సెంచరీలతో రాణించిన డారిల్ మిచెల్, ఫిలిప్స్- న్యూజిలాండ్ భారీ స్కోరు
భారత్ vs న్యూజిలాండ్ మూడో వన్డే- ముగిసిన కివీస్ బ్యాటింగ్- సెంచరీలు బాదిన మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్
Published : January 18, 2026 at 5:39 PM IST
India vs New Zealand 3rd ODI : భారత్- న్యూజిలాండ్ మూడో వన్డేలో తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన కివీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 338 పరుగులు చేసింది. డారిల్ మిచెల్ (137 పరుగులు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (106 పరుగులు) సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా చెరో 3, మహ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్కు ఆరంభంలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇన్నింగ్స్ నాలుగో బంతికే హెన్రీ నికోల్స్ (0)ను అర్షదీప్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో డేవన్ కాన్వే (5)ను హర్షిత్ రాణా పెవిలియన్కు పంపాడు. దీంతో కివీస్ 5 పరుగులకే ఓపెనర్ల వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశంలో విల్ యంగ్ (30 పరుగుుల) ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అతడిని 12.1 ఓవర్ వద్ద హర్షిత్ ఔట్ చేశాడు. అప్పటికి కివీస్ స్కోర్ 58-3.
ఈ దశలో డారిల్ మిచెల్, ఫిలిప్స్ ఇంకో వికెట్ పడకుండా ఆదుకున్నారు. ఓపిగ్గా ఆడి స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. వీలుచిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ ఆకట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. నాలుగో వికెట్కు 219 భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఈ పార్ట్నర్షిప్ కివీస్కు భారీ స్కోర్ సాధించేందుకు పునాది వేసింది. ఎట్టకేలకు 43.1 ఓవర్ వద్ద ఈ జోడీని అర్షదీప్ విడగొట్టాడు. ఫిలిప్ను అర్షదీప్ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే మిచెల్ను సిరాజ్ ఔట్ చేశాడు. ఇక చివర్లో బ్రేస్వెల్ (28 పరుగులు, 18 బంతుల్లో), జకారీ (10 పరుగులు), క్రిస్టియన్ క్లార్క్ (11 పరుగులు) చేశారు.
#DarylMitchell & #GlennPhillips stand tall for New Zealand 💥💪— Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026
Twin centuries power NZ to a commanding total and set up a massive test for India.
The highest ODI chase vs NZ remains 316…Will India rise to the challenge again? 👀🔥#INDvNZ | 3rd ODI | LIVE NOW 👉… pic.twitter.com/V3NSW8m3nx
ఈ ఇన్నింగ్స్తో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. వన్డేల్లో భారత్తో మ్యాచ్లో కివీస్కు ఇది మూడో అత్యధిక తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్. 1999లో రాజ్కోట్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో సాధించిన 349/9 పరుగులు అత్యధిక స్కోర్గా ఉంది.
భారత్పై వన్డేల్లో న్యూజిలాండ్ సాధించిన అత్యధిక తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోర్లు
- రాజ్కోట్- 349/9- 1999
- నాగ్పుర్- 348/8- 1995
- ఇందౌర్- 337/8- 2026*
- బెంగళూరు- 315/7- 2010
హర్షిత్ రాణా అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్లో 3 వికెట్లు పడగొట్టిన టీమ్ఇండియా పేసర్ హర్షిత్ రాణా అరుదైన లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. 2025లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన హర్షిత్ ఇప్పటిదాకా 14 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 26 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో 14 వన్డేల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన భారత బౌలర్లో మూడో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో మాజీ క్రికెటర్ అజిత్ అగార్కర్ 32 వికెట్లతో టాప్లో ఉన్నాడు.
First-ball wicket for Harshit Rana! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026
Two early wickets, and #TeamIndia are off to a fiery start in Indore 😍#INDvNZ | 3rd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/CixSjUFkhU pic.twitter.com/ggtyZEdHR9
వన్డేల్లో తొలి 14 మ్యాచ్ల తర్వాత అత్యధిక వికెట్లు తీసిన టీమ్ఇండియా బౌలర్లు
- 32 - అజిత్ అగార్కర్
- 27 - ఇర్ఫాన్ పఠాన్
- 26 - హర్షిత్ రాణా
- 25 - ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
- 24 - రవిచంద్రన్ అశ్విన్
- 24 - జస్ప్రీత్ బుమ్రా
టీమ్ఇండియాకు మరో షాక్- న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్కు వాషింగ్టన్ దూరం
'మూడో వన్డేలో రోహిత్ సెంచరీ చేయాలి- లేదంటే 6నెలల దాకా ఛాన్స్ లేదు!'- మాజీ క్రికెటర్