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చరిత్ర సృష్టించిన నమీబియా- మళ్లీ సౌతాఫ్రికాను ఓడించిన పసికూన

ట్రై నేషన్ టీ20 సిరీస్ - ​బలమైన సౌతాఫ్రికాను ఓడించిన నమీబియా- తొలి అసోసియేట్ జట్టుగా అరుదైన ఘనత

Namibia Vs SA
నమీబియా క్రికెట్ జట్టు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 2:18 PM IST

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Namibia Vs SA : మీబియా క్రికెట్ జట్టు మరోసారి సంచలనం సృష్టించింది. గతేడాది తొలిసారి సౌతాఫ్రికాను ఓడించి చరిత్ర సృష్టించిన నమీబియా జట్టు, ఆ విజయం గాలివాటం కాదని నిరూపిస్తూ మరోసారి సఫారీలను చిత్తు చేసింది. పసికూనగా ఉన్న ఈ టీమ్ బలమైన సౌతాఫ్రికాను రెండోసారి ఓడించి ప్రపంచ క్రికెట్ దృష్టిని తనవైపునకు తిప్పుకుంది. రీసెంట్​గా విండ్‌హోక్ మైదానంలో జరిగిన ముక్కోణపు సిరీస్ (Tri-Series) తొలి మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య నమీబియా సౌతాఫ్రికాను 18 పరుగుల తేడాతో ఓడించి షాక్ ఇచ్చింది.

మ్యాచ్​లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన నమీబియా 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 163 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనలో సౌతాఫ్రికా 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 145 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. డివాల్డ్ బ్రెవిస్ 50 బంతుల్లో 75 పరుగులతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పటికీ, జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చలేకపోయాడు. నమీబియా బౌలర్లు రూబెన్ ట్రంపెల్‌మాన్, జెజె స్మిత్ చెరో మూడు వికెట్లు దక్కించుకున్నారు. కీలక వికెట్లు పడగొట్టిన నమీబియా బౌలర్ జేజే స్మిత్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.

ఇది రెండోసారి
సౌతాఫ్రికాకు షాక్ ఇవ్వడం నమీబియాకు ఇదేం తొలిసారి కాదు. గతేడాది (2025) అక్టోబర్​లో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి ఔరా అనిపించింది. అప్పుడు సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 135 పరుగుల టార్గెట్​ను పసికూన నమీబియా 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఆఖరి బంతి దాకా సాగిన ఈ ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి చరిత్ర సృష్టించింది. అయితే అదేదో అదృష్టం కలిసొచ్చి జరిగిపోయిందని కొంతమంది అనుకున్నారు. కానీ తాజాగా ట్రై సిరీస్​లో మరోసారి అదే సఫారీలను ఓడించి తమ విజయం గాలివాటం కాదని నిరూపించింది. అలా గడిచిన గత 10 నెలల్లో నమీబియా జట్టు సౌతాఫ్రికాను అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో రెండుసార్లు ఓడించింది. దీంతో సౌతాఫ్రికాను రెండుసార్లు ఓడించిన మొదటి 'అసోసియేట్' జట్టుగా నమీబియా అద్భుత రికార్డు తమ పేరిట లిఖించుకుంది. కాగా, ఈ ట్రైసిరీస్​లో జింబాబ్వే మూడో జట్టుగా ఉంది.

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NAMIBIA VS SA RESULT
T20I TRI SERIES 2026
NAMIBIA WIN AGAINST SA
NAMIBIA VS SA

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