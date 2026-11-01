ఆఖరి పంచ్ న్యూజిలాండ్దే - ఐదో టీ20లో భారత్ ఓటమి
India vs New Zealand : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐదో టీ20లో భారత్ ఓడిపోయింది. దీంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ 3-2తో ముగిసింది.
Published : November 1, 2026 at 4:09 PM IST
న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్ను భారత్ ఓటమితో ముగించింది. ఐదు టీ20ల సిరీస్లో భాగంగా హమిల్టన్ వేదికగా జరిగిన ఆఖరి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియాపై కివీస్ 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. భారత్ నిర్దేశించిన 192 పరుగుల లక్ష్యాన్ని న్యూజిలాండ్ 18 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. టిమ్ సీఫెర్ట్ (93 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (65 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. భారత్ బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 2, నితీశ్ కుమార్ 1 వికెట్ పడగొట్టాడు. దీంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ 3-2 తేడాతో భారత్ వశమైంది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడిపోయిన బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 8 వికెట్ల నష్టానికి 20 ఓవర్లలో 191 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (1), సంజు శాంసన్ (4) ఇద్దరూ విఫలమయ్యారు. ఇషాన్ కిషన్ (61 పరుగులు), కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (50 పరుగులు, 23 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో నమన్ ధీర్ (33 పరుగులు), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (22 పరుగులు) పోరాడడంతో ఆ స్కోరైనా దక్కింది. కివీస్ బౌలర్లలో ఆడమ్ మిల్నే 4, నథన్ స్మిత్, టిక్నర్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
Give GP the room, and he’ll make it count. 😮💨🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 5th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/aD3mhVXIIw— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
ఇషాన్ @2000
ఈ మ్యాచ్తో ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 2 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతడు 45 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఈ మైలురాయి సాధించాడు. ఇందులో విశేషం ఏంటంటే, ఈ 2026 సంవత్సరంలోనే ఇషాన్ ఇప్పటిదాకా 1220 పరుగులు బాదాడు. ఓవరాల్గా టీ20 కెరీర్లో 69 మ్యాచ్ల్లో 2016 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 14 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
Setting a 𝙢𝙖𝙟𝙤𝙧 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 🔓 Going past 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs in the process 👏 A knock and a year to cherish for Ishan Kishan 🫡 Updates ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #TeamIndia | #NZvIND | @ishankishan51 https://t.co/9T2xbv2bio— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
భారత్ తుది జట్టు : సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి
న్యూజిలాండ్ తుది జట్టు: టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), ఫిన్ అలెన్, డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, బ్లెయిర్ టిక్నర్