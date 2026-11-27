'పడిలేచిన న్యూజిలాండ్'- రెండో టెస్టులో ముగిసిన తొలిరోజు ఆట
Ind vs NZ 2nd Test : భారత్- న్యూజిలాండ్ రెండో టెస్టులో మొదటి రోజు ఆట ముగిసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో కివీస్ 246-5తో నిలిచింది.
Published : November 27, 2026 at 3:01 PM IST
క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండో టెస్టులో మొదటి రోజు ఆట ముగిసింది. తొలి రోజు పిచ్ బౌలర్లుకు - బ్యాటర్లకు ఇద్దరికీ సమానంగా సహకరించింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ మొదటి రోడు ఆట ముగిసే సమయానికి 85 ఓవర్లలో 246-5 స్కోర్తో నిలిచింది. క్రీడులో టామ్ బ్లండెల్ (53 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (36 పరుగులు) ఉన్నారు. భారత బౌలర్లలో ఆకాశ్ దీప్ 2, అన్షుల్ కాంబోజ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, గుర్నూర్ బ్రార్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు ఇవాళ ఒక్క వికెట్ కూడా దక్కలేదు.
వరుస ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు
టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా, కివీస్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. ఓపెనర్లు టామ్ లేథమ్ (59 పరుగులు), డేవన్ కాన్వే (31 పరుగులు) జట్టుకు మంచి ఆరంభమే ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ తొలి వికెట్కు 77 పరుగులు జోడించారు. కాన్వేను గుర్నూర్ ఔట్ చేశాడు. అయితే 110 పరుగుల వద్ద కివీస్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓపెనర్ లేథమ్ను 42వ ఓవర్లో ఆకాశ్ దీప్ వెనక్కిపంపగా, తర్వాతి ఓవర్లో హెన్రీ నికోల్స్ (16 పరుగులు)ను అన్షుల్ పెవిలియన్కు చేర్చాడు. 44వ ఓవర్ చివరి బంతికి రచిన్ రవీంద్ర (0)డకౌట్ అయ్యాడు. అతడిని ఆకాశ్ దీప్ ఔట్ చేశాడు.
Washington Sundar with the breakthrough! Dhruv Jurel with a sharp catch at backward short leg and Daryl Mitchell has to depart. Live - https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/ocNz7hzlZZ— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
దీంతో కివీస్ 110 పరుగుకు నాలుగు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. దీన్ని బౌలర్లు అవకాశంగా మల్చుకోవాలని ప్రయత్నించగా, డారిల్ మిచెల్ (31 పరుగులు), టామ్ బ్లండెల్ క్రీజులో నిలదొక్కుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ ఐదో వికెట్కు 74 పరుగులు జోడించారు. అద్భుతమైన బంతితో మిచెల్ను సుందర్ ఔట్ చేయడంతో ఇవాళే ఆలౌట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందని అనిపించింది. కానీ ఈసారి ఫిలిప్స్ (36 పరుగులు) నిలబడిపోయాడు. అజేయంగా ఆరో వికెట్కు 62 పరుగులు జోడించారు. దీంతో 246 పరుగుల వద్ద ఇవాళ్టి ఆట ముగిసింది.
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
సిరాజ్కు నిరాశే
పేసర్ సిరాజ్కు తొలి టెస్టు తుదిజట్టులో చోటు దక్కకపోవడం వివాదంగా మారిన నేపథ్యంలో రెండో మ్యాచ్లో జట్టు ఎలా ఉంటుందో అని ఆసక్తి నెలకొంది. మాజీల నుంచి కూడా డిమాండ్లు రావడంతో ఈ టెస్టులో తీసుకుంటారని అంతా భావించారు. కానీ సిరాజ్కు రెండో టెస్టులోనూ నిరాశే మిగిలింది. మరోసారి అతడు బెంచ్కు పరిమితమయ్యాడు.
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