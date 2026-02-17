టీ20 వరల్డ్ కప్- స్కాట్లాండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో నేపాల్ ఘన విజయం
Published : February 17, 2026 at 10:34 PM IST
Nepal Beat Scotland In T20 World Cup : ముంబయిలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ గ్రూప్-సి ఆఖరి పోరులో నేపాల్ 7 వికెట్ల తేడాతో స్కాట్లాండ్పై ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ విధంగా ఈ మెగా టోర్నీలో నేపాల్ తన తొలి గెలుపును నమోదు చేసుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన స్కాట్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 170 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో నేపాల్ 19.2 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 171 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది.
ఆరంభం అదిరినా, ఆఖర్లో తడబాటు
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన స్కాట్లాండ్ ఓపెనర్లు మైకేల్ జోన్స్ (71 పరుగులు, 45 బంతులు), జార్జ్ మున్సే (27 పరుగులు) శుభారంభాన్ని ఇచ్చారు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి వికెట్ నష్టపోకుండా 52 పరుగులు చేసిన స్కాట్లాండ్, ఒక దశలో 132/1తో భారీ స్కోరు దిశగా సాగింది. అయితే నేపాల్ సీనియర్ పేసర్ సోంపాల్ కామీ ఒకే ఓవర్లో జోన్స్, బ్రాండన్ మెక్ముల్లెన్లను అవుట్ చేసి మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పాడు. చివరి 5 ఓవర్లలో స్కాట్లాండ్ కేవలం 39 పరుగులు మాత్రమే చేసి 6 వికెట్లు కోల్పోయింది.
ఐరీ మెరుపు ఇన్నింగ్స్
171 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నేపాల్కు ఓపెనర్లు కుశాల్ భుర్టెల్ (43), ఆసిఫ్ షేక్ (33) మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. మధ్యలో కెప్టెన్ రోహిత్ పౌడెల్ (16) అవుట్ అయినా, స్టార్ ఆల్రౌండర్ దీపేంద్ర సింగ్ ఐరీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 23 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు చేసి (4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) అజేయంగా నిలిచి జట్టును గెలిపించాడు. అతనికి తోడుగా గుల్షన్ ఝా (20 నాటౌట్) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
వాస్తవానికి ఈ ఇరు జట్లు ఇప్పటికే సూపర్-8 రేసు నుంచి నిష్క్రమించినప్పటికీ, ప్రపంచకప్ చరిత్రలో తమ మొదటి విజయాన్ని ముంబయి గడ్డపై అందుకోవడం నేపాల్ క్రికెట్కు ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది.