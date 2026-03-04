10 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లతో ఫిన్ అలెన్ ఊచకోత- ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన న్యూజిలాండ్- సెమీస్లో సౌతాఫ్రికా చిత్తు
T20 World Cup 2026 : సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ భారీ విక్టరీ- 9 వికెట్ల తేడాతో సౌతాఫ్రికాను చిత్తుగా ఓడించిన కివీస్
Published : March 4, 2026 at 10:09 PM IST
South Africa vs New Zealand T20 World Cup : 2026 టీ20 వరల్డ్కప్లో న్యూజిలాండ్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. బుధవారం ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సెమీస్లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఫిన్ అలెన్ సెంచరీ (100*)తో రెచ్చిపోయిన వేళ 170 పరుగుల టార్గెట్ను కివీస్ ఒకే వికెట్ కోల్పోయి 12.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించి ఔరా అనిపించింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో కగిసో రబాడ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
170 పరుగుల ఛేదనలో న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు తొలి ఓవర్ నుంచే బాదడం మొదలుపెట్టారు. టిమ్ సైఫెర్ట్ (58 పరుగులు, 33 బంతుల్లో), ఫిన్ అలెన్ (100 పరుగులు, 33 బంతుల్లో- 10 ఫోర్లు, 8 సిక్స్లు) విధ్వంసం సృష్టించారు. తొలి వికెట్కు 117 పరుగులు జోడించారు. అయితే టిమ్ను రబాడ ఔట్ చేశాడు. కానీ ఆ తర్వాత అలెన్ మరింత రెచ్చిపోయాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ ఊహకందని విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదుతూ జట్టును ఫైనల్కు తీసుకెళ్లాడు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. మార్కో యాన్సెన్ (55*), డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (34) రాణించారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో రచిన్ రవీంద్ర, మ్యాట్ హెన్రీ, కొలే మెక్ తలో 2, జేమ్మి నీషమ్, లాకీ ఫెర్గ్యూసన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.