కాంట్రవర్సీకి ఫుల్స్టాప్!- మినీ వేలంలో ఏడుగురు బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లు- లిస్ట్లో ముస్తాఫిజుర్ కూడా
Mustafizur Rahman IPL : ముస్తాఫిజుర్ రహ్మన్ పేరు మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. అతడు అప్కమింగ్ ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం తన పేరును నమోదు చేసుకున్నట్లు జాతీయ మీడియా తెలిపింది.
Published : November 12, 2026 at 10:03 AM IST
భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య క్రికెట్ సంబంధాలు మెరుగుపడనున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతకొన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్న విభేదాలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టాలని ఇరుదేశాల క్రికెట్ బోర్డులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్లు 2027 ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో పాల్గొనేందుకు బీసీసీఐ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో గత సీజన్లో హాట్టాపిక్గా నిలిచిన ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్తోసహా మరో ఆరుగురు ప్లేయర్లు ఈ మినీ వేలంలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నట్లు జాతీయ మీడియా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
మినీ వేలానికి ముందు సాధారణ ప్రక్రియలో భాగంగా బీసీసీఐ ప్రతినిధులు ఇతర దేశాల బోర్డులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఇందులో భాగంగానే బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ప్రతినిధులతోనూ బీసీసీఐ సంప్రదింపులు జరిపినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లా ప్లేయర్లు ఐపీఎల్లో ఆడేందుకు అనుమతి ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ముస్తాఫిజుర్తోపాటు నహిద్ రాణా, రిషాద్ హొస్సేన్, హసన్ మహమూద్, షోరిఫుల్ ఇస్లాం, తౌహిద్ హ్రిదోయ్, తస్కిన్ అహ్మద్ ఈ వేలం ప్రక్రియలో పాల్గొనేందుకు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారని తెలిసింది. ఇది క్రికెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.
🚨 BANGLADESH PLAYERS REGISTERED FOR IPL 2027 AUCTION. [Sports Today] Mustafizur Rahman, Nahid Rana, Rishad Hossain, Hasan Mahmud, Towhid Hridoy, Taskin Ahmed & Shoriful Islam. https://t.co/2pWMtiyO0W— Johns. (@CricCrazyJohns) November 11, 2026
ఇదీ వివాదం
2026 ఐపీఎల్ కోసం జరిగిన మినీ వేలంలో బంగ్లా ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ను కోల్కతా నైట్రైడర్స్ రూ.9.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. కానీ, గతేడాది బంగ్లాదేశ్లో మైనార్టీలపై హింస చెలరేగడంతో ఆ దేశ ప్లేయర్లు ఐపీఎల్లో ఆడడంపై భారత్లో వ్యతిరేకత ఎదురైంది. దీంతో ఆ ప్లేయర్ను జట్టులోంచి వదులుకోవాలని కోల్కతాకు బీసీసీఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అందుకు అనుగుణంగానే కేకేఆర్ ముస్తాఫిజుర్ను జట్టులోంచి రిలీజ్ చేసింది. దీనిపై అప్పట్లో వివాదం చెలరేగింది. దీంతో ఇరుదేశాల బోర్డుల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి!
దీనికి బదులుగా భద్రతా కారణాలను సాకుగా చూపిస్తూ 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ భారత్లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ నిరాకరించింది. తమ మ్యాచ్లను సహ ఆతిథ్య దేశమైన శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని కోరింది. కానీ అందుకు బీసీసీఐ ఒప్పుకోలేదు. దీంతో బంగ్లాదేశ్ ఆ టోర్నమెంట్ నుంచి వైదొలిగింది. బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్కు అవకాశం దక్కింది. తాజా పరిణామాలతో ఇరుదేశాల బోర్డుల మధ్య పరిస్థితులు చక్కబడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఇంకా ఐదు రోజులే
కాగా, వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న జరగనుంది. గోవా ఈ ప్రక్రియకు వేదిక కానుంది. ఈ వేలంలో పేర్లు నమోదు చేసుకున్న ప్లేయర్ల లిస్ట్ను బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఈ వేలం నేపథ్యంలో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తాము అట్టిపెట్టుకున్న, రిలీజ్ చేయనున్న ఆటగాళ్ల జాబితాను ఈనెల 17లోపు బోర్డుకు సమర్పించాల్సి ఉంది.
ఆ ప్రచారానికి తెర!
ఐపీఎల్లో ఇప్పుడున్న పదితోపాటు కొత్తగా మరో రెండు ఫ్రాంచైజీలు రానున్నాయంటూ కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. అవన్నీ రూమర్లే అని కొట్టిపారేశారు. ఇప్పటికైతే ఐపీఎల్లో జట్లను పెంచాలన్న ఆలోచన తమకు లేదని చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది టోర్నీని గ్రాండ్గా నిర్వహించడంపైనే తమ ఫోకస్ ఉన్నట్లు తెలిపారు.
'వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్లో 20వ సీజన్. అందుకే ప్రస్తుతం మా ఫోకస్ 2027 సీజన్ను గ్రాండ్గా నిర్వహించడంపైనే ఉంది. ఫ్రాంచైజీలు పెంచుతున్నారని వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. అయితే వచ్చే ఏడాది మెగా వేలం జరగనుంది. అందుకోసం ఫ్రాంచైజీలు ఖర్చు చేసే పర్స్ వ్యాల్యూపైన తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటాం' అని సైకియా పేర్కొన్నారు.
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