వరుసగా రెండు ఓటములు- బౌలింగ్లో భారీ మార్పులు చేసిన న్యూజిలాండ్
భారత్తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో న్యూజిలాండ్ జట్టులో కీలక మార్పులు చేసింది. మిగిలిన మ్యాచ్ల కోసం జట్టులోకి కొత్త ప్లేయర్లు వచ్చారు.
Published : October 25, 2026 at 8:34 PM IST
IND vs NZ T20 Series : సొంతగడ్డపై భారత్తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో న్యూజిలాండ్కు తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓటమి ఎదురైంది. హోరాహోరీగా సాగిన రెండింట్లోనూ టీమ్ఇండియానే నెగ్గింది. దీంతో కీలకమైన మూడో మ్యాచ్లోనైనా పుంజుకొని విజయం సాధించి సిరీస్లో సజీవంగా నిలవాలని కివీస్ భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో చివరి మూడు మ్యాచ్ల కోసం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు తమ బౌలింగ్ విభాగంలో కీలక మార్పులు చేసింది.
మిగిలిన సిరీస్కు దూరం
కివీస్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మాట్ హెన్రీ ఈ సిరీస్లో మిగిలిన మూడు మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. అతడు నేరుగా వన్డే సిరీస్లోనే బరిలోకి దిగుతాడు. నవంబర్ 4న ప్రారంభం కానున్న తొలి వన్డేతోత జట్టుతో కలుస్తాడు. అలాగే లాకీ ఫెర్గూసన్ మూడో మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఫెర్గూసన్ మంగళవారం వెల్లింగ్టన్లో జరగనున్న మూడో టీ20 కోసం జట్టుతో ప్రయాణించడు. అతను ఆదివారం ఆక్లాండ్కు వెళ్లి, నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ కోసం తిరిగి జట్టులో చేరతాడు. అయితే ఈ ఇద్దరూ గాయం కారణంగానే మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నారు.
జట్టులోకి ఆ ఇద్దరు
హెన్రీ, ఫెర్గూసన్ దూరమైన క్రమంలో మరో ఇద్దరిని కివీస్ జట్టులోకి తీసుకుంది. హెన్రీ స్థానంలో బ్లెయిర్ టిక్నర్ను చివరి మూడు టీ20ల కోసం జట్టులోకి తీసుకుంది. అలాగే, జోష్ క్లార్క్సన్ చివరి రెండు టీ20 మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉంటాడు. అదనంగా, మూడో మ్యాచ్ కోసం మాట్ ఫిషర్ కూడా జట్టుతో కలిసి వెల్లింగ్టన్కు వెళ్లనున్నాడు.
Major movements within the New Zealand camp for the final three T20Is of the series against India. More details ⬇️ https://t.co/3L9CiUODfN— ICC (@ICC) October 25, 2026
జేమిసన్ ఒక మ్యాచ్కే
మరో బౌలర్ కైల్ జేమిసన్ మూడో టీ20 తర్వాత సిరీస్ నుంచి వైదొలుగుతాడు. ఆ తర్వాత నాలుగు, ఐదో మ్యాచ్లకు జెమీసన్ అందుబాటులో ఉండడు. రాబోయే వన్డే సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ జట్టు సన్నాహాల్లో భాగంగా టీ20లకు దూరం కానున్నాడు.
తాజా మార్పులపై న్యూజిలాండ్ ప్రధాన కోచ్ రాబ్ వాల్టర్ మాట్లాడాడు. తమ జట్టు బౌలింగ్ విభాగం చాలా బలంగా ఉందని, రాబోయే బిజీ షెడ్యూల్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫాస్ట్ బౌలర్ల పనిభారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు ఈ మార్పులు చేసినట్లు పేర్కొన్నాడు. "ఇప్పటివరకు జరిగిన టీ20 సిరీస్ చాలా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. రెండు మ్యాచ్లు కూడా హోరాహోరీగా జరిగాయి. అయితే, భారత్తో ఈ పర్యటనలో ఇంకా చాలా క్రికెట్ ఆడాల్సి ఉంది. మా దగ్గర బౌలింగ్ కోసం అనేక ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఫాస్ట్ బౌలర్ల పనిభారాన్ని తగ్గించేందుకు వారిని రొటేషన్ పద్ధతిలో జట్టులోకి తీసుకొస్తున్నాం. ఫలితంగా రాబోయే మ్యాచ్ల్లో తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను కనబరచగలరు" అని అన్నాడు.
ప్రస్తుతం స్వదేశంలో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో న్యూజిలాండ్ 0-2తో వెనుకంజలో ఉంది. సిరీస్లో నిలవాలంటే మంగళవారం (అక్టోబర్ 27) జరగనున్న మూడో మ్యాచ్లో తప్పక గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు, వరుస విజయాలతో భారత్ ఊపుమీదుంది. ఇదే జోరులో హ్యాట్రిక్ కొట్టి సిరీస్ను పట్టేయాలని భావిస్తోంది.
టీ20 సిరీస్లో మిగిలిన మూడు మ్యాచ్లు షెడ్యూల్
- మూడో టీ20 : అక్టోబర్ 27- వెల్లింగ్టన్
- నాలుగో టీ20 : అక్టోబర్ 30- ఆక్లాండ్
- ఐదో టీ20 : నవంబర్ 1- హామిల్టన్
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