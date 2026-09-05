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'వైభవ్ కోసమే నా భార్య దులీప్ ట్రోఫీ చూస్తోంది'- చిన్నోడిపై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసలు

సూర్యవంశీపై కురుస్తున్న ప్రశంసల వర్షం - తాజాగా ఈ చిచ్చరపిడుగును మెచ్చుకున్న కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్

Vaibhav Sooryavanshi
వైభవ్ సూర్యవంశీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 10:01 AM IST

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Vaibhav Sooryavanshi : క్రికెట్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత వైభవ్ సూర్యవంశీ ఏ టోర్నీలో ఆడినా సంచలనాలు సృష్టిస్తూనే ఉన్నాడు. ఐపీఎల్, డొమెస్టిక్, అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 15ఏళ్లకే తన ముద్ర వేస్తూ రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దేశవాళీ టెస్టు ఫార్మాట్ దులీప్ ట్రోఫీలోనూ ఈ చిచ్చరపిడుగు ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే వైభవ్ తన కెరీర్​లోనే అత్యుత్తమ ప్రశంస అందుకున్నాడు. భారత మాజీ క్రికెటర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ సూర్యవంశీపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. తన సతీమణి వైభవ్ కోసమే దులీప్ ట్రోఫీ చూస్తున్నారని అన్నాడు. ఇప్పుడిప్పుడే కెరీర్ ప్రారంభించిన అతడికి ఇలాంటి ప్రశంస దక్కడం తన ప్రతిభకు నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.

వైభవ్ కోసమే నా భార్య దులీప్ ట్రోఫీ చూస్తోంది : క్రిష్
"వైభవ్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. అందుకే అతడిని నిరుత్సాహపరచకూడదు. ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూనే ఉండాలి. సరైన రీతిలో తీర్చిదిద్దితే, అతడు భవిష్యత్తులో ఒక సూపర్ స్టార్ అవుతాడు. టెస్ట్ క్రికెట్‌కు పూర్వ వైభవాన్ని అతను తిరిగి తెస్తాడు. అతని వల్లే అందరూ దులీప్ ట్రోఫీని చూశారు. చివరికి నా భార్య కూడా అతని కోసమే ఈ మ్యాచ్​లు చూస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ క్రికెట్‌కు అతను ఒక గొప్ప ఆటగాడిగానిలుస్తాడు" అని శ్రీకాంత్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

ప్రపంచ క్రికెట్​ను ఏలేస్తాడు
'ఈ కుర్రాడు ఉన్నత స్థాయి క్రికెట్ ఆడగలడా? లేదా అని ఎవరైనా ఇంకా ఎలా సందేహించగలరు? అతను ఏ స్థాయి క్రికెట్ అయినా ఆడగలడు. త్వరలోనే అన్ని ఫార్మాట్లలోనూ ప్రపంచ క్రికెట్‌ను శాసిస్తాడు. ఏమాత్రం భయం లేకుండా రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో మీడియం పేసర్లను ఎదుర్కొంటున్నాడు. వాళ్ల బౌలింగ్​లో స్ట్రెయిట్ సిక్సర్లు కొడుతూ విరుచుకుపడుతున్నాడు' అని క్రిష్ అన్నాడు.

కాగా, ఈ టోర్నీలో వైభవ్ ఈస్ట్ జోన్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఆ జట్టుకు అతడు వైస్​కెప్టెన్ కూడా. రీసెంట్​గా నార్త్ జోన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో విఫలమైనా (8 పరుగులు), సెమీ ఫైనల్​లో ఆకట్టుకున్నాడు. సెంట్రల్ జోన్​తో జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 92 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 40 రన్స్​తో చేసి జట్టు విజయంలో తనవంతు పాత్ర పోషించాడు. ఇక ఈ టోర్నీలో ఆదివారం ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టైటిల్ ఫైట్​లో ఈస్ట్​ జోన్​తో సౌత్​ జోన్ జట్టు తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 06న ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.

15ఏళ్లకే కెప్టెన్​గానూ
అయితే 15ఏళ్లకే ఇంటర్నేషనల్ డెబ్యూ చేసిన వైభవ్, అదే వయసులోనే దులీప్ ట్రోఫీ జట్టుకు కెప్టెన్​గానూ బాధ్యతలు వహించాడు. ప్రస్తుత టోర్నీ సెమీస్​లో సెంట్రల్ జోన్​తో మ్యాచ్​ సమయంలో తమ జట్టు రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్​కు గాయమైంది. దీంతో అతడు కాసేపు మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఈస్ట్ జోన్​కు వైభవే కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. అలాగే ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక రివ్యూ కోరి సక్సెస్ అయ్యాడు కూడా.

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