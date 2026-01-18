ETV Bharat / sports

సెంచరీలతో రాణించిన డారిల్ మిచెల్, ఫిలిప్స్- న్యూజిలాండ్ భారీ స్కోరు

భారత్ vs న్యూజిలాండ్ మూడో వన్డే- ముగిసిన కివీస్ బ్యాటింగ్- సెంచరీలు బాదిన మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్

India vs New Zealand
India vs New Zealand (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs New Zealand 3rd ODI : భారత్- న్యూజిలాండ్​ మూడో వన్డేలో తొలి ఇన్నింగ్స్​ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన కివీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 338 పరుగులు చేసింది. డారిల్ మిచెల్ (137 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (106 పరుగులు) సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా చెరో 3, మహ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగిన న్యూజిలాండ్​కు ఆరంభంలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇన్నింగ్స్ నాలుగో బంతికే హెన్రీ నికోల్స్ (0)ను అర్షదీప్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో డేవన్ కాన్వే (5)ను హర్షిత్ రాణా పెవిలియన్​కు పంపాడు. దీంతో కివీస్ 5 పరుగులకే ఓపెనర్ల వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశంలో విల్ యంగ్ (30 పరుగుుల) ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అతడిని 12.1 ఓవర్ వద్ద హర్షిత్ ఔట్ చేశాడు. అప్పటికి కివీస్ స్కోర్ 58-3.

ఈ దశలో డారిల్ మిచెల్, ఫిలిప్స్ ఇంకో వికెట్ పడకుండా ఆదుకున్నారు. ఓపిగ్గా ఆడి స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. వీలుచిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ ఆకట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. నాలుగో వికెట్​కు 219 భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఈ పార్ట్​నర్​షిప్​ కివీస్​కు భారీ స్కోర్ సాధించేందుకు పునాది వేసింది. ఎట్టకేలకు 43.1 ఓవర్​ వద్ద ఈ జోడీని అర్షదీప్ విడగొట్టాడు. ఫిలిప్​ను అర్షదీప్ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే మిచెల్​ను సిరాజ్ ఔట్ చేశాడు. ఇక చివర్లో బ్రేస్​వెల్ (28 పరుగులు, 18 బంతుల్లో), జకారీ (10 పరుగులు), క్రిస్టియన్ క్లార్క్ (11 పరుగులు) చేశారు.

ఈ ఇన్నింగ్స్​తో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. వన్డేల్లో భారత్​తో మ్యాచ్​లో కివీస్​కు ఇది మూడో అత్యధిక తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్. ​1999లో రాజ్​కోట్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో సాధించిన 349/9 పరుగులు అత్యధిక స్కోర్​గా ఉంది.

భారత్‌పై వన్డేల్లో న్యూజిలాండ్ సాధించిన అత్యధిక తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు

  • రాజ్‌కోట్‌- 349/9- 1999
  • నాగ్‌పుర్‌- 348/8- 1995
  • ఇందౌర్‌- 337/8- 2026*
  • బెంగళూరు- 315/7- 2010

హర్షిత్ రాణా అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్​లో 3 వికెట్లు పడగొట్టిన టీమ్ఇండియా పేసర్ హర్షిత్ రాణా అరుదైన లిస్ట్​లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. 2025లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన హర్షిత్ ఇప్పటిదాకా 14 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 26 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో 14 వన్డేల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన భారత బౌలర్లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో మాజీ క్రికెటర్ అజిత్ అగార్కర్ 32 వికెట్లతో టాప్​లో ఉన్నాడు.

వన్డేల్లో తొలి 14 మ్యాచ్​ల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టీమ్ఇండియా బౌలర్లు

  • 32 - అజిత్ అగార్కర్
  • 27 - ఇర్ఫాన్ పఠాన్
  • 26 - హర్షిత్ రాణా
  • 25 - ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
  • 24 - రవిచంద్రన్ అశ్విన్
  • 24 - జస్ప్రీత్ బుమ్రా

టీమ్​ఇండియాకు మరో షాక్- న్యూజిలాండ్​తో వన్డే సిరీస్​కు వాషింగ్టన్​ దూరం

'మూడో వన్డేలో రోహిత్ సెంచరీ చేయాలి- లేదంటే 6నెలల దాకా ఛాన్స్ లేదు!'- మాజీ క్రికెటర్

TAGGED:

IND VS NZ ODI 2026
IND VS NZ 3RD ODI LIVE
HARSHIT RANA WICKETS IN ODI
HARSHIT RANA STATS
IND VS NZ

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.