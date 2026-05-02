'అగ్రెసివ్ సెలబ్రేషన్స్​- జెమీసన్​కు షాక్- మరి విరాట్​పై  చర్యలు ఉండవా?'- IPLలో కొత్త కాంట్రవర్సీ!

ఐపీఎల్​లో కొత్త చర్చ- ప్లేయర్ల పట్ల పక్షపాతం చూపిస్తున్నారంటూ నెటిజన్ల కామెంట్లు- జెమీసన్​ తీరు సరైందేనని కొంతమంది వాదన!

Kyle Jamieson - Virat Kohli (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 4:29 PM IST

Virat Kohli Aggressive Celebrations : దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పేసర్ కైల్ జెమీసన్ పేరు ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. రీసెంట్​గా రాజస్థాన్ రాయల్స్​తో మ్యాచ్​లో వైభవ్ సూర్యవంశీ వికెట్​ను అతడు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న తీరుపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఐపీఎల్ అడ్వైజరీ కమిటీ దీనిని సీరియస్​గా పరిగణిస్తూ జెమీసన్ ఖాతాలో ఓ డీమెరిట్ పాయింట్ చేర్చింది. దీంతో ఈ ఎపిసోడ్​కు ఎండ్​కార్డ్ పడింది. అయితే ఇక్కడే అసలు వివాదం మొదలైంది. ఇది ఇప్పుడు క్రీడా వర్గాల్లో కొత్త చర్చకు దారి తీసింది.

గిల్ ఔట్- విరాట్ సంబరాలు
ఇటీవల ఆర్సీబీ- గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో 156 పరుగుల ఛేదనలో గుజరాత్ కెప్టెన్ దూకుడుగా ఆడాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అతడి విధ్వంసంతో గుజరాత్ పవర్​ ప్లేలో 10+ రన్​రేట్​తో స్కోర్ చేసింది. అయితే 4.6 ఓవర్ వద్ద భువనేశ్వర్ కుమార్ బౌలింగ్​లో గిల్ క్యాచౌట్​ అయ్యాడు. అతడు ఇచ్చిన క్యాచ్​ను విరాట్ కోహ్లీనే అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ చాలా అగ్రెసివ్​గా సంబరాలు చేసుకున్నాడు. గిల్​ వైపునకు చూస్తూ బంతిని నేలకు బలంగా బాదాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరలైంది. అయితే ఇప్పుడు జెమీసన్​- సూర్యవంశీ ఎపిసోడ్​తో, విరాట్ సెలబ్రేషన్స్​పై నయా డిబేట్ షురూ అయ్యింది.

ఆ ఒక్కడే అలా చేయొచ్చా?
అయితే జెమీసన్​కు డీ మెరిట్ పాయింట్ విధించిన నేపథ్యంలో నెటిజన్లు కొందరు విరాట్ కోహ్లీ పేరును తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారు. 'తాను పడగొట్టిన వికెట్​ను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి బౌలర్​కు అనుమతి లేదు. కానీ, ఐపీఎల్​లో విరాట్ కోహ్లీ ఒక్కడికే సంబరాలు చేసుకునేందుకు అనుమతి ఉంటుందా?' అంటూ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టుకు కామెంట్​ రాసుకొచ్చారు. విరాట్ కనీసం బౌలర్ కాకపోయినా అగ్రెషన్​గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడని కానీ, అతడిపై ఎలాంటి చర్యలు ఉండవు అని రాసుకొచ్చారు.

'విరాట్ కోహ్లీ ఎలాంటి వికెట్ తీయకపోయినా అతడు సంబరాలు చేసుకోవచ్చు, గట్టిగా అరవచ్చు, దూకుడు ప్రదర్శించవచ్చు. కానీ అతడిపై ఎలాంటి ఫైన్ ఉండదు, చర్యలు కూడా ఉండవు. అదే ఒక బౌలర్ మాత్రం తాను స్వయంగా తీసిన వికెట్​ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మాత్రం అతడి ఖాతాలో డీ మెరిట్ పాయింట్ చేరుస్తారు' అని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ రాశారు. అలాగే ఇదే సంఘటనను ప్రస్తావిస్తూ ఐపీఎల్​లో పక్షపాతం చూపిస్తున్నారని ఇంకో నెటిజన్ ఆరోపించారు.

'టీ20 ఫార్మాట్లలో బౌలర్లపై బ్యాటర్లు విరుచుకుపడుతున్నారు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేస్తున్నాకు. ఇంతటి కాంపిటీషన్ ఉన్న గేమ్​లో బౌలర్ వికెట్ తీస్తే సంబరాలు చేసుకోవడానికి కూడా అనుమతి ఉండదా? గుజరాత్​తో మ్యాచ్​లో గిల్ వికెట్​ను విరాట్ సంబరాలు చేసుకుంటే బోర్డుకు సమస్య లేదు. కానీ, తర్వాతి మ్యాచ్​లోనే జెమీసన్​ సెలబ్రేషన్స్​ను సీరియస్​గా తీసుకున్నారు. మరి బౌలర్లు ఎందుకని దూకుడుగా సంబరాలు చేసుకోకూడదు? ఇక్కడ కోహ్లీపై ఎలాంటి ద్వేషం లేదు. అయితే అగ్రెషన్ అనేది ఆటలో భాగమే. ఈ విషయంలో విరాట్, జెమీసన్ రియాక్షన్స్ సరైనవే. కానీ నిబంధనలే వల్లే అసలు సమస్య' అని మరో నెటిజన్ తన అభిప్రాయం రాసుకొచ్చారు.

అయితే ఇంకొందరు మాత్రం భిన్నంగా స్పందింస్తున్నారు. విరాట్​ సంబరాలు చేసుకున్నా, తాను బ్యాటర్​ ముందుకు వెళ్లి దూకుడు ప్రదర్శించలేదని, కానీ జెమీసన్ మాత్రం వైభవ్​ వైపునకు దూసుకెళ్లాడని అంటున్నారు. ఏదేమైనా ఐపీఎల్​లో ఇదొక కొత్త కాంట్రవర్సీ అయ్యింది!

