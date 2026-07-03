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గౌరవ్ రెడ్డి సెంచరీ- మెదక్​పై నల్గొండ ఘన విజయం

గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కిన నల్గొండ- శతకంతో రాణించిన గౌరవ్ రెడ్డి- ఇంటి బాట పట్టిన మెదక్!

Medak vs Nalgonda
Medak vs Nalgonda (Source : ANGK Insta)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 5:49 PM IST

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Medak vs Nalgonda TG 20 Leauge : అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కింది. గత మ్యాచ్​లో ఖమ్మం చేతిలో ఓడిన నల్గొండ, తాజాగా మెదక్​ను చిత్తు చేసింది. ఉప్పల్ వేదికగా శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్​లో మెదక్​పై నల్గొండ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. మెదక్ నిర్దేశించిన 181 పరుగుల టార్గెట్​ను నల్గొండ 16.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓపెనర్ గౌరవ్ రెడ్డి (101 నాటౌట్) సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. జశ్వంత్ మోతె (34 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. మెదక్ బౌలర్లలో అర్జున్, మధుకర్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన మెదక్ ఫాల్కన్స్​ 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 180 పరుగులు చేసింది. విక్రమ్ నాయక్ (48 పరుగులు నాటౌట్), వరుణ్ ఎర్రమ్ (44 పరుగులు) రాణించారు. శ్రుంజిత్ రెడ్డి (30 పరుగులు), తెలుకుపల్లి రవితేజ (33 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. నల్గొండ బౌలర్లలో ఇయాన్ సతాని, చింతల రక్షన్ రెడ్డి, అనికేత్ రెడ్డి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తాజా ఓటమితో మెదక్ టీజీ 20 లీగ్ ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది! ఇప్పటిదాకా ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడిన ఆ జట్టు కేవలం ఒకే దాంట్లో నెగ్గింది. మిగిలిన ఐదు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఓడిపోయి పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున ఉంది. మరోవైపు, నల్గొండ నాలుగో విజయంతో రెండో స్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటిదాకా ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడిన నల్గొండ రెండు ఓటములు, నాలుగు విజయాలు 8 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్​కు దగ్గరైంది. ఇక ఆడిన ఐదు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గిన హైరదాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ 10 పాయింట్లతో టాప్​లో ఉంది.

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MEDAK VS NALGONDA MATCH RESULT
TG 20 LEAGUE 2026

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