మిచెల్, కాన్వే హాఫ్ సెంచరీలు- టీమ్ఇండియా ముంగిట భారీ లక్ష్యం

భారత్ - న్యూజిలాండ్ తొలి వన్డే- ముగిసిన కివీస్ ఇన్నింగ్స్- రాణించిన డారిల్ మిచెల్, కాన్వే, నికోల్స్- టీమ్ఇండియా ముంగిట భారీ లక్ష్యం!

Ind vs NZ
Ind vs NZ (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 5:48 PM IST

Ind vs NZ 1St ODI : వడోదర వేదికగా భారత్​తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన కివీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి సరిగ్గా 300 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు డేవన్ కాన్వే (56 పరుగులు), హెన్రీ నికోల్స్ (62 పరుగులు), డారిల్ మిచెల్ (84 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 2, కుల్దీప్ యాదవ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

