ETV Bharat / sports

నిఖత్ 'పసిడి' పంచ్​- బాక్సింగ్ కప్ ఫైనల్​లో గోల్డ్ మెడల్​

ప్రపంచ బాక్సింగ్ కప్‌లో భారత బాక్సర్లు అదుర్స్- టాప్​ ప్లేస్​లో ఇండియా

World Boxing Cup
World Boxing Cup (EENADU)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 7:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

World Boxing Cup Nikhat Zareen : ప్రపంచ బాక్సింగ్ కప్ ఫైనల్స్‌లో భారత బాక్సర్లు అదరగొట్టారు. ముఖ్యంగా స్టార్ బాక్సర్, తెలంగాణ పుత్రిక నిఖత్ జరీన్ మరోసారి తన శైలి ఏంటో చూపించింది. మహిళల 51 కేజీల విభాగంలో నిఖత్‌ గెలిచిన తీరు చూసిన అభిమానులు గర్వంగా ఉప్పొంగిపోయారు. ఫైనల్​లో చైనీస్ తైపీకి చెందిన గవో యీ గ్జువాన్పై 5-0 తేడాతో ఏకపక్ష విజయం సాధించి స్వర్ణాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

తొలి రౌండ్ నుంచి నిఖత్ దూకుడే కనిపించింది. ప్రత్యర్థి ప్రయత్నాలను ఒక్కోసారి పంచ్‌లతో అదరగొడుతూ, నైపుణ్యాన్ని సమపాళ్లలో ప్రదర్శించింది. ముగింపు వరకు అదే ఆత్మవిశ్వాసం కొనసాగించడంతో విజయం నిఖత్‌ ఖాతాలో పడింది. ఇటీవల ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో క్వార్టర్స్‌లో పరాజయం పొందిన నిఖత్‌కు ఈ విజయం ఎంతో కీలకం. ఆ ఓటమిని పక్కనబెట్టి, కొత్త జోష్‌తో తిరిగి గాడిలో పడినట్లు ఈ స్వర్ణం చెబుతోంది.

మరో ఎనిమిది స్వర్ణాలతో మెరిసిన భారత్
నిఖత్‌తో పాటు మరికొంత మంది భారత బాక్సర్లు కూడా తమ తమ విభాగాల్లో స్వర్ణ పతకాలు కైవసం చేసుకున్నారు. 57 కేజీల విభాగంలో జైస్మిన్ లాంబోరియా అద్భుత ప్రదర్శనతో చైనీస్ తైపీ స్టార్, పారిస్ కాంస్య పతక విజేత వుయీను తేలిగ్గా ఓడించింది. రింగ్‌లో జైస్మిన్ వేసిన కౌంటర్ పంచ్‌లు ప్రత్యర్థిని కంగుతినిపించాయి. 60 కేజీల్లో పర్వీన్ హుడా జపాన్ బాక్సర్ తగుచి అయాకాపై ఆధిపత్యం చాటింది. మూడు రౌండ్లపాటు కొనసాగిన ఈ పోరులో పర్వీన్ ఒక క్షణం కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా దూకుడును కొనసాగించింది.

80 కేజీల్లో నుపుర్ షెరోన్ ఉజ్బెకిస్థాన్‌కు చెందిన సొటిమ్‌బొయెవాపై గెలిచి స్వర్ణం సాధించింది. 70 కేజీల్లో అరుంధతి చౌదరి ఉజ్బెకిస్థాన్‌ బాక్సర్ అజీజాను ఓడించింది. తన పవర్, స్పూర్తితో రింగ్‌లో ఆధిపత్యం చాటింది. 54 కేజీల్లో ప్రీతి పన్వర్ ఇటలీ బాక్సర్ సిరిన్ను ఓడించి మరో పసిడిని భారత్‌కు అందించింది. 48 కేజీల్లో మీనాక్షి హుడా ఉజ్బెకిస్థాన్‌ బాక్సర్ ఫోజిలివాపై గెలిచి మరో స్వర్ణం ఖాతాలో వేసింది.

పురుషుల విభాగంలో కూడా భారత్ మెరుపులు
మహిళా బాక్సర్లతో పాటు పురుష బాక్సర్లు కూడా అద్భుత ప్రదర్శనతో రెండు పసిడి పతకాలు గెలిచారు. 70 కేజీల ఫైనల్‌లో హితేశ్ గులియా కజకిస్థాన్ బాక్సర్ నార్‌బెక్పై విజయం సాధించాడు. 60 కేజీల్లో సచిన్ సివాచ్ కిర్గిజ్‌స్థాన్‌కు చెందిన మునార్‌బెక్ను ఓడించి స్వర్ణాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ విజయాలతో భారత బాక్సింగ్ దళం మొత్తం 9 స్వర్ణాలు కైవసం చేసుకుంది.

రజతాలతో మెరిసిన ఐదుగురు
ఫైనల్ వరకు చేరినా, చివరి అంచెలో ఓడిపోయిన ఐదుగురు బాక్సర్లు రజతాలతో సరిపెట్టుకున్నారు. వారిలో జాదుమణి సింగ్‌ (50 కేజీ), అంకుశ్‌ (80 కేజీ), పవన్‌ (55 కేజీ), అబినాష్‌ (65 కేజీ), పూజ రాణి (80 కేజీ) ఉన్నారు. వారి ప్రదర్శన ప్రశంసలందుకుంది. ఉజ్బెకిస్థాన్, జపాన్, ఇంగ్లాండ్ బాక్సర్లతో ఈ ఫైనల్స్ కఠినంగా మారాయి. మొత్తంగా భారత్ ఈ టోర్నీలో 20 పతకాలు (9 స్వర్ణాలు, 6 రజతాలు, 5 కాంస్యాలు) గెలిచి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

TAGGED:

WORLD BOXING CUP NIKHAT ZAREEN
WORLD BOXING CUP INDIAN BOXERS
WORLD BOXING CUP 2025 FINALS
WORLD BOXING CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.