వికెట్లను పడగొట్టింది. అద్భుతమైన ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్‌తో సత్తా చాటింది. బ్యాటింగ్​లో రాణిస్తున్న ఆమె బౌలింగ్​లోనూ సత్తా చాటడం భారత్​కు శుభ పరిణామం. భవిష్యత్​లో ఆమె నాణ్యమైన ఆల్‌రౌండర్‌గా ఎదగాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. అలాగే ఇదే సిరీస్​లో తొలి టీ20లో ఒత్తిడి సమయంలో అద్భతంగా బ్యాటింగ్ చేసింది. 39 పరుగులతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

స్మృతి రికార్డ్ బ్రేక్
ఇక 103 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనను టీమ్ఇండియా దూకుడుగానే ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు షఫాలీ వర్మ (55 పరుగులు), స్మృతి మంధాన (47 పరుగులు) సత్తా చాటారు. ఈ క్రమంలోనే షఫాలీ 24 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకుంది. ఇది షఫాలికి 2026లో తొమ్మిదో టీ20 హాఫ్ సెంచరీ. దీంతో ఆమె స్మృతి మంధాన రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్​లో అత్యధిక టీ20 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన క్రికెటర్​గా రికార్డు కొట్టింది. ఇంతకుముందు ఈ లిస్ట్​లో మంధాన టాప్​లో కొనసాగింది. ఆమె 2024లో 8 హాఫ్ సెంచరీలు చేసింది. ఇక ఈ ఇద్దరు తొలి వికెట్​కు 7.6 ఓవర్లలోనే 96 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్ విజయం ఖాయమైంది. అనంతరం వచ్చిన అనుష్క (1)తో షఫాలీ మ్యాచ్​ను ముగించింది.

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TAGGED:

NIKI PRASAD WORLD RECORD
స్మృతి మంధాన రికార్డ్ బ్రేక్
షఫాలి వర్మ వరల్డ్ రికార్డ్
నిక్కీ ప్రసాద్ టీ20 రికార్డ్
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