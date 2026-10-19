సంచలనం సృష్టించిన నిక్కీ ప్రసాద్- ప్రపంచంలోనే తొలి బౌలర్గా రికార్డ్
జింబాబ్వేతో ఆదివారం జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో భారత క్రికెటర్లు అరుదైన ఘనతలు అందుకున్నారు. అవేంటంటే?
Published : October 19, 2026 at 1:37 PM IST
Niki Prasad World Record : రాయ్పుర్ వేదికగా జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు నిక్కీ ప్రసాద్, షఫాలీ వర్మ అరుదైన ఘనతలు సాధించారు. అందులో 20ఏళ్ల నిక్కీ ప్రసాద్ ఏకంగా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషులు లేదా మహిళలు) ఏ భారత బౌలర్ కూడా సాధించని అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకుంది. మరోవైపు, షఫాలీ వర్మ, కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఇంతకీ ఆ రికార్డులేంటంటే?
నిక్కీ వరల్డ్ రికార్డ్
20 ఏళ్ల నిక్కీ ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్తోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసింది. ఇక నిన్నటి మ్యాచ్లో తొలిసారిగా బౌలింగ్కు దిగింది. జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్ 15వ ఓవర్లో నిక్కీ బౌలింగ్ చేసింది. ఈ ఓవర్లో తొలి బంతికే ఆమె చిపో ముగేరి తిరిపానో (34 పరుగులు)ను క్యాచౌట్గా పెవిలియన్కు చేర్చింది. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్లో మొదటి బంతికే వికెట్ తీసిన భారత తొలి మహిళా బౌలర్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత బంతికే న్వషా గ్వజురా (0)ను కూడా ఔట్ చేసి ప్రత్యర్థికి షాకిచ్చింది. ఈ వికెట్తో వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో (పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో) కెరీర్లోని మొదటి రెండు బంతుల్లోనే రెండు వికెట్లు తీసిన మొట్టమొటి భారత క్రికెటర్గా నిక్కీ ప్రసాద్ రికార్డు సృష్టించింది. అయితే హ్యాట్రిక్ సాధించే అవకాశాన్ని త్రుటిలో కోల్పోయింది.
నాణ్యమైన ఆల్రౌండర్గా!
వికెట్లు తీయడమే కాదు, నిక్కీ తన బౌలింగ్తో ఆకట్టుకుంది. ఆమె చాలా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసింది. రెండు ఓవర్లలో కేవలం 7 పరుగులే ఇచ్చి, కీలకమైన రెండు వికెట్లను పడగొట్టింది. అద్భుతమైన ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్తో సత్తా చాటింది. బ్యాటింగ్లో రాణిస్తున్న ఆమె బౌలింగ్లోనూ సత్తా చాటడం భారత్కు శుభ పరిణామం. భవిష్యత్లో ఆమె నాణ్యమైన ఆల్రౌండర్గా ఎదగాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. అలాగే ఇదే సిరీస్లో తొలి టీ20లో ఒత్తిడి సమయంలో అద్భతంగా బ్యాటింగ్ చేసింది. 39 పరుగులతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
The Niki Prasad show has only just begun 💙❤️ https://t.co/Y0JaCroLDp— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 18, 2026
స్మృతి రికార్డ్ బ్రేక్
ఇక 103 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనను టీమ్ఇండియా దూకుడుగానే ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు షఫాలీ వర్మ (55 పరుగులు), స్మృతి మంధాన (47 పరుగులు) సత్తా చాటారు. ఈ క్రమంలోనే షఫాలీ 24 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకుంది. ఇది షఫాలికి 2026లో తొమ్మిదో టీ20 హాఫ్ సెంచరీ. దీంతో ఆమె స్మృతి మంధాన రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక టీ20 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించిన క్రికెటర్గా రికార్డు కొట్టింది. ఇంతకుముందు ఈ లిస్ట్లో మంధాన టాప్లో కొనసాగింది. ఆమె 2024లో 8 హాఫ్ సెంచరీలు చేసింది. ఇక ఈ ఇద్దరు తొలి వికెట్కు 7.6 ఓవర్లలోనే 96 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్ విజయం ఖాయమైంది. అనంతరం వచ్చిన అనుష్క (1)తో షఫాలీ మ్యాచ్ను ముగించింది.
The Shafali Verma show in Raipur 🍿 She wins the Player of the Match award for her fiery knock 🏅 Relive ▶️ https://t.co/DG9MK5e529 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @TheShafaliVerma https://t.co/MGc4o0M2FL— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
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