టాప్లోకి దూసుకెళ్లిన డారిల్ మిచెల్- ఒక్కో స్థానం కోల్పోయిన రోహిత్, కోహ్లీ
ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ రిలీజ్- విరాట్ కోహ్లీ టాప్ ప్లేస్ గల్లంతు- అగ్రస్థానానికి కివీస్ బ్యాటర్- ఎవరి ర్యాంక్ ఎంతంటే?
Published : January 21, 2026 at 3:20 PM IST
ICC Ranking ODI : న్యూజిలాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ వన్డే ర్యాకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన ర్యాంకింగ్స్లో మిచెల్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని టాప్ ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం మిచెల్ 845 రేటింగ్స్తో టాప్లో ఉన్నాడు. నిన్నటిదాకా టాప్లో ఉన్న టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఒక స్థానం కోల్పోయి (795 రేటింగ్స్) రెండో ప్లేస్కు పడిపోయాడు.
మరో స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కూడా ఒక స్థానం దిగజారి (757 రేటింగ్స్) నాలుగో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (723 రేటింగ్స్) ఐదో స్థానంలో ఉన్నాయి. అటు సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చకొని టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. అతడు 670 రేటింగ్ పాయింట్లతో పదో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో టాప్ 10లో నలుగురు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు ఉన్నారు.
🚨 KL RAHUL MOVES TO NUMBER 10 IN ICC ODI BATTERS RANKING 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) January 21, 2026
- The Class of Rahul. pic.twitter.com/o3lYUwRoh7
టాప్ 5 బ్యాటర్లు (వన్డే ర్యాకింగ్స్)
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 845 రేటింగ్స్
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 795 రేటింగ్స్
- ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 764 రేటింగ్స్
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 757 రేటింగ్స్
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 723 రేటింగ్స్
వారం రోజుల్లోనే
టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గతవారమే నెం 1 దక్కించుకున్నాడు. గతేడాది సౌతాఫ్రికా, తాజాగా న్యూజిలాండ్తో సిరీస్లో రాణించడంతో విరాట్, దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు. అయితే ఒక్క వారంలోనే కోహ్లీ టాప్ ప్లేస్ కోల్పోయాడు.
Virat Kohli's reign as the No.1 ODI batter is over as an in-form New Zealander rises to the top 😲— ICC (@ICC) January 21, 2026
Details 👇https://t.co/G5NUvco7AM
ఇటీవల భారత్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్ను న్యూజిలాండ్ 2-1 తేడాతో నెగ్గింది. ఈ సిరీస్లో కివీస్ విజయంలో డారిల్ మిచెల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. నిర్ణయాత్మకమైన మూడో వన్డేలో మిచెల్ 137 పరుగులతో రాణించాడు. ఇక ఓవరాల్గా సిరీస్లో 352 పరుగులు బాది సత్తా చాటాడు. దీంతో మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. ఓవరాల్గా ఈ లిస్ట్లో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజమ్ (360 పరుగులు vs వెస్టిండీస్, 2016), శుభ్మన్ గిల్ (360 పరుగులు vs న్యూజిలాండ్) మిచెల్ కంటే ముందున్నారు.
కాగా, వన్డే ర్యాకింగ్స్లో అగ్రస్థానం దక్కించుకోవడం మిచెల్కు ఇది రెండోసారి. గతేడాది అక్టోబర్లో తొలిసారి మిచెల్ నెం 1 ర్యాంక్కు చేరుకున్నాడు. అయితే తొలిసారి అతడు కేవలం మూడు రోజులే టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. అక్టోబర్లో అస్ట్రేలియాపై అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో నవంబర్లో డారిల్ మిచెల్ను వెనక్కినెట్టి రోహిత్ శర్మ అగ్రస్థానం దక్కించుకున్నాడు.
అరుదైన ఘనత
డారిల్ మిచెల్ ఈ సిరీస్తో పలు అరుదైన ఘనతలు సాధించాడు. వన్డేల్లో భారత్పై అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన రెండో విదేశీ బ్యాటర్గా మిచెల్ (4) ఘనత సాధించాడు. ఈ విషయంలో సౌతాఫ్రికా మాజీ బ్యాటర్ ఏబీ డివిలియర్స్ (5) టాప్లో ఉన్నాడు. అలాగే డారిల్ మిచెల్ వన్డేల్లో ఇప్పటిదాకా 54 ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇందులో ఒక్కసారి కూడా అతడు డకౌట్ కాలేదు. అలా ఒక్కసారి కూడా డకౌట్ కాకుండా అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన రెండో బ్యాటర్గానూ రికార్డు కొట్టాడు. ఆసీస్ మాజీ క్రికెటర్ కెప్లర్ వెస్సెల్ 1983-1994 మధ్య 105 వన్డేల దాకా డకౌట్ అవ్వలేదు.
టాప్లోకి దూసుకెళ్లిన విరాట్ కోహ్లీ- నాలుగేళ్ల తర్వాత తొలిసారి నెం 1 బ్యాటర్గా !
రెండో ప్లేస్కు దూసుకెళ్లిన విరాట్- ర్యాంకింగ్స్లో 'రో-కో' డామినేషన్