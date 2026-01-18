వన్డే సిరీస్ కివీస్ సొంతం- చివరి మ్యాచ్లో పోరాడి ఓడిన భారత్
ఇందౌర్ వన్డేలో భారత్ ఓటమి- 41 పరుగుల తేడాతో భారత్ పరాజయం- వన్డే సిరీస్ను 2-1 తేడాతో చేజిక్కించుకున్న న్యూజిలాండ్- ఇందౌర్ వన్డేలో కోహ్లీ పోరాటం వృథా
Published : January 18, 2026 at 9:57 PM IST
India vs New Zealand 3rd ODI : భారత్తో జరిగిన నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో న్యూజిలాండ్ 41 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఫలితంగా మూడు వన్డేల సిరీస్ను కివీస్ 2-1తో కైవసం చేసుకుంది. తొలుత న్యూజిలాండ్ 8 వికెట్ల నష్టానికి 337 పరుగులు చేయగా, లక్ష్యఛేదనకు దిగిన టీమ్ఇండియా 296 పరుగులకు ఆలౌటైంది. భారత స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ (124; 108 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు), నితీశ్ రెడ్డి (53; 57 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు), హర్షిత్ రాణా (52; 43 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు) పోరాడినా భారత్కు ఓటమి తప్పలేదు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (23), రవీంద్ర జడేజా (12), రోహిత్ శర్మ (11) పరుగులు చేశారు. ఇక శ్రేయస్ అయ్యర్ (3), కేఎల్ రాహుల్ (1) సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యారు. కివీస్ బౌలర్లలో క్రిస్టియన్ క్లార్క్ 3, జాక్ ఫౌక్స్ 3, లెనాక్స్ 2, కైల్ జేమీసన్ ఒక వికెట్ చొప్పున తీశారు.