వరల్డ్​కప్​నకు కివీస్ జట్టు ప్రకటన- చోటు దక్కించుకున్న RCB స్టార్ బౌలర్

2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​ టోర్నీకి జట్టును ప్రకటించిన న్యూజిలాండ్- శాంట్నర్ కెప్టెన్సీలో బరిలో దిగనున్న కివీస్

New Zealand squad
New Zealand squad (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 9:55 AM IST

1 Min Read
New Zealand Squad for The T20 World Cup : 2026 వరల్డ్​కప్​నకు న్యూజిలాండ్ తమ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టుకు మిచెల్ శాంట్నర్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. అయితే ఇటీవల వెస్టిండీస్​తో టెస్టు సిరీస్​లో అదరగొట్టిన పేసర్ జాకబ్ డఫ్పీకి ఈ జట్టులో చోటు దక్కింది. దీంతో 31ఏళ్ల డఫ్పీ తొలిసారి తన కెరీర్​లో వరల్డ్​కప్​ టోర్నీ ఆడనున్నాడు.

వరల్డ్​కప్​కు న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, మార్క్ చాప్‌మన్, డెవాన్ కాన్వే, జాకబ్ డఫీ, లాకీ ఫెర్గూసన్, మాట్ హెన్రీ, డారిల్ మిచెల్, ఆడమ్ మిల్నే, జేమ్స్ నీషమ్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రచిన్ రవీంద్ర, టిమ్ సీఫెర్ట్, ఇష్ సోధి

NEW ZEALAND SQUAD T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

