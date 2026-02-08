ETV Bharat / sports

న్యూజిలాండ్​ ఆల్​రౌండ్ షో- అఫ్గానిస్థాన్​పై ఘన విజయం

టీ20 వరల్డ్​కప్- అఫ్గాన్​పై నెగ్గిన కివీస్- రాణించిన టిమ్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్

New Zealand vs Afghanistan
New Zealand vs Afghanistan (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 2:29 PM IST

New Zealand vs Afghanistan : టీ20 వరల్డ్​కప్​ గ్రూప్ డీలో భాగంగా చెన్నై వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో న్యూజిలాండ్​ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 183 పరుగుల ఛేదనను కివీస్ 17.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. టిమ్ సైఫర్ట్ (65 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (42 పరుగులు) రాణించారు. అఫ్గాన్ బౌలర్లలో ముజీబ్ అర్ రెహ్మన్ 2, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, రషీద్ ఖాన్, మహ్మద్ నబీ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గానిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగులు చేసింది. గుల్బాదిన్ నయిబ్ (63 పరుగులు, 35 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీతో ఆదరగొట్టాడు. సిద్దికిస్ అతుల్ (29 పరుగులు), రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ (27 పరుగులు), డార్విష్ రసోయ్ (20 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. లాకీ ఫెర్గ్యూసన్ 2, జకబ్ డఫ్పీ, మ్యాట్ హెన్రీ, రచిన్ రవీంద్ర తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

NEW ZEALAND VS AFGHANISTAN
T20 WORLD CUP

