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మూడు స్టేడియాలకు షాకిచ్చిన NGT- పర్మిషన్ లేకుండా క్రికెట్ మ్యాచ్​లు నిర్వహించవద్దని ఆర్డర్!

భూగర్భ జలాల వినియోగంపై నోటీసులను పట్టించుకోని స్టేడియాలకు షాకిచ్చిన ఎన్జీటీ- స్టేడియాలలో కార్యకలాపాల నిలిపివేత

NGT Ban Cricket Stadiums
NGT Ban Cricket Stadiums (Source : Getty Images (Representative Image))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 7:42 PM IST

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NGT Ban Cricket Stadiums : భూగర్భ జలాల వినియోగానికి సంబంధించి సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ (CGWA), ట్రైబ్యునల్ జారీ చేసిన నోటీసులకు స్పందించడంలో విఫలమైన మూడు క్రికెట్ స్టేడియాలకు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ భారీ షాకిచ్చింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు, తమ అనుమతి లేకుండా ఆ మైదానాలలో ఎలాంటి క్రీడా కార్యకలాపాలు నిర్వహించకుండా రాయ్‌పుర్‌ షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియం, జైపుర్‌ సవాయ్ మాన్‌సింగ్ స్టేడియం, ముంబయి డీవై పాటిల్ స్టేడియాలపై ఎన్జీటీ శుక్రవారం నిషేధం విధించింది.

ఇదీ కారణం!
క్రికెట్ మైదానాల నిర్వహణకు మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారం (STP) నుంచి శుద్ధి చేసిన నీటిని ఉపయోగించాలి. కానీ, కొన్ని స్టేడియాలు దానికి బదులుగా భూగర్భ జలాలు లేదా మంచినీటిని ఉపయోగిస్తున్నాయి. అయితే మంచినీటి, భూగర్భ జలాల వినియోగంతోపాటు భూగర్భ జలాల నిల్వ, వర్షపు నీటి స్టోరేజ్​ కోసం వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయకపోవడం వంటి విషయాలపై వివరణ కోరుతూ ఇటీవల ఎన్జీటీ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

పిచ్, మైదానాల నిర్వహణకు ఉపయోగించే నీటి వనరులను సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ (CGWA)కి వెల్లడించనందుకుగానూ వారి కార్యకలాపాలను ఎందుకు నిలిపివేయకూడదో చెప్పాలని వివరణ కోరుతూ గత ఏప్రిల్‌లోనే ఈ ట్రైబ్యునల్ దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంతో సహా షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ స్టేడియం (రాయ్‌పుర్), సవాయ్ మాన్‌సింగ్ స్టేడియం (జైపుర్), డీవై పాటిల్ స్టేడియం (ముంబయి), భారతరత్న శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి ఏకానా క్రికెట్ స్టేడియం (లఖ్​నవూ), బారాబతి స్టేడియాలకు (కటక్) నోటీసులు జారీ చేసింది..

స్పందించిన మూడు స్టేడియాలు !
అయితే ఈ నోటీసులకు పలు స్టేడియాలు స్పందించాయని ఎన్జీటి ఛైర్‌పర్సన్ జస్టిస్ ప్రకాశ్ శ్రీవాస్తవ, బోర్డు సభ్యుడు అఫ్రోజ్ అహ్మద్‌తో కూడిన ధర్మాసనం జులై 02 నాటి ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. లఖ్​నవూ స్టేడియం, దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియాలు తమ సమాధానాలను దాఖలు చేశాయని పేర్కొంది. అయిదే ఇందులో జైట్లీ స్టేడియం సమాధానం దాఖలు చేసిన తర్వాత CGWA మరింత సమాచారాన్ని కోరింది. ఇక బారాబతి స్టేడియం సమాధానం దాఖలు చేయడానికి నాలుగు వారాల సమయం కోరిందని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

అయితే మిగిలిన మూడు స్టేడియాలు మాత్రం పదేపదే పంపిన నోటీసులు పంపించినప్పటికీ స్పందించడం లేదని, జరిమానా విధించినా అవి పట్టించుకోవడం లేదని సీజీడబ్ల్యూఏ తరఫు న్యాయవాది ధర్మాసనానికి నివేదించారు. దీంతో తమ అనుమతి లేకుండా ఆ స్టేడియాల్లో ఎలాంటి క్రీడా కార్యకలాపాలు నిర్వహించకూడదంటూ ఆ మూడు స్టేడియాలపై ఎన్జీటి నిషేధం విధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనిపై తదుపరి విచారణ ఆగస్టు 17కు వాయిదా వేసింది.

"దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో నెలకొన్న తీవ్రమైన నీటి కొరత సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ స్టేడియాలు ట్రైబ్యునల్ నోటీసుకు స్పందించి, తగిన దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటాయని మేం ఆశించాము. కానీ ట్రైబ్యునల్ నుంచే కాకుండా సీజీడబ్ల్యూఏ నుంచి కూడా పదేపదే నోటీసులు పంపినప్పటికీ ఈ మూడు స్టేడియాల నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. అందుకే తదుపరి విచారణ తేదీ వరకు ట్రైబ్యునల్ అనుమతి లేకుండా షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్, సవాయ్ మాన్‌సింగ్, డీవై పాటిల్ క్రికెట్ స్టేడియాలు తమ మైదానాల్లో ఎటువంటి క్రీడా కార్యకలాపాలను నిర్వహించకుండా మధ్యంతర ఆదేశాల ద్వారా నిలిపివేస్తున్నాం" అని ట్రైబ్యునల్ పేర్కొంది.

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