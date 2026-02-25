బెంబేలెత్తించిన రచిన్- న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండ్ షో- శ్రీలంక ఇక ఇంటికే!
టీ20 వరల్డ్కప్- సూపర్ 8లో కివీస్ తొలి విజయం- శ్రీలంక బై బై !
Published : February 25, 2026 at 10:39 PM IST
NZ vs SL Super 8 : టీ20 వరల్డ్కప్ సూపర్ 8లో న్యూజిలాండ్ తొలి విజయం సాధించింది. సెమీస్కు వెళ్లాలంటే కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో శ్రీలంకను మట్టికరిపించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 168 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 107 పరుగులే చేయగలిగింది. కమిందు మెండిస్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలం అవ్వడంతో లంక ఓటమిపాలైంది. కివీస్ బౌలర్లలో రచిన్ రవీంద్ర 4, మ్యాట్ హెన్రీ 2, మిచెల్ శాంట్నర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఓ మోస్తారు ఛేదనలో శ్రీలంక తొలి బంతికే వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (0)ను హెన్రీ ఔట్ చేసి లంకను తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్ మొదటి బంతికి చరిత్ అసలంక (5 పరుగులు) పెలియన్ చేరాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే లంక రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత కాసేపు వికెట్ల పతనం ఆగినా, స్కోర్ బాగా నెమ్మదించింది. ఈ క్రమంలో రచిన్ రవీంద్ర కివీస్కు భారీ బ్రేక్ ఇచ్చాడు. స్పల్ప వ్యవధిలో కుశాల్ మెండిస్ (11), పవన్ రత్నాయకే (10), డాసున్ షనక (3) వికెట్లు పడగొట్టి లంకను దెబ్బకొట్టాడు.
దీంతో లంక 11 ఓవర్లకు కూడా 50 పరుగులు చేయలేక కీలక 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. చివర్లో కామిందు మెండిస్, దునిత్ వెల్లలాగే (29 పరుగులు) ప్రయత్నాలు ఆలౌట్ నుంచి తప్పించుకునేందుకే అయ్యాయి. డాసున్ హేమంత (3) కూడా స్వల్ప స్కోర్కే వెనుదిరిగాడు. చివర్లో ఫిలిప్స్, శాంట్నర్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో లంక పరుగులు చేయలేకపోయింది. ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 107 పరుగులకు పరిమితమైంది.
A clinical win for New Zealand & massive boost to their NRR! 📈— Star Sports (@StarSportsIndia) February 25, 2026
The co-hosts Sri Lanka are eliminated from the tournament! 😳
ICC Men’s T20 World Cup 👉 SUPER 8 | #WIvSA | THU, 26 FEB, 2 PM pic.twitter.com/62poJOFqzg
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 20 ఓవర్లలో 168 పరుగులు చేసింది. మిచెల్ శాంట్నర్ (47 పరుగులు, 26 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకోగా, రచిన్ రవీంద్ర (32 పరుగులు), కోలె మెక్కొంకి (31 పరుగులు), ఫిన్ అలెన్ (23 పరుగులు) చేశారు. లంక బౌలర్లలో మహీష తీక్షణ, దుష్మంత చమీర చెరో 3, దునిత్ వెల్లలాగే 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
First time was so nice, he had to do it twice! 😉— Star Sports (@StarSportsIndia) February 25, 2026
Rachin Ravindra hits the repeat button and New Zealand tighten the screws on Sri Lanka 🔥
ICC Men’s #T20WorldCup | SUPER 8, #SLvNZ ➡️ LIVE NOW 👉 https://t.co/g4wqt4U8vL pic.twitter.com/o24RL6zNXg
T20 వరల్డ్ కప్లో న్యూజిలాండ్ స్పిన్నర్ నమోదు చేసిన అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు
- 4/11 - మిచెల్ సాంట్నర్ vs భారత్- నాగ్పూర్, 2016
- 4/20 - డానియల్ వెట్టోరి vs భారత్- జోబర్గ్, 2007
- 4/27 - రచిన్ రవీంద్ర vs శ్రీలంక- కొలంబో - 2026*
లంక బైబై
తాజా విజయంతో కివీస్ ముందడుగు వేయగా, లంక రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. సూపర్ 8లో ఇప్పటిదాకా ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడిన లంక టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింది. దీంతో కివీస్ దాదాపు సెమీస్ బెర్తు ఖరారు చేసుకున్నట్లే! సూపర్ 8లో ఫిబ్రవరి 27న కివీస్, ఇంగ్లాండ్ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఇందులో ఓడినా కివీస్కు ఛాన్స్ ఉంది. కానీ, అతి తక్కువ తేడాతో ఓడిపోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నెగ్గితే కివీస్ నేరుగా సెమీస్కు దూసుకెళ్తుంది.
ఇదే గ్రూపులో మరోవైపు పాకిస్థాన్ రెండు మ్యాచ్లు ఆడి 1 పాయింట్తో మూడో స్థానంలో ఉంది. చివరి మ్యాచ్ శ్రీలంకతో ఫిబ్రవరి 28న ఆడనుంది. పాక్ సెమీస్కు వెళ్లాలంటే ఈ మ్యాచ్లో భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అయినా సెమీస్కు వెళ్తుందనే గ్యారెంటీ లేదు. అటు కివీస్ తమ ఆఖరి మ్యాచ్లో ఓడాలి. అప్పుడే పాక్కు ఏమైనా అవకాశం ఉంటుంది.