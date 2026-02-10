ప్రపంచకప్లో నెదర్లాండ్స్ బోణీ- నమీబియాపై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం
వరల్డ్కప్లో నెదర్లాండ్స్ తొలి విజయం- ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించిన బాస్ డి లీడే
Published : February 10, 2026 at 2:27 PM IST
Netherlands vs Namibia : టీ20 వరల్డ్కప్లో నెదర్లాండ్స్ బోణీ కొట్టింది. దిల్లీ వేదికగా నమీబియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. నమీబియా నిర్దేశించిన 157 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నెదర్లాండ్స్ 3 వికెట్లు కోల్పోయి 18 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. నెదర్లాండ్స్ బ్యాటర్లలో బాస్ డి లీడే (72 పరుగులు, 48 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టగా, కొలిన్ (32 పరుగులు), మైకెల్ లెవిట్ (28 పరుగులు) రాణించారు. నమీబియా బౌలర్లలో బెర్నాండ్, రుబెన్, జాన్ నికొల్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన నెదర్లాండ్ ప్లేయర్ బాస్ డి లీడేకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన నమీబియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 156 పరుగులు చేసింది. జాన్ నికొల్ (42 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. జాన్ ఫ్రైలింక్ (30 పరుగులు), జేజే స్మిత్ (22 పరుగులు) రాణించారు. కెప్టెన్ ఎరాస్మస్ (18 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔటయ్యాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు స్టీన్కాంప్ (6 పరుగులు), జేనె గ్రీన్ (9 పరుగులు), రుబెన్ (9 పరుగులు), లీచర్ (6 పరుగులు), విల్లెమ్ (4 పరుగులు) విఫలమయ్యారు. నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లలో వాన్ బీక్, బాస్ డి లీడ్ చెరో 2, క్లాసిన్, ఆర్యన్ దత్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Clinical showing from Netherlands opens their #T20WorldCup account in Delhi 👌— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 10, 2026
📝: https://t.co/A37zYKSK2e pic.twitter.com/MpjL828E9V
టాప్లోనే నెదర్లాండ్స్
టీ20 వరల్డ్కప్లో నెదర్లాండ్స్కు ఇది 11వ విజయం. అసోసియేటెడ్ (టెస్టు హోదా లేని జట్లు) జట్లలో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్టుగా నెదర్లాండ్స్ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతోంది. ఈ లిస్ట్లో నెదర్లాండ్స్ తర్వాత స్థానంలో స్కాట్లాండ్ ఉంది. ఆ జట్టు 8 విజయాలతో రెండో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.
పురుషుల T20 వరల్డ్ కప్లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన అసోసియేట్ జట్లు
- 11 - నెదర్లాండ్స్
- 8 - స్కాట్లాండ్
- 5 - ఆఫ్గానిస్థాన్
- 5 - నమీబియా
- 3 - ఐర్లాండ్
పాక్పై ఇలా
కాగా, ఈ ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్లో నెదర్లాండ్స్ తొలి మ్యాచ్లో విజయం అంచల దాకా వెళ్లింది. కొలంబో వేదికగా ఈ నెల 07న పాకిస్థాన్ ఢీ కొట్టిన నెదర్లాండ్స్ దాదాపు ఆ జట్టును ఓడించినంత పని చేసింది. ఆ మ్యాచ్లో తొలుక బ్యాటింగ్ చేసిన నెదర్లాండ్స్ 19.5 ఓవర్లలో 147 ఆలౌట్ అయ్యింది. అయితే అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్లో మంచి బౌలింగ్తో పాకిస్థాన్ను నిలువరించింది.
24 బంతుల్లో 34 పరుగులు చేయాల్సిన దశలో సులువుగా పాక్ విజయం సాధిస్తుందని భావించారు. కానీ 17వ ఓవర్లో 1 పరుగే ఇచ్చి 1 వికెట్ తీశాడు లోగన్. దీంతో సమీకరణం 18 బంతుల్లో 33 పరుగులుగా మారింది. 18వ ఓవర్లోనూ 4 పరుగులే రావడంతో చివరి రెండు ఓవర్లలో పాక్ విజయానికి 29 పరుగులు అవసరం అయ్యాయి. దీంతో నెదర్లాండ్స్ సంచలనం చేయడం పక్కా అని భావించారు.
కానీ, 19వ ఓవర్లో ఫహీమ్ అష్రఫ్ 3 సిక్స్లు, ఒక ఫోర్తో 24 పరుగులు బాది మ్యాచ్ను తమవైపునకు తిప్పుకున్నాడు. ఆఖరి ఓవర్లో తొలి బంతికి సింగిల్, మూడో బంతికి ఫోర్ రావడంతో పాక్ నెగ్గింది. అలా గెలుపు అంచులదాకా వెళ్లిన నెదర్లాండ్స్ తృటిలో మిస్ చేసుకుంది. కానీ తాజా మ్యాచ్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేయకుండా చివరి దాకా కసిగా ఆడి విజయం సాధించింది. ఇక ఈ టోర్నలో నెదర్లాండ్స్ తమ తదుపరి మ్యాచ్ ఈనెల 13న యూఎస్ఏతో తలపడాల్సి ఉంది.
టీ20 ప్రపంచకప్లో కెనడాపై దక్షిణాఫ్రికా విజయం
వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అరుదైన ఫీట్- రెండుసార్లు T20 ట్రోఫీ నెగ్గిన 'ఏకైక' కెప్టెన్ ఎవరో తెలుసా?