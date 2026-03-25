'రూ.16 వేల కోట్లలో 0.5% ఇచ్చినా మా రాత మారిపోతుంది!'- RCB డీల్​పై క్రికెటర్ ట్వీట్

రూ.16 వేల కోట్లకు ఆర్సీబీ విక్రయం- భారీ ధరకు దక్కించుకున్న ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్- ఈ డీల్​పై క్రికెటర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టు

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 10:06 AM IST

RCB Sold : ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరును ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్, బోల్ట్‌ వెంచర్స్, టైమ్స్‌ ఆఫ్‌ఇండియా, బీఎక్స్‌పీఈ- బ్లాక్‌స్టోన్‌ సంస్థలు కలిసి కొనుగోలు చేశాయి. దీంతో గత 18 ఏళ్లుగా యునైటెడ్‌ స్పిరిట్స్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీ ఆధీనంలో ఉన్న ఆర్సీబీ కొత్త మేనేజ్​మెంట్ చేతుల్లోకి వెళ్లనుంది. అయితే ఈ డీల్​పై నెదర్లాండ్స్ క్రికెటర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?

2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పుడు ఆర్సీబీ జట్టు వాటా రూ.500 కోట్లే ఉండగా, తాజాగా దీని విలువ రూ.16,706 కోట్లు పలికింది. దీంతో ఈ డీల్ క్రీడావర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారింది. అయితే ఈ విక్రయంపై నెదర్లాండ్స్ క్రికెటర్ పాల్ వాన్ మీకెరెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఈ డీల్​లో కనీసం 0.5 శాతం వాటా ఇచ్చినా తమ దేశ క్రికెట్ జట్టు అత్యుత్తన్న స్థాయికి చేరుకుంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేశాడు.

'ఆర్సీబీ డీల్​లో వాళ్లు మాకు (నెదర్లాండ్స్ క్రికెట్​)కు కేవలం కేవలం 0.5శాతం అయినా ఇవ్వగలిగితే, మనం ఫుల్ మెంబర్ జట్లతో ఉన్న గ్యాప్​ను కవర్ చేసేస్తాం. అలాగే మన క్రికెట్​ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత విస్తృతం చేయగలం' అంటూ పాల్ వాన్ మీకెరెన్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చాడు. అయితే దీనికి నెటిజన్లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా స్పందిస్తున్నారు. నిరంతర శ్రమ​, పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా వస్తుందని అంతేకానీ ఏదీ ఉచితంగా దక్కదని ఓ నెటిజన్ దీనికి రిప్లై ఇచ్చారు. ఇంకొందరేమో అసోసియేట్ జట్లు క్రికెట్​లో ఎదిగేందుకు ఐసీసీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కామెంట్ చేశారు.

