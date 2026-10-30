నాలుగో టీ20లో కివీస్ గెలుపు- అదరగొట్టిన ఫిలిప్స్, డఫీ
న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ ఓటమిపాలైంది.
Published : October 30, 2026 at 4:30 PM IST
India vs NZ 4th T20 : న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్ ఓటమిపాలైంది. న్యూజిలాండ్ 87 రన్స్ తేడాతో విజయం సాధించింది. 260 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 172/9 రన్స్కు పరిమితమైంది. తిలక్ వర్మ 35, నమన్ ధీర్ 28, అభిషేక్ శర్మ 27, శ్రేయస్ అయ్యర్ 22, నితీశ్ రెడ్డి 21 రన్స్ చేశారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ 4 శాంట్నర్, మాథ్యు ఫిషర్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఆడమ్ మిల్నే ఒక వికెట్ తీశాడు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 259/7 రన్స్ చేసింది. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ సెంచరీతో (107) అదరగొట్టాడు. బ్రాస్వెల్ (65) అర్ధశతకం చేశాడు. డారిల్ మిచెల్ 24, ఫిన్ అలెన్ 31 రన్స్ చేశారు. భారత బౌలర్లలో మయాంక్ యాదవ్ 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ప్రిన్స్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్, నితీశ్ రెడ్డి తలో వికెట్ తీశారు. టీ20ల్లో 150 వికెట్లు తీసిన తొలి భారత బౌలర్గా అర్ష్దీప్ ఈ మ్యాచ్లో రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు.