ETV Bharat / sports

న్యూజిలాండ్​ గ్రాండ్​ విక్టరీ- రాహుల్​ సెంచరీ వృథా

భారత్​ vs న్యూజిలాండ్​- రెండో వన్డేలో కివీస్ విజయం- సిరీస్​ సమం

INDIA VS NEW ZEALAND
INDIA VS NEW ZEALAND (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA VS NEW ZEALAND : రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత్‌పై ఏడు వికెట్ల తేడాతో న్యూజిలాండ్ విజయం సాధించింది. 285 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 47.3 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. డారిల్‌ మిచెల్‌ (131*) సెంచరీ చేశాడు. విల్‌ యంగ్‌ (87), ఫిలిప్స్‌ (32*) కాన్వే (16), నికోల్స్‌ (10) పరుగులు చేశారు. భారత బౌలర్లలో హర్షిత్‌ రాణా, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్‌ను 1-1తో కివీస్‌ సమం చేసింది. నిర్ణయాత్మక మూడో మ్యాచ్‌ ఆదివారం ఇందౌర్‌లో జరగనుంది.

TAGGED:

NEW ZEALAND VS INDIA
INDIA VS NEW ZEALAND
INDIA VS NEW ZEALAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.