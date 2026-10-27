సెంచరీతో చెలరేగిన అభిషేక్ - న్యూజిలాండ్పై టీమ్ ఇండియా సునాయస విజయం
ఇండియా, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ 6వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. అభిషేక్ శర్మ సెంచరీతో రాణించగా, వైభవ్ సూర్యవంశీ, సంజు శాంసన్ కూడా పరుగుల వరద పారించారు.
Published : October 27, 2026 at 3:45 PM IST
India Vs New Zealand : న్యూజిలాండ్తో మంగళవారం జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. కివీస్ నిర్దేశించిన 199 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని అలవోకగా 13.2 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. భారత బ్యాటర్లు అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ చెలరేగి ఆడడంతో భారత్ చాలా సునాయాసంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. దీనితో 5 మ్యాచ్ల ఈ సిరీస్ను భారత్ 3-0 ఆధిక్యంతో తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అర్ష్దీప్ సింగ్ కేవలం రెండు పరుగులకే టిమ్ సీఫెర్ట్ను ఔట్ చేశాడు. అయితే మిచెల్, అలెన్ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్ది, తమ జట్టును ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశారు. మిచెల్ దూకుడుగా ఆడుతూ భారత బౌలర్లను టార్గెట్ చేయగా, అలెన్ యాంకర్ రోల్ పోషిస్తూ సింగిల్స్ తీస్తూ, క్రమం తప్పకుండా బౌండరీలు కొట్టాడు. ఈ విధంగా వీరిద్దరూ 86 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి, తమ జట్టును పటిష్ట స్థానంలో నిలిపారు.
ఆ తర్వాత ఈ జోడీ మరింత ప్రమాదకరంగా మారింది. ఇలాంటి తరుణంలో 5 భారీ సిక్సర్లతో 25 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసిన అలెన్ను నితీశ్ రెడ్డి ఔట్ చేశాడు. అలెన్ తర్వాత గ్లెన్ ఫిలిప్స్ క్రీజులోకి వచ్చాడు. తన 100వ అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ ఆడుతున్న ఫిలిప్స్కు ఈ మ్యాచ్ కలిసిరాలేదు. 12వ ఓవర్లో అక్షర్ పటేల్ అతన్ని 17 పరుగుల వద్ద ఔట్ చేశాడు. అక్కడి నుంచి మిచెల్, జాకబ్స్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడుతూ తమ జట్టును 198 పరుగుల స్కోరు వైపు నడిపించారు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్, నితీశ్కుమార్రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్కు తలో వికెట్ తీశారు. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి పునరాగమనం చేసిన భువనేశ్వర్ కుమార్ ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకుండానే తన స్పెల్ను ముగించాడు.
అభిషేక్ సెంచరీ
అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ భారత ఇన్నింగ్స్కు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. వికెట్ కోల్పోకుండా 5 ఓవర్లలోనే 100 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని భారత ఓపెనర్లు నెలకొల్పారు. జేకబ్ డఫీ వేసిన మొదటి ఓవర్లోనే వీరిద్దరూ 26 పరుగులు రాబట్టారు. ఆ తర్వాత రెండో ఓవర్లో 17 పరుగులు, మూడో ఓవర్లో 21 పరుగులు జోడించడంతో భారత్ కేవలం 3 ఓవర్లలోనే వికెట్ నష్టపోకుండా 64 పరుగులకు చేరుకుంది. నాలుగో ఓవర్లో 20 పరుగులు, ఐదో ఓవర్లో 16 పరుగులు చేసి 5 ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు పూర్తి చేశారు. ఆరో ఓవర్లలో పవర్ప్లే ముగిసే సరికి భారత్ వికెట్ నష్టపోకుండా 118 పరుగులు చేసింది. తద్వారా అంతర్జాతీయ టీ-20ల్లో పవర్ప్లే రికార్డును భారత్ తిరగరాసింది.
గతంలో స్కాట్లాండ్పై ఆస్ట్రేలియా చేసిన 113 పరుగుల రికార్డును భారత్ బద్దలుకొట్టింది. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ శర్మ కేవలం 15 బంతుల్లోనే తన అర్ధసెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. అప్రతిహతంగా సాగుతున్న ఈ జోడీని మాథ్యా ఫిషర్ విడదీశాడు. 19 బంతుల్లో 4 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లతో 45 పరుగులు చేసి దూకుడు మీదున్న వైభవ్ సూర్యవంశీని ఔట్ చేశాడు. దీనితో అర్ధసెంచరీకి 5 పరుగుల దూరంలో వైభవ్ పెవిలియన్కు చేరాడు. అయినప్పటికీ అభిషేక్ శర్మ ఎక్కడా తగ్గలేదు. సంజు శాంసన్తో కలిసి అదే ఓవర్లో రెండు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ బాది 8 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత స్కోరును 156/1 కు చేర్చాడు.
అయితే తొమ్మిదో ఓవర్లో పరుగుల వరద కాస్త నెమ్మదించింది. కానీ ఈ ఆనందం కివీస్కు ఎక్కువ సమయం నిలవలేదు. 10వ ఓవర్లో కైల్ జేమీసన్ బౌలింగ్లో అభిషేక్ శర్మ చెలరేగి ఆడి సెంచరీ మార్క్ను అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతను మరింత దూకుడుగా ఆడాడు. తర్వాతి ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ కొట్టాడు. దీనితో 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత్ 178/2 స్కోరుతో సులువుగా గెలిచేలా కనిపించింది. అయితే జేమీసన్ బౌలింగ్లోనే అభిషేక్ శర్మ ఔట్ అయ్యాడు. మొత్తంగా చూసుకుంటే అభిషేక్ 38 బంతుల్లోనే 11 సిక్సులు, 9 ఫోర్ల సాయంతో 113 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరాడు. ఆ తర్వాత సంజూ శాంసన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ తక్కువ పరుగులకే ఔట్ అయ్యారు. దీనితో భారత్ ఇన్నింగ్స్ కాస్త తడబడింది. ఈ తరుణంలో క్రీజ్లోకి వచ్చిన తిలక్వర్మ, నమన్ ధీర్ 13.2 ఓవర్లలో భారత్ గెలుపు లాంఛనాన్ని పూర్తి చేశారు. కాగా న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో జేమిసన్ 2 వికెట్లు తీయగా, ఫిషర్, మిచెల్ సాంట్నర్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు.
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