ETV Bharat / sports

భారత్ దెబ్బకు కివీస్ బౌలర్ చెత్త రికార్డ్- ఆందోళనలో CSK ఫ్యాన్స్!​

భారత్ x న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్​- రెండో మ్యాచ్​లో ఇషాన్, సూర్య విధ్వంసం- దెబ్బకు కివీస్ బౌలర్​ ఖాతాలో అత్యంత చెత్త రికార్డ్

Ind vs NZ
Ind vs NZ (Source : AP News (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs NZ 2nd T20 2026 : రాయ్​పుర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ బ్యాటర్లు ఊచకోత కోశారు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (82 పరుగులు, 37 బంతుల్లో), మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఇషాన్ కిషన్ (76 పరుగులు, , 32 బంతుల్లో) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. తమ భీకరమైన బ్యాటింగ్​తో 200పై చిలుకు లక్ష్యాన్ని ఉఫ్ అని ఊదేశారు. దీంతో భారత్ 209 రన్స్ టార్గెట్​ను మరో 28 బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది. సూర్య, ఇషాన్ దెబ్బకు కివీస్ బౌలర్​ ఖాతాలో అత్యంత చెత్త రికార్డు చేరింది.

23ఏళ్ల పేసర్ జాక్‌ ఫౌక్స్​ ఈ మ్యాచ్​లో పేలవ రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20 మ్యాచ్​లో (కనీసం 12 బంతులు) అత్యధిక ఎకానమీతో పరుగులు ఇచ్చిన బౌలర్​గా చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. ఫౌక్స్ ఈ మ్యాచ్​లో 3 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. ఇందులో 22.23 ఎకానమీతో ఏకంగా 67 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. అతడు వేసిన మూడు ఓవర్లలో భారత బ్యాటర్లు వరుసగా 24, 25, 18 పరుగులు బాదేశారు.

దీంతో ప్రపంచ టీ20 చరిత్రలో అత్యధిక ఎకానమీతో పరుగులు ఇచ్చిన బౌలర్​గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఈ చెత్త రికార్డ్ సెర్బియా స్పిన్నర్‌ డిజిజా పేరిట ఉండేది. అతడు బల్గేరియాపై 3 ఓవర్లలో 63 పరుగులు, 21 ఎకానమీతో పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఇందులో ఒక నోబాల్, ఐదు వైడ్లు ఉన్నాయి. తాజా మ్యాచ్​తో ఫౌక్స్ చెత్త రికార్డ్​ను బద్దలు కొట్టాడు. అలా మన బ్యాటర్ల దెబ్బకు ఫౌక్స్​ కెరీర్​లోనే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే పీడకలగా ఈ మ్యాచ్​ నిలిచింది.

1 బంతికి 11 పరుగులు
ఫౌక్స్​ వేసిన ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవర్​లో ఒక్క బంతికి 11 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ ఓవర్ తొలి బంతిని వేసే క్రమంలో, ఫౌక్స్​ కాళ్లు తగిలి నాన్ స్టైకర్​ ఎండ్​లో స్టంప్స్​ పడ్డాయి. దీంతో అంపైర్ దీన్ని నోబాల్​గా ప్రకటించాడు. ఈ బంతిని క్రీజులో ఉన్న ఇషాన్ బౌండరీ బాదాడు. ఇక ఫ్రీ హిట్​ను అడ్డుకోవాలన్న ప్రయత్నంలో వరుసగా రెండు వైడ్లు సంధించాడు. ఆ తర్వాతి బంతిని ఇషాన్ బౌండరీకి తరలించాడు. దీంతో ఈ ఒక్క లీగల్ బంతికి మొత్తంగా 11 పరుగులు (4nb, wd, wd, 4) వచ్చాయి.

ఆందోళనలో CSK ఫ్యాన్స్​!
మ్యాచ్​ నెగ్గినందుకు సంతోషంగా ఉన్నా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానులు మాత్రం కొంచెం ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఎందుకంటే గతేడాది జరిగిన మినీ వేలంలో ఫౌక్స్​ను సీఎస్కే కొనుగోలు చేసింది. అతడిని రూ. 75​ లక్షలకు దక్కించుకుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో అతడు చెత్త రికార్డ్ నమోదు చేయడంతో ఫ్యాన్స్​ కాస్త ఫీల్ అవుతున్నారు. ఐపీఎల్​లో తమ బౌలింగ్​ టీమ్​పై ఆందోళన చెందుతున్నారు. ​

కాగా, 2024లో ఫౌక్స్​ టీ20 క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. అతడు మీడియం పేస్ బౌలింగ్ ఆల్​రౌండర్. ఇప్పటిదాకా 18 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 18 వికెట్లే పడగొట్టాడు. అదే సమయంలో అతడి ఎకానమీ 9.39గా ఉంది.

రెండో టీ-20లో భారత్‌ అద్భుత విజయం- సూర్య, ఇషాన్​ మెరుపులకు న్యూజిలాండ్‌ చిత్తు

సంచలనం సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- కోహ్లీ, రోహిత్, గేల్​కు సాధ్యం కాని రికార్డ్ కొట్టిన ఓపెనర్

TAGGED:

ZAK FOULKES T20 RECORD
WORST ECONOMY IN T20 MATCH
ZAK FOULKES IPL 2026 TEAM
SURYAKUMAR YADAV RECORDS
IND VS NZ

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.