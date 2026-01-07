వరల్డ్కప్నకు కివీస్ జట్టు ప్రకటన- చోటు దక్కించుకున్న RCB స్టార్ బౌలర్
2026 టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నీకి జట్టును ప్రకటించిన న్యూజిలాండ్- శాంట్నర్ కెప్టెన్సీలో బరిలో దిగనున్న కివీస్
New Zealand squad (IANS)
Published : January 7, 2026 at 9:55 AM IST
New Zealand Squad for The T20 World Cup : 2026 వరల్డ్కప్నకు న్యూజిలాండ్ తమ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టుకు మిచెల్ శాంట్నర్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. అయితే ఇటీవల వెస్టిండీస్తో టెస్టు సిరీస్లో అదరగొట్టిన పేసర్ జాకబ్ డఫ్పీకి ఈ జట్టులో చోటు దక్కింది. దీంతో 31ఏళ్ల డఫ్పీ తొలిసారి తన కెరీర్లో వరల్డ్కప్ టోర్నీ ఆడనున్నాడు.
వరల్డ్కప్కు న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మార్క్ చాప్మన్, డెవాన్ కాన్వే, జాకబ్ డఫీ, లాకీ ఫెర్గూసన్, మాట్ హెన్రీ, డారిల్ మిచెల్, ఆడమ్ మిల్నే, జేమ్స్ నీషమ్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, రచిన్ రవీంద్ర, టిమ్ సీఫెర్ట్, ఇష్ సోధి