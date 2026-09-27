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64 బంతుల్లోనే 174 రన్స్- కట్​చేస్తే టీమ్ఇండియాలో చోటు- ఎవరీ నమన్​ ధీర్?

వెస్టిండీస్​తో వన్డే సిరీస్​- అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన నమన్ ధీర్ - క్యాప్ అందించిన కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్

Naman Dhir Virat Kohli Shubman Gill
నమన్ ధీర్- విరాట్ కోహ్లీ- శుభ్​మన్ గిల్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 3:30 PM IST

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Naman Dhir Debut : టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులోకి కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు. స్వదేశంలో వెస్టిండీస్​తో వన్డే సిరీస్​తో 26ఏళ్ల నమన్ ధీర్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. తిరువనంతపురం వేదికగా జరగుతున్న తొలి మ్యాచ్​లో నమన్​కు తుది జట్టులో చోటు దక్కింది. అతడికి కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ డెబ్యూ క్యాప్ అందించాడు. ఈ క్రమంలో నమన్ ధీర్ డొమెస్టిక్ రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి? ఐపీఎల్​లో గణాంకాలు ఏంటి? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?

లిస్ట్​లో Aలో ఇలా!
విండీస్​తో వన్డే సిరీస్​కు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే ప్రకటించిన టీమ్ఇండియా జట్టులో తొలిసారి నమన్ సెలక్టర్ల పిలుపు అందుకున్నాడు. ఇక మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో తొలి వన్డేలోనే అతడికి తుది జట్టులో చోటు దక్కడం విశేషం. అయితే నమన్ తన కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 14 లిస్ట్​ A మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 11 ఇన్నింగ్స్​లో బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఇందులో 351 పరుగులు చేశాడు. అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ 97 పరుగులు ఉంది. ఇక బౌలింగ్​లోనూ ఫర్వాలేదనిపించాడు. మొత్తం ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అలాగే దేళవాళీ టీ20ల్లో (పంజాబ్ రాష్ట్ర జట్టు, లిస్ట్ ఏ, ఐపీఎల్​) కలిపి 61 మ్యాచ్​లు ఆడాడు.

ఐపీఎల్​తో ఫేమస్
2024 తర్వాత నమన్ ధీర్ ఐపీఎల్​ టోర్నమెంట్​తోనే ఫేమస్ అయ్యాడు. ఆ టోర్నీలో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున ఆడుతున్నాడు. మిడిలార్డర్​లో ధనాధన్ హిట్టింగ్​లో నమన్​కు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. ​2024లో ఐపీఎల్​లో అతడు అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ సీజన్​లో లీగ్​ ఆఖరి మ్యాచ్​లో లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​పై 28 బంతుల్లోనే 62 పరుగులు చేసి సత్తా చాటాడు. ఇప్పటిదాకా 37 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 710 పరుగులు చేశాడు. రీసెంట్​గా 2026 సీజన్​లో 14 మ్యాచ్​ల్లోనూ బరిలోకి దిగాడు. ఇందులో 318 రన్స్ చేసి ఫర్వాలేదనిపించాడు.

64 బంతుల్లోనే 173 పరుగులు- ఆ ఇన్నింగ్స్​తోనే సెలక్టర్ల దృష్టిలో!
అయితే కొద్దిరోజులుగా నమన్ ధీర్ వేలే లెవల్​ ఫామ్​లో ఉన్నాడు. ఇటీవల జరిగిన షేర్ ఏ పంజాబ్ టీ20 లీగ్​లో అద్భుతంగా ఆడాడు. ఈ లీగ్​లో అమృత్​సర్ సుర్మాస్​ జట్టుకు నమన్ ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 10 మ్యాచ్​ల్లో ఏకంగా 655 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, మూడుసార్లు 50+ స్కోర్లు ఉన్నాయి. ఇక 217.6 స్టైక్ రేట్ నమోదు చేయడం విశేషం. మరీ ముఖ్యంగా PCA స్టేడియంలో సెప్టెంబర్ 08 నాడు మొహాలి కింగ్స్​తో మ్యాచ్​లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్​లో కేవలం 64 బంతుల్లోనే 173 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. దీంతో అతడు సెలక్టర్ల దృష్టిలో పడ్డాడు.

తొలి వన్డే తుది జట్లు

భారత్ : శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (కెప్టెన్), రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లి, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ (వికెట్ కీపర్), నమన్‌ ధీర్‌, రవీంద్ర జడేజా, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, గుర్నూర్‌ బ్రార్‌, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ

వెస్టిండీస్ తుది జట్టు : జాన్ క్యాంప్‌బెల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, కీసీ కార్టీ, షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), అమీర్ జంగూ, జ్యూయల్ ఆండ్రూ, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, గుడకేశ్ మోతీ, అల్జారీ జోసెఫ్, జేడెన్ సీల్స్

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