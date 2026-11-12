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కాంట్రవర్సీకి ఫుల్​స్టాప్!- మినీ వేలంలో ఏడుగురు బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లు- లిస్ట్​లో ముస్తాఫిజుర్ కూడా

Mustafizur Rahman IPL : ముస్తాఫిజుర్ రహ్మన్ పేరు మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. అతడు అప్​కమింగ్ ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం తన పేరును నమోదు చేసుకున్నట్లు జాతీయ మీడియా తెలిపింది.

Mustafizur Rahman
ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మనా (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2026 at 10:03 AM IST

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భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య క్రికెట్ సంబంధాలు మెరుగుపడనున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతకొన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్న విభేదాలకు ఫుల్​స్టాప్ పెట్టాలని ఇరుదేశాల క్రికెట్ బోర్డులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్లు 2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో పాల్గొనేందుకు బీసీసీఐ గ్రీన్​సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో గత సీజన్​లో హాట్​టాపిక్​గా నిలిచిన ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్​తోసహా మరో ఆరుగురు ప్లేయర్లు ఈ మినీ వేలంలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నట్లు జాతీయ మీడియా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

మినీ వేలానికి ముందు సాధారణ ప్రక్రియలో భాగంగా బీసీసీఐ ప్రతినిధులు ఇతర దేశాల బోర్డులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఇందులో భాగంగానే బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రతినిధులతోనూ బీసీసీఐ సంప్రదింపులు జరిపినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లా ప్లేయర్లు ఐపీఎల్​లో ఆడేందుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ముస్తాఫిజుర్​తోపాటు నహిద్ రాణా, రిషాద్ హొస్సేన్, హసన్ మహమూద్, షోరిఫుల్ ఇస్లాం, తౌహిద్ హ్రిదోయ్, తస్కిన్ అహ్మద్ ఈ వేలం ప్రక్రియలో పాల్గొనేందుకు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారని తెలిసింది. ఇది క్రికెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.

ఇదీ వివాదం
2026 ఐపీఎల్ కోసం జరిగిన మినీ వేలంలో బంగ్లా ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్​ను కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ రూ.9.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. కానీ, గతేడాది బంగ్లాదేశ్​లో మైనార్టీలపై హింస చెలరేగడంతో ఆ దేశ ప్లేయర్లు ఐపీఎల్​లో ఆడడంపై భారత్​లో వ్యతిరేకత ఎదురైంది. దీంతో ఆ ప్లేయర్​ను జట్టులోంచి వదులుకోవాలని కోల్​కతాకు బీసీసీఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అందుకు అనుగుణంగానే కేకేఆర్ ముస్తాఫిజుర్​ను జట్టులోంచి రిలీజ్ చేసింది. దీనిపై అప్పట్లో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో ఇరుదేశాల బోర్డుల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి!

దీనికి బదులుగా భద్రతా కారణాలను సాకుగా చూపిస్తూ 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​ భారత్​లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్​లను సహ ఆతిథ్య దేశమైన శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని కోరింది. కానీ అందుకు బీసీసీఐ ఒప్పుకోలేదు. దీంతో బంగ్లాదేశ్ ఆ టోర్నమెంట్ నుంచి వైదొలిగింది. బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్​కు అవకాశం దక్కింది. తాజా పరిణామాలతో ఇరుదేశాల బోర్డుల మధ్య పరిస్థితులు చక్కబడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

ఇంకా ఐదు రోజులే
కాగా, వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న జరగనుంది. గోవా ఈ ప్రక్రియకు వేదిక కానుంది. ఈ వేలంలో పేర్లు నమోదు చేసుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్​ను బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఈ వేలం నేపథ్యంలో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తాము అట్టిపెట్టుకున్న, రిలీజ్ చేయనున్న ఆటగాళ్ల జాబితాను ఈనెల 17లోపు బోర్డుకు సమర్పించాల్సి ఉంది.

ఆ ప్రచారానికి తెర!
ఐపీఎల్​లో ఇప్పుడున్న పదితోపాటు కొత్తగా మరో రెండు ఫ్రాంచైజీలు రానున్నాయంటూ కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. అవన్నీ రూమర్లే అని కొట్టిపారేశారు. ఇప్పటికైతే ఐపీఎల్​లో జట్లను పెంచాలన్న ఆలోచన తమకు లేదని చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది టోర్నీని గ్రాండ్​గా నిర్వహించడంపైనే తమ ఫోకస్ ఉన్నట్లు తెలిపారు.

'వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్​లో 20వ సీజన్. అందుకే ప్రస్తుతం మా ఫోకస్ 2027 సీజన్​ను గ్రాండ్​గా​ నిర్వహించడంపైనే ఉంది. ఫ్రాంచైజీలు పెంచుతున్నారని వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. అయితే వచ్చే ఏడాది మెగా వేలం జరగనుంది. అందుకోసం ఫ్రాంచైజీలు ఖర్చు చేసే పర్స్ వ్యాల్యూపైన తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటాం' అని సైకియా పేర్కొన్నారు.

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MUSTAFIZUR RAHMAN IPL 2027 AUCTION
BANGLADESH PLAYERS IN IPL AUCTION
MUSTAFIZUR RAHMAN IPL CONTROVERSY
2027 ఐపీఎల్​లో బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్లు
ఐపీఎల్ వేలంలో బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్లు

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