న్యూజిలాండ్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్

New Zealand vs Pakistan- వరల్డ్​కప్ సూపర్ 8- వర్షం కారణంగా ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే న్యూజిలాండ్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్

New Zealand vs Pakistan
New Zealand vs Pakistan (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 9:52 PM IST

New Zealand vs Pakistan : సూపర్ 8లో తొలి మ్యాచ్​ వర్షార్పణం అయ్యింది. శనివారం కొలంబో వేదికగా న్యూజిలాండ్- పాకిస్థాన్ మధ్య జరగాల్సిన సూపర్ 8 మ్యాచ్​ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. టాస్ వేసే సమయానికి వాతావరణం బాగానే ఉంది. టాస్ నెగ్గిన పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే ఆట ప్రారంభమయ్యే సమయానికి వర్షం మొదలైంది. క్రమంగా భారీగా కురిసింది.

దీంతో అనుకున్న టైమ్​కు మ్యాచ్ ప్రారంభం కాలేదు. వర్షం ఎక్కువవడంతో ఆట ఆలస్యం అవుతూ వచ్చింది. ఓవర్లు కుదించి అయినా ఆట నిర్వహించే ఆలోచనలు చేశారు. కానీ ఔట్ ఫీల్డ్ చిత్తడిగా ఉండడంతో చివరకు మ్యాచ్ నిర్వహించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీనికి రిజర్వ్ డే లేకపోవడం వల్ల ఆటను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ ఇస్తూ మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు అంపైర్లు ప్రకటించారు.

అయితే సూపర్ 8లో తొలి మ్యాచ్ రద్దవడంతో సెమీస్​కు అర్హత సాధించాలంటే మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ కివీస్, పాకిస్థాన్ తప్పగా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

NEW ZEALAND VS PAKISTAN
NEW ZEALAND VS PAKISTAN

