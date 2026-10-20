'వైభవ్ను ఎందుకు ఆడించడం లేదు?'- నిజం చెప్పేయాలంటున్న మాజీ క్రికెటర్
వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు స్క్వాడ్లో కనిపిస్తున్నా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో మాత్రం రెగ్యులర్గా అవకాశం రావడం లేదు. దీనికి కారణం ఏంటో మాజీ క్రికెటర్ మురళీ కార్తిక్ సింపుల్గా వివరించాడు.
Published : October 20, 2026 at 11:43 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi India : వయసు 15 ఏళ్లే కానీ వైభవ్ సూర్యవంశీ చుట్టూ ఇప్పటికే భారీ క్రేజ్ ఉంది. ఐపీఎల్లో తన బ్యాటింగ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన అతడు జింబాబ్వే టూర్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ కూడా అయ్యాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా టీ 20 జట్టులో అతడికి వరుస అవకాశాలు వస్తాయని చాలామంది అనుకున్నారు. కానీ అఫ్గానిస్థాన్, వెస్టిండీస్ సిరీస్లలో ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చోటు దక్కలేదు. హోమ్ మ్యాచ్ల్లో కూడా వైభవ్ను చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే అతడిని ఆడించకపోవడం వెనుక సింపుల్ కారణమే ఉందని మురళీ కార్తిక్ చెప్పాడు.
ఉన్నవాళ్లను ఎందుకు తీసేయాలి?
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఓపెనింగ్లో సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ ఉన్నారు. ఇద్దరి బ్యాటింగ్లో కొన్నిసార్లు నిలకడ లేకపోయినా, గతంలో మ్యాచ్లు గెలిపించిన కాంబినేషన్ ఇదేనని కార్తిక్ గుర్తు చేశాడు. కేవలం కొత్త ప్లేయర్కు అవకాశం ఇవ్వాలనే కారణంతో సెటిల్ అయిన జోడీని మార్చడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పాడు. సంజూ అభిషేక్ కలిసి 38 టీ20ల్లో 1,125 పరుగులు చేశారు. టీ20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఓపెనింగ్ జోడీల్లో వీళ్లు నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు. వాళ్లతో పాటు ఇషాన్ కిషన్ కూడా టాప్ ఆర్డర్ రేసులో ఉండటంతో వైభవ్కు పోటీ ఇంకా ఎక్కువైంది.
జైస్వాల్ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే!
వైభవ్ విషయంలో యశస్వి జైస్వాల్ను ఉదాహరణగా చెప్పాడు కార్తిక్. జైస్వాల్ టెస్టుల్లో మంచి ప్రదర్శనలు చేసినా వైట్ బాల్ క్రికెట్లో రెగ్యులర్ ఛాన్స్ కోసం ఎదురుచూడాల్సి వస్తోంది. వన్డేల్లో రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ లాంటి వాళ్లు టాప్ ఆర్డర్లో ఉండటంతో జైస్వాల్కు వెంటనే చాన్స్ రావడం లేదు. వైభవ్ విషయంలోనూ అదే పరిస్థితి ఉందని కార్తిక్ అభిప్రాయపడ్డాడు. టాలెంట్ ఉందనే ఒక్క కారణంతో ఇప్పటికే ఆడుతున్న ప్లేయర్ను పక్కన పెట్టడం సరైంది కాదన్నది అతడి పాయింట్.
అవకాశం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే!
ఒక ప్లేయర్ వరుసగా 10 లేదా 15 ఇన్నింగ్స్ల్లో పరుగులు చేయకపోతే పరిస్థితి మారొచ్చని కార్తిక్ చెప్పాడు. అప్పుడు బయట కూర్చున్న ప్లేయర్కు ఛాన్స్ వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో రెడీగా ఉండటమే వైభవ్ చేయాల్సిన పని అన్నాడు. ఆసియా క్రీడల్లో అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఓపెనింగ్ చేసే అవకాశం వైభవ్కు వచ్చింది. అంతకుముందు ఇంగ్లాండ్లో కూడా సంజూ ఫామ్లో లేకపోయిన సమయంలో అతడికి అవకాశం దక్కింది. అంటే టీమ్లోకి రావడానికి తలుపు మూసుకుపోలేదు. కానీ రెగ్యులర్ ప్లేస్ కావాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న కాంబినేషన్లో ఖాళీ రావాల్సి ఉంటుంది.
ఫ్యాన్స్ అడుగుతున్నారని ఆడించలేరు
వైభవ్ను చూడాలనే ఆసక్తి ఫ్యాన్స్లో ఎక్కువగా ఉంది. హోమ్ మ్యాచ్ల సమయంలో కూడా అతడి పేరు వినిపిస్తోంది. కానీ ప్రేక్షకులు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి వెంటనే ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లోకి తీసుకురావడం కుదరదని కార్తిక్ చెప్పాడు. అలా చేస్తే ఇప్పటికే ఆ స్థానంలో ఆడుతున్న ప్లేయర్లకు అన్యాయం చేసినట్లవుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. కొత్త టాలెంట్పై హైప్ ఉండటం వేరు, జట్టు అవసరాన్ని బట్టి మార్పు చేయడం వేరని వివరించాడు. ఒక మార్పు చేయాలంటే దానికి సరైన కారణం ఉండాలన్నది కార్తిక్ మాట.
'నిజం చెప్పేయాలి'
వైభవ్తో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడే విధానం గురించి కూడా కార్తిక్ చెప్పాడు. అవకాశం ఇప్పుడే రాకపోతే అదే విషయాన్ని ప్లేయర్కు క్లియర్గా చెప్పడం మంచిదన్నాడు. వినడానికి కాస్త కష్టంగా ఉన్నా నిజం తెలుసుకోవడం బెటర్ అని అన్నాడు. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇప్పటికే వైభవ్ ఓపికగా ఉండాలని, తన ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలని చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశాడు. అతడు జట్టు ప్లాన్స్లో లేడని ఎవరూ చెప్పడం లేదని, ప్రస్తుతం ఇతర బ్యాటర్లు ఆడుతున్నందుకే వెయిట్ చేయాల్సి వస్తోందని కార్తిక్ వివరించాడు.
జింబాబ్వేలో మెరిసినా!
వైభవ్కు అవకాశాలు పూర్తిగా రాకపోవడానికి ఫామ్ కారణం కాదు. జింబాబ్వే టూర్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా నిలిచి తన బ్యాటింగ్ ఏంటో చూపించాడు. ఐపీఎల్లోనూ భారీ షాట్లతో చిన్న వయసులోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. కానీ టీమ్ఇండియా టాప్ ఆర్డర్లో ఒకే సమయంలో సంజూ, అభిషేక్, ఇషాన్ లాంటి ఆప్షన్స్ ఉండటం అతడి స్థానం కాస్త కష్టంగా మార్చింది. ప్రస్తుతం వైభవ్ చేయాల్సింది తనకు అవకాశం వచ్చిన ప్రతి మ్యాచ్లో అదే ఫామ్ కొనసాగించడం. ఇక న్యూజిలాండ్ టూర్లో టీమ్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.
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