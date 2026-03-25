'రూ.16 వేల కోట్లలో 0.5% ఇచ్చినా మా రాత మారిపోతుంది!'- RCB డీల్పై క్రికెటర్ ట్వీట్
Published : March 25, 2026 at 10:06 AM IST
RCB Sold : ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరును ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్, బోల్ట్ వెంచర్స్, టైమ్స్ ఆఫ్ఇండియా, బీఎక్స్పీఈ- బ్లాక్స్టోన్ సంస్థలు కలిసి కొనుగోలు చేశాయి. దీంతో గత 18 ఏళ్లుగా యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఆధీనంలో ఉన్న ఆర్సీబీ కొత్త మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లోకి వెళ్లనుంది. అయితే ఈ డీల్పై నెదర్లాండ్స్ క్రికెటర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?
2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పుడు ఆర్సీబీ జట్టు వాటా రూ.500 కోట్లే ఉండగా, తాజాగా దీని విలువ రూ.16,706 కోట్లు పలికింది. దీంతో ఈ డీల్ క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే ఈ విక్రయంపై నెదర్లాండ్స్ క్రికెటర్ పాల్ వాన్ మీకెరెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఈ డీల్లో కనీసం 0.5 శాతం వాటా ఇచ్చినా తమ దేశ క్రికెట్ జట్టు అత్యుత్తన్న స్థాయికి చేరుకుంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశాడు.
'ఆర్సీబీ డీల్లో వాళ్లు మాకు (నెదర్లాండ్స్ క్రికెట్)కు కేవలం కేవలం 0.5శాతం అయినా ఇవ్వగలిగితే, మనం ఫుల్ మెంబర్ జట్లతో ఉన్న గ్యాప్ను కవర్ చేసేస్తాం. అలాగే మన క్రికెట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత విస్తృతం చేయగలం' అంటూ పాల్ వాన్ మీకెరెన్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చాడు. అయితే దీనికి నెటిజన్లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా స్పందిస్తున్నారు. నిరంతర శ్రమ, పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా వస్తుందని అంతేకానీ ఏదీ ఉచితంగా దక్కదని ఓ నెటిజన్ దీనికి రిప్లై ఇచ్చారు. ఇంకొందరేమో అసోసియేట్ జట్లు క్రికెట్లో ఎదిగేందుకు ఐసీసీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కామెంట్ చేశారు.
If only they could give 0.5% to @KNCBcricket 🙏🙏 we could close the gap to full members and make the sport so much more global 💪🏆 @RCBTweets https://t.co/4pfrha6Rr4— Paul van Meekeren (@paulvanmeekeren) March 24, 2026