Ind Vs NZ : ముగిసిన మూడో రోజు ఆట- 243 పరుగుల ఆధిక్యంలో న్యూజిలాండ్
IND Vs NZ 2nd Test Day 3 : న్యూజిలాండ్, భారత్ రెండో టెస్టు మూడో రోజు ఆట ముగిసింది
ఇండియా, న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ (AP)
Published : November 29, 2026 at 11:28 AM IST
క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా జరుగుతున్న న్యూజిలాండ్, భారత్ రెండో టెస్టు మూడో రోజు ఆట ముగిసింది. మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికిి న్యూజిలాండ్ తన రెండో ఇన్నింగ్స్లో 3 వికెట్ల నష్టానికి 133 పరుగులు చేసింది. మొత్తం 243 పరుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఓపెనర్ డేవన్ కాన్వే 97 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేయగా, భారత ప్రధాన పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆట ముగిసే సమయానికి రచిన్ రవీంద్ర 46 పరుగులతో, డారిల్ మిచెల్ 5 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో కివీస్ 356 పరుగులు చేయగా, భారత్ 246 రన్స్కు ఆలౌటైంది.