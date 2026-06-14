'అతిపెద్ద దోపిడీ' - హైతీ నుంచి గెలుపును లాగేసుకున్న స్కాట్లాండ్!- సోషల్ మీడియాలో రిఫరీపై విమర్శలు
'అతిపెద్ది దోపిడీ' - హైతీ నుంచి గెలుపును లాగేసుకున్న స్కాట్లాండ్!- సోషల్ మీడియాలో రిఫరీపై విమర్శలు
Published : June 14, 2026 at 2:12 PM IST
FIFA Scotland vs Haiti 2026 : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్లో రిఫరీ నిర్ణయాలు మరోసారి కాంట్రవర్సీకి దారితీశాయి. ఇటీవల సౌతాఫ్రికా- మెక్సికో మ్యాచ్లో అంపైర్ డెసిషన్ వివాదం కాగా, తాజాగా స్కాట్లాండ్ - హైతీ మ్యాచ్ ఫలితంపై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో స్కాట్లాండ్ 1-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే మ్యాచ్ రిఫరీ నిర్ణయంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. స్పష్టంగా కనిపించినప్పటికీ హైతీకి పెనాల్టీని ఎందుకు నిరాకరించారని? స్కాట్లాండ్ ఛాలెంజ్ను రివ్యూకు అప్పీల్ ఎందుకు చేయలేదని? సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే?
మ్యాచ్లో 79వ నిమిషంలో హైతీ ఆటగాడు జీన్- రిక్నర్ బెల్లెగార్డ్ బాక్స్ వెలుపల నుంచి కొట్టిన షాట్, పెనాల్టీ ఏరియా లోపల స్కాట్లాండ్ డిఫెండర్ గ్రాంట్ హాన్లీ చేతికి తగిలినట్లు కనిపించింది. దీంతో ఈ వివాదం చెలరేగింది. హైతీ ఆటగాళ్లు గట్టిగా అప్పీల్ చేసినప్పటికీ అందులో గ్రౌండ్ రిఫరీ గానీ, VAR (వీడియో అసిస్టెంట్ రిఫరీ) గానీ జోక్యం చేసుకోలేదు. అలాగే ఈ మ్యాచ్లో అంతకుముందు 'బాక్స్' (పెనాల్టీ ఏరియా)లో జరిగిన మరో 'హ్యాండ్బాల్' ఘటనలో కూడా హాన్లీ ప్రమేయం ఉందని నెటిజన్లు ఆరోపిస్తున్నారు. దానిని వీడియో అసిస్టెంట్ రిఫరీ (VAR) పట్టించుకోకపోవడం పట్ల అభిమానులు కూడా తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. పెనాల్టీ ద్వారా స్కోరును సమం చేసే అవకాశం హైతీకి ఉన్నప్పటికీ, ఆ ఛాన్స్ను రిఫరీలు కోల్పోయేలా చేశారని నెటిజన్లు ఆరోపించారు.
NO VAR REVIEW NO PENALTY FOR HAITI— TopCee (@UtdTopCee) June 14, 2026
It's the World Cup but we still seeing blatant errors like this. https://t.co/fS1IiCitcA pic.twitter.com/4mOKrKjJXr
దీంతో అంపైర్ల నిర్ణయాలపై ఓ నెటిజన్ తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ముమ్మాటికీ హైతీ నుంచి విజయాన్ని లాక్కొని స్కాట్లాండ్కు కట్టబెట్టడమేనని అన్నారు. "నా జీవితంలో నేను చూసిన అతిపెద్ద దోపిడీ ఇది. ఆ చేయి ఎక్కడ ఉందో చూడండి. అయినా సరే రిఫరీలు దానిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. స్కాట్లాండ్ గెలవడానికి హైతీని ఇలా మోసం చేయాల్సిందేనా?" అని ఒక యూజర్ ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు. దీంతో స్కాట్లాండ్ విజయం కంటే ఎక్కువగా ఈ వివాదాలే చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
ES EL ROBO MÁS GRANDE QUE VI EN TODA MI VIDA, MIREN LO QUE ES ESA MANO Y NI SIQUIERA LLAMARON DEL VAR— Fran (@frabigol) June 14, 2026
ESCOCIA LE TIENE QUE ROBAR A HAITI PARA QUE EUROPA PUEDA GANARLE A LA PATRIA GRANDE pic.twitter.com/eKkcuuOzOo