'జట్టులోంచి తీసేస్తే నేనేం చేస్తా?'- బంగ్లాదేశ్‌ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెస్పాన్స్

ఐపీఎల్ 2026కు దూరం కావడంపై స్పందించిన బంగ్లాదేశ్‌ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమన్

Mustafizur Rahman
Mustafizur Rahman (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 12:05 PM IST

Mustafizur Rahman Breaks Silence : ఐపీఎల్ 2026కు దూరం కావడంపై బంగ్లాదేశ్‌ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమన్ స్పందించాడు. 'మిమ్మల్ని జట్టులోంచి తీసేస్తే మీరు ఇంకా ఏమి చేయగలరు?' అంటూ బంగ్లా మీడియాలో స్పందించాడు. ప్రస్తుతం అతడి మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

ఇదిలా ఉండగా కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (కెకెఆర్) ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ రూ.9.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై వరుస దాడుల నేపథ్యంలో భారత్‌తో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ముస్తాఫిజుర్‌ను ఐపీఎల్‌లో ఆడించనుండటంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న బీసీసీఐ, బంగ్లా పేసర్‌ను రిలీజ్ చేయాలని కేకేఆర్‌ ఫ్రాంఛైజీని ఆదేశించింది. దీంతో అతడిని కోల్‌కతా జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసింది.

MUSTAFIZUR RAHMAN IPL AUCTION
MUSTAFIZUR RAHMAN IPL 2026 NEWS
MUSTAFIZUR RAHMAN BREAKS SILENCE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

