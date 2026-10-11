భారత్తో వన్డే సిరీస్కు న్యూజిలాండ్ జట్టు ప్రకటన
భారత్తో వన్డే సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ తమ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్తో రచిన్ రవీంద్ర మళ్లీ జాతీయ జట్టులోకి వచ్చాడు.
Published : October 11, 2026 at 12:06 PM IST
Ind vs NZ ODI Series 2026 : భారత్తో మరో మూడు వారాల్లో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ తమ క్రికెట్ జట్టును ప్రకటించింది. అయితే ఈ సిరీస్ కోసం కివీస్ రెండు జట్లను అనౌన్స్ చేసింది. సొంతగడ్డపై జరగనున్న ఈ సిరీస్లో ఐదు వన్డే మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి. మిచెల్ శాంట్నర్ ఈ జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నాడు. ఈ జట్టులో యువ బ్యాటర్ రచిన్ రవీంద్ర, ఫిన్ అల్లెన్, లాకీ ఫెర్గ్యూసన్ చోటు దక్కించుకున్నారు. తొడ కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్న ఓ రూర్కీకి భారత్ పర్యటన మొత్తానికి దూరంగా ఉండనున్నట్లు కివీస్ ప్రకటించింది.
నవంబర్ 04న వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్కు ఆక్లాండ్ వేదిక కానుంది. అలాగే ఈ పర్యటనలో భారత్ ఆతిథ్య కివీస్తో రెండు టెస్టు మ్యాచ్ల్లో తలపడనుంది. ఈ సిరీస్కు నవంబర్లో జట్లను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
News | Will O’Rourke will miss the upcoming tour against India as a precaution, as he continues rehabilitate injuries to his left hamstring and calf. Full story ➡️ https://t.co/WmzQmxq11V #NZvIND https://t.co/Wxr1gjLfx4— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
తొలి మూడు వన్డేల కోసం న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మార్క్ చాప్మన్, డెవాన్ కాన్వే, జాకబ్ డఫీ, మాట్ హెన్రీ, కైల్ జేమీసన్, టామ్ లాథమ్ (వికెట్ కీపర్), డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రచిన్ రవీంద్ర, నాథన్ స్మిత్, విల్ యంగ్, బ్లెయిర్ టిక్నర్
చివరి రెండు వన్డేలకు జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మార్క్ చాప్మన్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జాకబ్ డఫీ, మాట్ ఫిషర్, లాకీ ఫెర్గూసన్, మిచ్ హే (వికెట్ కీపర్), నిక్ కెల్లీ, టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), బ్లెయిర్ టిక్నర్, విల్ యంగ్