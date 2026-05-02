'అగ్రెసివ్ సెలబ్రేషన్స్- జెమీసన్కు షాక్- మరి విరాట్పై చర్యలు ఉండవా?'- IPLలో కొత్త కాంట్రవర్సీ!
ఐపీఎల్లో కొత్త చర్చ- ప్లేయర్ల పట్ల పక్షపాతం చూపిస్తున్నారంటూ నెటిజన్ల కామెంట్లు- జెమీసన్ తీరు సరైందేనని కొంతమంది వాదన!
Published : May 2, 2026 at 4:29 PM IST
Virat Kohli Aggressive Celebrations : దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పేసర్ కైల్ జెమీసన్ పేరు ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. రీసెంట్గా రాజస్థాన్ రాయల్స్తో మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ వికెట్ను అతడు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న తీరుపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఐపీఎల్ అడ్వైజరీ కమిటీ దీనిని సీరియస్గా పరిగణిస్తూ జెమీసన్ ఖాతాలో ఓ డీమెరిట్ పాయింట్ చేర్చింది. దీంతో ఈ ఎపిసోడ్కు ఎండ్కార్డ్ పడింది. అయితే ఇక్కడే అసలు వివాదం మొదలైంది. ఇది ఇప్పుడు క్రీడా వర్గాల్లో కొత్త చర్చకు దారి తీసింది.
గిల్ ఔట్- విరాట్ సంబరాలు
ఇటీవల ఆర్సీబీ- గుజరాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో 156 పరుగుల ఛేదనలో గుజరాత్ కెప్టెన్ దూకుడుగా ఆడాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అతడి విధ్వంసంతో గుజరాత్ పవర్ ప్లేలో 10+ రన్రేట్తో స్కోర్ చేసింది. అయితే 4.6 ఓవర్ వద్ద భువనేశ్వర్ కుమార్ బౌలింగ్లో గిల్ క్యాచౌట్ అయ్యాడు. అతడు ఇచ్చిన క్యాచ్ను విరాట్ కోహ్లీనే అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ చాలా అగ్రెసివ్గా సంబరాలు చేసుకున్నాడు. గిల్ వైపునకు చూస్తూ బంతిని నేలకు బలంగా బాదాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరలైంది. అయితే ఇప్పుడు జెమీసన్- సూర్యవంశీ ఎపిసోడ్తో, విరాట్ సెలబ్రేషన్స్పై నయా డిబేట్ షురూ అయ్యింది.
Vintage #ViratKohli energy! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
KING catches, PRINCE departs - Absolute cinema! 🙌 🎯#TATAIPL 2026 ➡️ #GTvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/jCKi1Qo4zA
ఆ ఒక్కడే అలా చేయొచ్చా?
అయితే జెమీసన్కు డీ మెరిట్ పాయింట్ విధించిన నేపథ్యంలో నెటిజన్లు కొందరు విరాట్ కోహ్లీ పేరును తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారు. 'తాను పడగొట్టిన వికెట్ను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి బౌలర్కు అనుమతి లేదు. కానీ, ఐపీఎల్లో విరాట్ కోహ్లీ ఒక్కడికే సంబరాలు చేసుకునేందుకు అనుమతి ఉంటుందా?' అంటూ ఎక్స్లో ఓ పోస్టుకు కామెంట్ రాసుకొచ్చారు. విరాట్ కనీసం బౌలర్ కాకపోయినా అగ్రెషన్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడని కానీ, అతడిపై ఎలాంటి చర్యలు ఉండవు అని రాసుకొచ్చారు.
'విరాట్ కోహ్లీ ఎలాంటి వికెట్ తీయకపోయినా అతడు సంబరాలు చేసుకోవచ్చు, గట్టిగా అరవచ్చు, దూకుడు ప్రదర్శించవచ్చు. కానీ అతడిపై ఎలాంటి ఫైన్ ఉండదు, చర్యలు కూడా ఉండవు. అదే ఒక బౌలర్ మాత్రం తాను స్వయంగా తీసిన వికెట్ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మాత్రం అతడి ఖాతాలో డీ మెరిట్ పాయింట్ చేరుస్తారు' అని ఓ నెటిజన్ కామెంట్ రాశారు. అలాగే ఇదే సంఘటనను ప్రస్తావిస్తూ ఐపీఎల్లో పక్షపాతం చూపిస్తున్నారని ఇంకో నెటిజన్ ఆరోపించారు.
BCCI's different rules for different players:🤡— Suresh N (@TheDugoutStats) May 2, 2026
In the GT vs RCB match, when Kohli celebrated Gill's wicket aggressively, then BCCI had no problem— why did he celebrate like that against the Indian captain?
But in the very next game, DC vs RR match, when Kyle Jamieson… pic.twitter.com/3bvKyRJ1V6
'టీ20 ఫార్మాట్లలో బౌలర్లపై బ్యాటర్లు విరుచుకుపడుతున్నారు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేస్తున్నాకు. ఇంతటి కాంపిటీషన్ ఉన్న గేమ్లో బౌలర్ వికెట్ తీస్తే సంబరాలు చేసుకోవడానికి కూడా అనుమతి ఉండదా? గుజరాత్తో మ్యాచ్లో గిల్ వికెట్ను విరాట్ సంబరాలు చేసుకుంటే బోర్డుకు సమస్య లేదు. కానీ, తర్వాతి మ్యాచ్లోనే జెమీసన్ సెలబ్రేషన్స్ను సీరియస్గా తీసుకున్నారు. మరి బౌలర్లు ఎందుకని దూకుడుగా సంబరాలు చేసుకోకూడదు? ఇక్కడ కోహ్లీపై ఎలాంటి ద్వేషం లేదు. అయితే అగ్రెషన్ అనేది ఆటలో భాగమే. ఈ విషయంలో విరాట్, జెమీసన్ రియాక్షన్స్ సరైనవే. కానీ నిబంధనలే వల్లే అసలు సమస్య' అని మరో నెటిజన్ తన అభిప్రాయం రాసుకొచ్చారు.
This is totally unwanted, there has been even more aggressive celebrations by others and moreover this is not a school game, they both are playing at the same level!— Cricket Breakdown (@cricbreakdown) May 2, 2026
అయితే ఇంకొందరు మాత్రం భిన్నంగా స్పందింస్తున్నారు. విరాట్ సంబరాలు చేసుకున్నా, తాను బ్యాటర్ ముందుకు వెళ్లి దూకుడు ప్రదర్శించలేదని, కానీ జెమీసన్ మాత్రం వైభవ్ వైపునకు దూసుకెళ్లాడని అంటున్నారు. ఏదేమైనా ఐపీఎల్లో ఇదొక కొత్త కాంట్రవర్సీ అయ్యింది!
వైభవ్ను ఔట్ చేసి అగ్రెసివ్ సెలబ్రేషన్- దిల్లీ పేసర్ ప్రవర్తనపై నెటిజన్ల ఫైర్- షాకిచ్చిన బీసీసీఐ