'వైభవ్ కోసమే నా భార్య దులీప్ ట్రోఫీ చూస్తోంది'- చిన్నోడిపై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు
సూర్యవంశీపై కురుస్తున్న ప్రశంసల వర్షం - తాజాగా ఈ చిచ్చరపిడుగును మెచ్చుకున్న కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్
Published : September 5, 2026 at 10:01 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi : క్రికెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏ టోర్నీలో ఆడినా సంచలనాలు సృష్టిస్తూనే ఉన్నాడు. ఐపీఎల్, డొమెస్టిక్, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 15ఏళ్లకే తన ముద్ర వేస్తూ రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దేశవాళీ టెస్టు ఫార్మాట్ దులీప్ ట్రోఫీలోనూ ఈ చిచ్చరపిడుగు ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వైభవ్ తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ ప్రశంస అందుకున్నాడు. భారత మాజీ క్రికెటర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ సూర్యవంశీపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. తన సతీమణి వైభవ్ కోసమే దులీప్ ట్రోఫీ చూస్తున్నారని అన్నాడు. ఇప్పుడిప్పుడే కెరీర్ ప్రారంభించిన అతడికి ఇలాంటి ప్రశంస దక్కడం తన ప్రతిభకు నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.
వైభవ్ కోసమే నా భార్య దులీప్ ట్రోఫీ చూస్తోంది : క్రిష్
"వైభవ్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. అందుకే అతడిని నిరుత్సాహపరచకూడదు. ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉండాలి. సరైన రీతిలో తీర్చిదిద్దితే, అతడు భవిష్యత్తులో ఒక సూపర్ స్టార్ అవుతాడు. టెస్ట్ క్రికెట్కు పూర్వ వైభవాన్ని అతను తిరిగి తెస్తాడు. అతని వల్లే అందరూ దులీప్ ట్రోఫీని చూశారు. చివరికి నా భార్య కూడా అతని కోసమే ఈ మ్యాచ్లు చూస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ క్రికెట్కు అతను ఒక గొప్ప ఆటగాడిగానిలుస్తాడు" అని శ్రీకాంత్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ప్రపంచ క్రికెట్ను ఏలేస్తాడు
'ఈ కుర్రాడు ఉన్నత స్థాయి క్రికెట్ ఆడగలడా? లేదా అని ఎవరైనా ఇంకా ఎలా సందేహించగలరు? అతను ఏ స్థాయి క్రికెట్ అయినా ఆడగలడు. త్వరలోనే అన్ని ఫార్మాట్లలోనూ ప్రపంచ క్రికెట్ను శాసిస్తాడు. ఏమాత్రం భయం లేకుండా రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో మీడియం పేసర్లను ఎదుర్కొంటున్నాడు. వాళ్ల బౌలింగ్లో స్ట్రెయిట్ సిక్సర్లు కొడుతూ విరుచుకుపడుతున్నాడు' అని క్రిష్ అన్నాడు.
కాగా, ఈ టోర్నీలో వైభవ్ ఈస్ట్ జోన్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఆ జట్టుకు అతడు వైస్కెప్టెన్ కూడా. రీసెంట్గా నార్త్ జోన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో విఫలమైనా (8 పరుగులు), సెమీ ఫైనల్లో ఆకట్టుకున్నాడు. సెంట్రల్ జోన్తో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 92 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 40 రన్స్తో చేసి జట్టు విజయంలో తనవంతు పాత్ర పోషించాడు. ఇక ఈ టోర్నీలో ఆదివారం ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టైటిల్ ఫైట్లో ఈస్ట్ జోన్తో సౌత్ జోన్ జట్టు తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 06న ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
15ఏళ్లకే కెప్టెన్గానూ
అయితే 15ఏళ్లకే ఇంటర్నేషనల్ డెబ్యూ చేసిన వైభవ్, అదే వయసులోనే దులీప్ ట్రోఫీ జట్టుకు కెప్టెన్గానూ బాధ్యతలు వహించాడు. ప్రస్తుత టోర్నీ సెమీస్లో సెంట్రల్ జోన్తో మ్యాచ్ సమయంలో తమ జట్టు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్కు గాయమైంది. దీంతో అతడు కాసేపు మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఈస్ట్ జోన్కు వైభవే కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. అలాగే ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక రివ్యూ కోరి సక్సెస్ అయ్యాడు కూడా.
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