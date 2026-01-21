ETV Bharat / sports

టాప్​లోకి దూసుకెళ్లిన డారిల్ మిచెల్- ఒక్కో స్థానం కోల్పోయిన రోహిత్, కోహ్లీ

ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- విరాట్ కోహ్లీ టాప్​ ప్లేస్​ గల్లంతు- అగ్రస్థానానికి కివీస్ బ్యాటర్- ఎవరి ర్యాంక్ ఎంతంటే?

ICC Ranking ODI
ICC Ranking ODI (Source : Associated Press)
ICC Ranking ODI : న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ వన్డే ర్యాకింగ్స్​లో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్​లో మిచెల్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని టాప్ ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం మిచెల్ 845 రేటింగ్స్​తో టాప్​లో ఉన్నాడు. నిన్నటిదాకా టాప్​లో ఉన్న టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఒక స్థానం కోల్పోయి (795 రేటింగ్స్) రెండో ప్లేస్​కు పడిపోయాడు.

మరో స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కూడా ఒక స్థానం దిగజారి (757 రేటింగ్స్) నాలుగో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ (723 రేటింగ్స్) ఐదో స్థానంలో ఉన్నాయి. అటు సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చకొని టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. అతడు 670 రేటింగ్ పాయింట్లతో పదో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో టాప్ 10లో నలుగురు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు ఉన్నారు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు (వన్డే ర్యాకింగ్స్)

  • డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 845 రేటింగ్స్
  • విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 795 రేటింగ్స్
  • ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 764 రేటింగ్స్
  • రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 757 రేటింగ్స్
  • శుభ్‌మన్ గిల్ (భారత్) - 723 రేటింగ్స్

వారం రోజుల్లోనే
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గతవారమే నెం 1 దక్కించుకున్నాడు. గతేడాది సౌతాఫ్రికా, తాజాగా న్యూజిలాండ్​తో సిరీస్​లో రాణించడంతో విరాట్, దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. అయితే ఒక్క వారంలోనే కోహ్లీ టాప్ ప్లేస్ కోల్పోయాడు.

ఇటీవల భారత్​తో జరిగిన వన్డే సిరీస్​ను న్యూజిలాండ్ 2-1 తేడాతో నెగ్గింది. ఈ సిరీస్​లో కివీస్​ విజయంలో డారిల్ మిచెల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. నిర్ణయాత్మకమైన మూడో వన్డేలో మిచెల్ 137 పరుగులతో రాణించాడు. ఇక ఓవరాల్​గా సిరీస్​లో 352 పరుగులు బాది సత్తా చాటాడు. దీంతో మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఓవరాల్​గా ఈ లిస్ట్​లో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజమ్ (360 పరుగులు vs వెస్టిండీస్, 2016), శుభ్​మన్ గిల్ (360 పరుగులు vs న్యూజిలాండ్) మిచెల్ కంటే ముందున్నారు.

కాగా, వన్డే ర్యాకింగ్స్​లో అగ్రస్థానం దక్కించుకోవడం మిచెల్​కు ఇది రెండోసారి. గతేడాది అక్టోబర్​లో తొలిసారి మిచెల్ నెం 1 ర్యాంక్​కు చేరుకున్నాడు. అయితే తొలిసారి అతడు కేవలం మూడు రోజులే టాప్​ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. అక్టోబర్​లో అస్ట్రేలియాపై అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో నవంబర్​లో డారిల్ మిచెల్​ను వెనక్కినెట్టి రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు.

అరుదైన ఘనత
డారిల్ మిచెల్ ఈ సిరీస్​తో పలు అరుదైన ఘనతలు సాధించాడు. వన్డేల్లో భారత్​పై అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన రెండో విదేశీ బ్యాటర్​గా మిచెల్ (4) ఘనత సాధించాడు. ఈ విషయంలో సౌతాఫ్రికా మాజీ బ్యాటర్ ఏబీ డివిలియర్స్ (5) టాప్​లో ఉన్నాడు. అలాగే డారిల్ మిచెల్ వన్డేల్లో ఇప్పటిదాకా 54 ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. ఇందులో ఒక్కసారి కూడా అతడు డకౌట్ కాలేదు. అలా ఒక్కసారి కూడా డకౌట్ కాకుండా అత్యధిక మ్యాచ్​లు ఆడిన రెండో బ్యాటర్​గానూ రికార్డు కొట్టాడు. ఆసీస్​ మాజీ క్రికెటర్ కెప్లర్ వెస్సెల్ 1983-1994 మధ్య 105 వన్డేల దాకా డకౌట్ అవ్వలేదు.

