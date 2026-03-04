ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 10:09 PM IST

South Africa vs New Zealand T20 World Cup : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో న్యూజిలాండ్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. బుధవారం ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన సెమీస్​లో 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఫిన్ అలెన్ సెంచరీ (100*)తో రెచ్చిపోయిన వేళ 170 పరుగుల టార్గెట్​ను కివీస్ ఒకే వికెట్ కోల్పోయి 12.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించి ఔరా అనిపించింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో కగిసో రబాడ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.

170 పరుగుల ఛేదనలో న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు తొలి ఓవర్ నుంచే బాదడం మొదలుపెట్టారు. టిమ్ సైఫెర్ట్ (58 పరుగులు, 33 బంతుల్లో), ఫిన్ అలెన్ (100 పరుగులు, 33 బంతుల్లో- 10 ఫోర్లు, 8 సిక్స్​లు) విధ్వంసం సృష్టించారు. తొలి వికెట్​కు 117 పరుగులు జోడించారు. అయితే టిమ్​ను రబాడ ఔట్ చేశాడు. కానీ ఆ తర్వాత అలెన్ మరింత రెచ్చిపోయాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ ఊహకందని విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలోనే 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదుతూ జట్టును ఫైనల్​కు తీసుకెళ్లాడు.

అంతకుముందు టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్​కు దిగిన సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. మార్కో యాన్సెన్ (55*), డివాల్డ్​ బ్రెవిస్​ (34) రాణించారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో రచిన్ రవీంద్ర, మ్యాట్ హెన్రీ, కొలే మెక్​ తలో 2, జేమ్మి నీషమ్, లాకీ ఫెర్గ్యూసన్​ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

