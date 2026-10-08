'విరాట్ ఔటైతే నాకు అన్నం కూడా తినాలనిపించదు'- నానా పటేకర్ పాత వీడియో వైరల్
నటుడు నానా పటేకర్ మృతికి సంతాపం తెలిపిన క్రికెట్ విరాట్ కోహ్లీ - ఆయన భారతీయ సినిమా రంగంలో గొప్ప దిగ్గజం అంటూ ఎక్స్లో పోస్టు
Published : October 8, 2026 at 2:09 PM IST
Nana Patekar Virat Kohli : బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్కు సినిమా రంగం కంటే ముందు క్రికెట్పైనే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది. చిన్నప్పుడు భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు తాను టీవీ ముందు నుంచి కదిలేవాణ్ని కాదని ఆయన గతంలో ఓ ఇంటర్య్వూలో చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. అంతేకాదు ఆయన టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీని అమితంగా ఇష్టపడేవారు. ఎంతలా అంటే, అతడు ఔటైతే అన్నం కూడా తినాలని అనిపించేది కాదని మరో ఇంటర్వూలో చెప్పారు. గుండెపోటుతో గురువారం నానా పటేకర్ కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో ఆయనకు సంబంధించిన పాత వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అందులో క్రికెట్ను ఎంతలా ప్రేమించేవాడో ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు.
క్రికెట్ పట్ల ఎంతో ఆసక్తి
నానా పటేకర్ గొప్ప నటుడే కాకుండా, క్రికెట్ పట్ల ఎంతో ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి కూడా. 2015లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన చిన్నప్పటి విషయాలు, క్రికెట్ను ఎంతలా ప్రేమించేది చెప్పారు. భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ వస్తున్నప్పుడు తాను టీవీ ముందు నుంచి అసలు కదిలేవాడిని కాదని అన్నారు. అప్పట్లో తాను మంచి క్రికెటర్ అని, ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్ చేసేవాడినని చెప్పారు. అయితే ఆ సమయంలో ఆర్థిక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పారు.
"నా చిన్నప్పుడు నేను ఆఫ్ స్పిన్ బౌలర్ని. అప్పట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేక క్రికెట్ శిక్షణ కోసం డబ్బు చెల్లించే స్తోమత నాకు ఉండేది కాదు. అందుకే, శివాజీ పార్క్కు వెళ్లి నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసేవారికి బౌలింగ్ చేసేవాడిని" అని ఆయన తెలిపారు. కేవలం పది రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తాను బాగా బౌలింగ్ కూడా అద్భుతంగా చేయగలనని అదే ఇంటర్వ్యూలో నానా చెప్పారు.
విరాట్ అంటే అమితమైన ఇష్టం!
అయితే వయసు పెరిగినప్పటికీ తనకు క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదని తెలిపారు. మరీ ముఖ్యంగా తనకు విరాట్ కోహ్లీ అంటే ఎంతో ఇష్టమని చెప్పారు. భారత్ మ్యాచ్లో విరాట్ త్వరగా ఔటైతే తనకు అన్నం తినాలని కూడా అనిపించదని అన్నారు. 2025లో ఓ పాడ్కాస్ట్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నానా పటేకర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. విరాట్ ఫ్యాన్స్ ప్రస్తుతం ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తున్నారు.
@imVkohli Om shanti 🙏💔 https://t.co/LL1ruYIooh— Virat Kohli FC™ (@yashanshu16) October 8, 2026
నానా పటేకర్కు విరాట్ నివాళులు
నానా పటేకర్ మృతి పట్ల విరాట్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశాడు. ఆయన ఇండియన్ సినిమాలో ఓ లెజెండ్ అని అభివర్ణించాడు. 'భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో ఆయన ఒక దిగ్గజం. ఆయన కృషి, వారసత్వం తరతరాల పాటు నిలిచిపోతాయి. నానా పటేకర్ జీ, మీకు శాంతి చేకూరాలి. ఓం శాంతి' అని విరాట్ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టాడు.
A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026
కాగా, నానా పటేకర్ గురువారం 75 ఏళ్ల వయసులో తుదిశ్వాస విడిచారు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన గుండెపోటుకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. వైద్యులు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు ఆయనను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇక ఉదయం 5:20 గంటలకు ఆయన కన్నుమూసినట్లు ప్రకటన వచ్చింది. ఈ ఘటనను పోలీసులు మెడికో లీగల్ కేసు (MLC)గా నమోదు చేశారు.