కార్లు డైరెక్ట్గా బెడ్రూమ్ వరకు- బిహార్లో 'అమెరికన్ హౌస్'- లగ్జరీ ఇల్లు కొనే ప్లాన్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ!
స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచిన ముజఫర్పుర్లో 'డాలర్ విల్లా'- విలాసవంతమైన ఇల్లును చూసేందుకు జనాలు ఆసక్తి- అమ్మకానికి వచ్చిన ఇల్లు- కొనుగోలు చేసేందుకు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ ఇంట్రెస్ట్
Published : September 13, 2026 at 12:32 PM IST
Muzaffarpur American House : బిహార్ ముజఫర్పుర్లో ఉన్న ఓ లగ్జరీ ఇల్లు చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ ఇంటి ప్రతి అంతస్తులో పార్కింగ్ సౌకర్యం ఉంది. అంతేకాకుండా ఆ హౌస్లో కారు నేరుగా పడకగది వరకు వెళ్లిపోయే సౌకర్యం ఉంది. అందుకే ఈ ఇంటిని స్థానికులు 'అమెరికన్ హౌస్', 'డాలర్ విల్లా' వంటి పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. అలాగే ఈ ఇంటిని చూడటానికి, సెల్ఫీలు దిగడానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. అయితే టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈ లగ్జరీ హౌస్ రేట్ ఎంత? దీని యజమాని ఎవరు? దీని నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చయ్యింది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
6.2 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో లగ్జరీ హౌస్
పది బిఘాల (6.2 ఎకరాలు) విస్తీర్ణంలో నిర్మితమైన ఈ విలాసవంతమైన అమెరికన్ హౌస్ ముజఫర్పూర్లోని రామ్దయాళ్ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఈ ఇల్లును భారతీయ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్మించారు. ఈ ఇంట్లో మూడు అంతస్తులు ఉన్నాయి. ప్రతి అంతస్తులో పార్కింగ్ సౌకర్యం ఉంది. ఈ భవనం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీనిలోని ప్రత్యేక ర్యాంప్ ద్వారా కార్లను నేరుగా పైఅంతస్తులు, బెడ్రూమ్ల వరకు తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ ఇంట్లో మొత్తం 14 గదులు ఉన్నాయి. ఈ భవన సముదాయంలో ఒక ఫౌంటెన్, ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్, ఒక గార్డెన్, పైఅంతస్తులో సిటింగ్ ప్లేస్ ఉంది.
నిర్మాణానికి రూ.6కోట్లు ఖర్చు
ఈ లగ్జరీ హౌస్ యజమాని అజయ్ సింగ్. ఆయన 1987లో అమెరికాకు వలస వెళ్లి, అక్కడే స్థిరపడిపోయారు. ప్రస్తుతం యూఎస్లో పెర్ఫ్యూమ్ వ్యాపారం నడుపుతున్నారు. అజయ్ సింగ్కు ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ఈ విలాసవంతమైన ఇల్లు నిర్మాణం 2012లో ప్రారంభమై 2016లో పూర్తైంది. దీని నిర్మాణానికి రూ.6 కోట్లకు పైగా ఖర్చయ్యింది. అమెరికన్ హౌస్ నిర్మాణం, రూపకల్పనలో అజయ్ సింగ్ బంధువైన ఆర్కిటెక్ట్ విపుల్ సింగ్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
ఇంట్లో 14 రూమ్స్
అమెరికన్ హౌస్ గురించి దాని యజమాని అజయ్ సింగ్ మామ రణ్బీర్ సింగ్ ఈటీవీ భారత్తో పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. "పైఅంతస్తులు, టెర్రస్, పడకగదులకు కార్లు చేరుకోవడానికి వీలు కల్పించే ప్రత్యేక ర్యాంప్ ఈ హౌస్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈ ఇంట్లో మొత్తం 14 గదులు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ కాంప్లెక్స్లో ఫౌంటెన్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పెద్ద గార్డెన్, ప్రజలు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వీలుగా సిటింగ్ ప్లేస్ ఉంది. ఈ ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.6 కోట్లకుపైగా ఖర్చయ్యింది" అని రణ్బీర్ సింగ్ చెప్పారు.
అజయ్ సింగ్ కుటుంబం ముజఫర్పుర్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు తనను సంప్రదించిందని లగ్జరీ హౌస్ ఆర్కిటెక్ట్ విపుల్ సింగ్ తెలిపారు. వారి అవసరాలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఇంటి డిజైన్ను అభివద్ధి చేశానని వివరించారు. వారికి అవసరమైన ప్రతి సౌకర్యాన్ని ఈ ఇంట్లో పొందుపర్చామని చెప్పారు. ఈ ఇంటిలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం దాని హై- టెక్ సౌకర్యాలేనని అన్నారు. మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోని మంచం మీద పడుకుని ఇంటి ప్రధాన ద్వారాన్ని నేరుగా చూడవచ్చన్నారు. ఇళ్లంతా సింగిల్ స్క్రీన్ సిస్టమ్ ఉందని వెల్లడించారు.
'ఇంటి నిర్మాణంలో సవాళ్లు ఎదురవ్వలేదు'
"ఈ ఇంట్లో అంతర్గత హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఉంది. సెంట్రలైజ్డ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సహా అనేక ఇతర ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇంటిని నిర్మించిన వారిలో చాలా మంది ముజఫర్పుర్తో సహా బిహార్కు చెందిన కార్మికులే ఉన్నారు. గ్రానైట్, మార్బుల్ అమర్చేవారు మాత్రమే మక్రానా నుంచి వచ్చారు. కొన్ని ఇన్స్టాలేషన్ల కోసం బయటి నుంచి నిపుణులను రప్పించాం. ఈ అత్యాధునిక ఇంటిని నిర్మించడంలో ఎటువంటి సవాళ్లు ఎదురవ్వలేదు" అని ఆర్కిటెక్ట్ విపుల్ సింగ్ తెలిపారు. తన కుటుంబంతో కలిసి అమెరికాలో స్థిరపడిన ఇంటి యజమాని అజయ్ సింగ్, ఈ హౌస్ను అమ్మడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ ఇంటి ధరను రూ.35 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. అయితే క్రేజీ ఫీచర్స్ ఉన్న ఈ హౌస్ను కొనుగోలు చేసేందుకు టీమ్ఇండియా విధ్వంసర ప్లేయర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ తండ్రి కూడా ఆసక్తి చూపినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ రాలేదు.
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