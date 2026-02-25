ETV Bharat / sports

బెంబేలెత్తించిన రచిన్- న్యూజిలాండ్ ఆల్​రౌండ్ షో- శ్రీలంక ఇక ఇంటికే!

టీ20 వరల్డ్​కప్​- సూపర్ 8లో కివీస్ తొలి విజయం- శ్రీలంక బై బై !

NZ vs SL
NZ vs SL (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 10:39 PM IST

NZ vs SL Super 8 : టీ20 వరల్డ్​కప్ సూపర్ 8లో న్యూజిలాండ్ తొలి విజయం సాధించింది. సెమీస్​కు వెళ్లాలంటే కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్​లో ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో శ్రీలంకను మట్టికరిపించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 168 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 107 పరుగులే చేయగలిగింది. కమిందు మెండిస్ (31 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలం అవ్వడంతో లంక ఓటమిపాలైంది. కివీస్ బౌలర్లలో రచిన్ రవీంద్ర 4, మ్యాట్ హెన్రీ 2, మిచెల్ శాంట్నర్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

ఓ మోస్తారు ఛేదనలో శ్రీలంక తొలి బంతికే వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెనర్ పాథుమ్ నిస్సంక (0)ను హెన్రీ ఔట్ చేసి లంకను తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాడు. ఆ తర్వాత మూడో ఓవర్ మొదటి బంతికి చరిత్ అసలంక (5 పరుగులు) పెలియన్ చేరాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే లంక రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత కాసేపు వికెట్ల పతనం ఆగినా, స్కోర్ బాగా నెమ్మదించింది. ఈ క్రమంలో రచిన్ రవీంద్ర కివీస్​కు భారీ బ్రేక్ ఇచ్చాడు. స్పల్ప వ్యవధిలో కుశాల్ మెండిస్ (11), పవన్ రత్నాయకే (10), డాసున్ షనక (3) వికెట్లు పడగొట్టి లంకను దెబ్బకొట్టాడు.

దీంతో లంక 11 ఓవర్లకు కూడా 50 పరుగులు చేయలేక కీలక 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. చివర్లో కామిందు మెండిస్, దునిత్ వెల్లలాగే (29 పరుగులు) ప్రయత్నాలు ఆలౌట్ నుంచి తప్పించుకునేందుకే అయ్యాయి. డాసున్ హేమంత (3) కూడా స్వల్ప స్కోర్​కే వెనుదిరిగాడు. చివర్లో ఫిలిప్స్, శాంట్నర్ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో లంక పరుగులు చేయలేకపోయింది. ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 107 పరుగులకు పరిమితమైంది.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ 20 ఓవర్లలో 168 పరుగులు చేసింది. మిచెల్ శాంట్నర్ (47 పరుగులు, 26 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్​తో ఆకట్టుకోగా, రచిన్ రవీంద్ర (32 పరుగులు), కోలె మెక్​కొంకి (31 పరుగులు), ఫిన్ అలెన్ (23 పరుగులు) చేశారు. లంక బౌలర్లలో మహీష తీక్షణ, దుష్మంత చమీర చెరో 3, దునిత్ వెల్లలాగే 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

T20 వరల్డ్ కప్​లో న్యూజిలాండ్ స్పిన్నర్ నమోదు చేసిన అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు

  • 4/11 - మిచెల్ సాంట్నర్ vs భారత్- నాగ్‌పూర్, 2016
  • 4/20 - డానియల్ వెట్టోరి vs భారత్- జోబర్గ్, 2007
  • 4/27 - రచిన్ రవీంద్ర vs శ్రీలంక- కొలంబో - 2026*

లంక బైబై
తాజా విజయంతో కివీస్ ముందడుగు వేయగా, లంక రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. సూపర్ 8లో ఇప్పటిదాకా ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఓడిన లంక టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింది. దీంతో కివీస్ దాదాపు సెమీస్ బెర్తు ఖరారు చేసుకున్నట్లే! సూపర్ 8లో ఫిబ్రవరి 27న కివీస్, ఇంగ్లాండ్​ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఇందులో ఓడినా కివీస్​కు ఛాన్స్ ఉంది. కానీ, అతి తక్కువ తేడాతో ఓడిపోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నెగ్గితే కివీస్ నేరుగా సెమీస్​కు దూసుకెళ్తుంది.

ఇదే గ్రూపులో మరోవైపు పాకిస్థాన్ రెండు మ్యాచ్​లు ఆడి 1 పాయింట్​తో మూడో స్థానంలో ఉంది. చివరి మ్యాచ్​ శ్రీలంకతో ఫిబ్రవరి 28న ఆడనుంది. పాక్ సెమీస్​కు వెళ్లాలంటే ఈ మ్యాచ్​లో భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అయినా సెమీస్​కు వెళ్తుందనే గ్యారెంటీ లేదు. అటు కివీస్ తమ ఆఖరి మ్యాచ్​లో ఓడాలి. అప్పుడే పాక్​కు ఏమైనా అవకాశం ఉంటుంది.

