64 బంతుల్లోనే 174 రన్స్- కట్చేస్తే టీమ్ఇండియాలో చోటు- ఎవరీ నమన్ ధీర్?
వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్- అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన నమన్ ధీర్ - క్యాప్ అందించిన కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్
Published : September 27, 2026 at 3:30 PM IST
Naman Dhir Debut : టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులోకి కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు. స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్తో 26ఏళ్ల నమన్ ధీర్ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. తిరువనంతపురం వేదికగా జరగుతున్న తొలి మ్యాచ్లో నమన్కు తుది జట్టులో చోటు దక్కింది. అతడికి కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ డెబ్యూ క్యాప్ అందించాడు. ఈ క్రమంలో నమన్ ధీర్ డొమెస్టిక్ రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి? ఐపీఎల్లో గణాంకాలు ఏంటి? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?
లిస్ట్లో Aలో ఇలా!
విండీస్తో వన్డే సిరీస్కు ఈ నెల ప్రారంభంలోనే ప్రకటించిన టీమ్ఇండియా జట్టులో తొలిసారి నమన్ సెలక్టర్ల పిలుపు అందుకున్నాడు. ఇక మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో తొలి వన్డేలోనే అతడికి తుది జట్టులో చోటు దక్కడం విశేషం. అయితే నమన్ తన కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 14 లిస్ట్ A మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 11 ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఇందులో 351 పరుగులు చేశాడు. అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ 97 పరుగులు ఉంది. ఇక బౌలింగ్లోనూ ఫర్వాలేదనిపించాడు. మొత్తం ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అలాగే దేళవాళీ టీ20ల్లో (పంజాబ్ రాష్ట్ర జట్టు, లిస్ట్ ఏ, ఐపీఎల్) కలిపి 61 మ్యాచ్లు ఆడాడు.
ఐపీఎల్తో ఫేమస్
2024 తర్వాత నమన్ ధీర్ ఐపీఎల్ టోర్నమెంట్తోనే ఫేమస్ అయ్యాడు. ఆ టోర్నీలో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున ఆడుతున్నాడు. మిడిలార్డర్లో ధనాధన్ హిట్టింగ్లో నమన్కు మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. 2024లో ఐపీఎల్లో అతడు అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ సీజన్లో లీగ్ ఆఖరి మ్యాచ్లో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్పై 28 బంతుల్లోనే 62 పరుగులు చేసి సత్తా చాటాడు. ఇప్పటిదాకా 37 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 710 పరుగులు చేశాడు. రీసెంట్గా 2026 సీజన్లో 14 మ్యాచ్ల్లోనూ బరిలోకి దిగాడు. ఇందులో 318 రన్స్ చేసి ఫర్వాలేదనిపించాడు.
64 బంతుల్లోనే 173 పరుగులు- ఆ ఇన్నింగ్స్తోనే సెలక్టర్ల దృష్టిలో!
అయితే కొద్దిరోజులుగా నమన్ ధీర్ వేలే లెవల్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇటీవల జరిగిన షేర్ ఏ పంజాబ్ టీ20 లీగ్లో అద్భుతంగా ఆడాడు. ఈ లీగ్లో అమృత్సర్ సుర్మాస్ జట్టుకు నమన్ ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 10 మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 655 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, మూడుసార్లు 50+ స్కోర్లు ఉన్నాయి. ఇక 217.6 స్టైక్ రేట్ నమోదు చేయడం విశేషం. మరీ ముఖ్యంగా PCA స్టేడియంలో సెప్టెంబర్ 08 నాడు మొహాలి కింగ్స్తో మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 64 బంతుల్లోనే 173 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. దీంతో అతడు సెలక్టర్ల దృష్టిలో పడ్డాడు.
Nothing tops this feeling 🤌💙— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
📸 Naman Dhir receives his maiden ODI cap from skipper Shubman Gill 🧢
Drop a 💙 in the replies to wish him the very best on his international debut 👇🇮🇳#TeamIndia | #INDvWI pic.twitter.com/qgCRZN7ujo
తొలి వన్డే తుది జట్లు
భారత్ : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నమన్ ధీర్, రవీంద్ర జడేజా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, గుర్నూర్ బ్రార్, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
వెస్టిండీస్ తుది జట్టు : జాన్ క్యాంప్బెల్, జస్టిన్ గ్రీవ్స్, కీసీ కార్టీ, షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), అమీర్ జంగూ, జ్యూయల్ ఆండ్రూ, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, గుడకేశ్ మోతీ, అల్జారీ జోసెఫ్, జేడెన్ సీల్స్
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