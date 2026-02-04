క్రికెట్లో నయా రూల్స్- ఈ ఏడాదే అమల్లోకి- ఇవి మీకు తెలుసా?
వికెట్ పడినా ఆట ఆగదు- బ్యాట్ తయారీలో వెసులుబాటు- ఓవర్ త్రో కూడా కొత్తగా- ఇవే నిబంధనలు
Published : February 4, 2026 at 10:09 AM IST
New Rules In Cricket : అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కొత్త రూల్స్ రానున్నాయి. ఆధునిక క్రికెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా, ఆటను ఇంకా ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు నూతన నిబంధనలు తీసుకొచ్చేందుకు మెరీల్బోన్ క్రికెట్ క్లబ్ (MCC) రెడీ అయ్యింది. కాలం మారుతున్నా కొద్దీ ఆటను కూడా అందుకు తగ్గట్లే మార్చాలని అలాగే ఉత్కంఠతను పెంచేందుకు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఎంసీసీ వెల్లడించింది. ఈసారి క్రికెట్లో మొత్తం 73 మార్పులను ప్రతిపాదించింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఇదే సంవత్సరం అక్టోబర్లో అమలులోకి రానున్నాయి. మరి ఆ రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందామా?
టెస్టులో ఇదే కొత్త రూల్
ప్రస్తుతం టెస్టు ఫార్మాట్లో చివరి ఓవర్లో వికెట్ పడితే ఆ రోజు ఆటను అక్కడితో ఆపేస్తున్నారు. అయితే ఈ సంప్రదాయానికి ఎంసీసీ గుడ్ బై చెప్పేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఇకపై ఆఖరి ఓవర్లో వికెట్ పడినా, మిగిలిన బంతుల్ని వేయాల్సిందే. అంటే లాస్ట్ ఓవర్ తొలి బంతికే వికెట్ పడినా, మిగిలిన ఐదు బంతులు పూర్తి చేయాల్సిందే!
అయితే చివరి ఓవర్లో వికెట్ పడితే ఇప్పుడు కొత్త బ్యాటర్ క్రీజులోకి రావడం లేదు. దీంతో బౌలర్ ఫ్లో కు అక్కడితో ఫుల్ స్టాప్ పడిపోతుంది. అలాగే దీనివల్ల ఆటలో కూడా ఉత్కంఠ తగ్గుతుంది. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎంసీసీ వివరించింది. ఇకపై ఓవర్ పూర్తి చేస్తే చివరి ఓవర్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వికెట్లు కూడా పడే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వల్ల మ్యాచ్పై ఆసక్తి కూడా పెరుగుతుంది!
బ్యాట్ తయారీలో మార్పులకు అనుమతి!
జూనియర్, మహిళల క్రికెట్ కోసం బంతుల పరిమాణాల (Ball Size) పేర్లను మార్చింది. సైజ్- 1, సైజ్- 2, సైజ్- 3గా నిర్వచించింది. అయితే పురుషుల క్రికెట్లో ప్రస్తుతం సైజ్ 1 బంతి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఎలాంటి మార్పు లేదు. కానీ, మిగిలిన విభాగాల్లో మాత్రం నాణ్యతను పెంచేలా ఎంసీసీ చర్యలు తీసుకుంది.
ఇక వరల్డ్వైడ్గా ప్రస్తుతం క్రికెట్ బ్యాట్ల ధరలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్నాయి. ఇది కొంతమంది దేశీయ క్రికెటర్లకు ఆర్థికంగా భారం అవుతుంది. అందుకే ఇకపై బ్యాట్లలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ చెక్క ముక్కలను అతికించి తయారుచేసే 'ల్యామినేటెడ్ బ్యాట్ల'ను వాడేందుకు అనుమతిని ఇచ్చింది. దీంతో క్రికెటర్లపై ఆర్థిక భారం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో మాత్రం సింగిల్ విల్లో (Single Willow) బ్యాట్లనే కొనసాగించనున్నారు.
ఓవర్ త్రో నిబంధన ఇదీ!
'ఓవర్ త్రో' అనే పదానికి ఎంసీసీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇక మీదట బ్యాటర్లు 'షార్ట్ రన్' తీసినప్పుడు లేదా బ్యాటర్ను ఫీల్డర్ అడ్డుకున్నప్పుడు- ఆ తర్వాతి బంతికి స్ట్రైకింగ్లో ఎవరు ఉండాలనేదానిని ఫీల్డింగ్ జట్టు కెప్టెన్ నిర్ణయిస్తాడు. ఇక బంతి ఫీల్డర్ చేతిలోకి వచ్చినా లేదా గ్రౌండ్లో కదలకుండా ఉన్నా దాన్ని 'సెటిల్డ్' (Settled) బాల్గా పరిగణిస్తారు. ఆ డెలివరీ అక్కడితో పూర్తి అవుతుందని అర్థం.
అంతేకానీ దీనికోసం బౌలర్ లేదా కీపర్ చేతిలోనే బంతి ఉండే అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. బౌలర్ రన్నింగ్ ప్రారంభించినప్పుడు, వికెట్ కీపర్ గ్లోవ్స్ స్టంప్స్ కంటే ముందు ఉన్నా ఇకమీదట జరిమానా ఉండదు. ప్రస్తుతం బౌలర్ రన్నింగ్ ప్రారంభించిన సమయంలో కీపర్ గ్లోవ్స్ స్టంప్స్ కంటే ముందుంటే ఫైన్ ఉంటుంది. ఈ నిబంధనను కూడా ఎంసీసీ మార్చేసింది. కాకపోతే, బౌలర్ బంతిని తన చేతిలోంచి విసిరిన తర్వాత మాత్రం కీపర్ పూర్తిగా స్టంప్స్ వెనుకాల ఉండాల్సిందే.
