ఐదో వన్డేకు 'మ్యాచ్ విన్నర్' దూరం- టీమ్ఇండియాకు గుడ్న్యూస్!
Matt Henry 5th ODI: భారత్- న్యూజిలాండ్ ఐదో వన్డేకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం బే ఓవల్ వేదికగా మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో కివీస్ జట్టులో ఓ మార్పు ఉండనుంది.
Published : November 14, 2026 at 9:48 AM IST
న్యూజిలాండ్తో నాలుగో వన్డేలో ఓడిపోయి నిరాశలో ఉన్న టీమ్ఇండియాకు ఐదో మ్యాచ్లో కాస్త ఊరట దక్కనుంది! బే ఓవల్ మైదానంలో జరిగిన వన్డేలో ఆరు వికెట్లతో భారత్ పతనాన్ని శాసించిన మ్యాట్ హెన్రీని కివీస్ చివరి వన్డే నుంచి తప్పించింది. దీంతో నవంబర్ 15న అదే వేదికగా జరగనున్న ఐదో వన్డేకు ఈ మ్యాచ్ విన్నర్ దూరం కానున్నాడు. ఇంతకీ కారణం ఏంటంటే?
మ్యాచ్ విన్నర్ దూరం
శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్లో హెన్రీ బంతితో విధ్వంసమే సృష్టించాడు. మొదటి ఓవర్లోనే భారత్ను కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టాడు. స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సహా శ్రేయస్ అయ్యర్ను డకౌట్గా పెవిలియన్కు పంపించాడు. దీంతో తొలి ఓవర్లో పరుగులేమీ చేయకుండా టీమ్ఇండియా మూడు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఆ తర్వాత కూడా అదే జోరు కొనసాగించిన హెన్రీ ఇషాన్ కిషన్, కుల్దీప్ యాదవ్, గుర్నూర్ బ్రార్లనూ ఔట్ చేశాడు. ఓవరాల్గా మ్యాచ్లో 9.4 ఓవర్లలో 27 పరుగులిచ్చి ఏకంగా ఆరు వికెట్ల కూల్చాడు. దీంతో అతడికే ప్లేయర్ ఆప్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే ఇంతటి మ్యాచ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పటికీ హెన్రీ ఐదో మ్యాచ్కు దూరం కానున్నాడు.
కారణం ఇదే
సొంతగడ్డపై భారత్తో కివీస్ మరో ఐదు రోజుల్లో టెస్టు సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ నవంబర్ 19న షురూ కానుంది. ఈ క్రమంలో వర్క్ లోడ్లో భాగంగా హెన్రీకి చివరి వన్డేకు విశ్రాంతినిచ్చింది. ఇది కొత్తగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. ఈ మేరకు మూడో వన్డే అనంతరం చివరి రెండు మ్యాచ్లకు కివీస్ రెండు వేర్వేరు జట్లను ప్రకటించింది. అందులో హెన్రీని కేవలం నాలుగో మ్యాచ్ కోసమే ఎంపిక చేసింది. దీంతో హెన్రీ ఐదో మ్యాచ్కు బరిలో దిగడం లేదు. అతడు నేరుగా వెల్లింగ్టన్ వేదికగా గురువారం ప్రారంభం కానున్న తొలి టెస్టులో జట్టుతో చేరుతాడు.
Match Winner. Matt Henry's best ever ODI figures and one of the greatest first overs in the history of one-day cricket. 📸 @PhotosportNZ https://t.co/EpsmDdvoAy— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026
ఐదో వన్డేకు న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జోష్ క్లార్క్సన్, జాకబ్ డఫీ, మాట్ ఫిషర్, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్, మిచ్ హే, నిక్ కెల్లీ, బ్రెట్ రాండెల్, టిమ్ సీఫెర్ట్, బ్లెయిర్ టిక్నర్, విల్ యంగ్