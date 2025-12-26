ముంబయి ఓపెనర్కు తీవ్ర గాయం- హాస్పిటల్కు తరలింపు- షాక్లో ఫ్యాన్స్
విజయ్ హజారేలో రఘువంశీకి తీవ్ర గాయం- మైదానంలోనే నొప్పితో విలవిల్లాడిన క్రికెటర్- మూడో మ్యాచ్కు డౌటే!
Published : December 26, 2025 at 8:20 PM IST
Vijay Hazare Trophy : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో మ్యాచ్లు రసవత్తరంగా సాగుతున్న సమయంలో ముంబయి జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. దీంతో అతడిని హాస్పిటల్కు తరలించారు. అతడి గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఇంకా అప్డేట్ రావాల్సి ఉంది. దీంతో ముంబయి అభిమానులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
ఇదీ జరిగింది
ఈ టోర్నీలో ఇవాళ రెండో విడత మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా శుక్రవారం ముంబయి జట్టు జైపుర్ వేదికగా ఉత్తరాఖండ్తో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో డీప్ మిడ్వికెట్ వద్ద ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న అతడు 30వ ఓవర్లో క్యాచ్ కోసం ప్రయత్నించి డైవ్ కొట్టాడు. దీంతో అతడి మెడ భాగంలో తీవ్ర గాయమైంది. మైదానంలోనే నొప్పితో రఘువంశీ విలవిల్లాడాడు. ఫిజియోలు వచ్చి పరిశీలించి అతడిని స్ట్రెచర్పై బయటకు తీసుకెళ్లారు. అనంతరం రఘువంశీని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
హాస్పిటల్లో రఘువంశీకి సిటీ స్కానింగ్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు మరికొన్ని టెస్టులు చేయనున్నారు. ట్రీట్మెంట్కు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి ఇంకా అప్డేట్ రావాల్సి ఉంది. అయితే ముంబయి ఈనెల 29న మూడో మ్యాచ్లో ఛత్తీస్గఢ్తో తలపడాల్సి ఉంది. కానీ రఘువంశీ గాయం తాలూకు దెబ్బ తీవ్రమైనదే అని తెలుస్తోంది. రెండు రోజుల్లో కోలుకోవడం దాదాపుగా అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో మూడో మ్యాచ్కు అతడు దూరం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
🚨🚨| Angkrish Raghuvanshi was attempting to go for a tough catch and hurt his head and shoulder in the process.— KnightRidersXtra (@KKR_Xtra) December 26, 2025
(Video by Rohit) pic.twitter.com/XhRsC5lLl2
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, 51 పరుగుల తేడాతో ముంబయి జట్టు విజయం సాధించింది. 332 పరుగుల ఛేదనలో ఉత్తరాఖండ్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 280-9 స్కోర్కే పరిమితమైంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 331 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్గా దిగిన రఘువంశీ (11) స్వల్ప స్కోర్కే ఔటయ్యాడు. ఇక గతమ్యాచ్లో సెంచరీ సాధించిన స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ (0) ఈ మ్యాచ్లో డకౌటై నిరాశ పర్చాడు. యువ ఆటగాడు ముషీర్ ఖాన్ (55 పరుగులు), సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (55 పరుగులు), హార్దిక్ తోమర్ (93 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. షమ్సీ ములానీ (48 పరుగులు) రాణించాడు. ఉత్తరఖాండ్ బౌలర్లలో దేవంద్ర సింగ్ బోరా 3, నాగర్కోటి, మయాంక్ మిశ్రా, సుచిత్, యువరాజ్ చౌదరి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
రెండో విడత మ్యాచ్ల్లో రాణించి బ్యాటర్లు
రింకు సింగ్ సెంచరీ
రాజ్కోట్ వేదికగా ఉత్తరప్రదేశ్- చంఢీగఢ్ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో ఉత్తరప్రదేశ్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు నష్టపోయి 367 పరుగులు చేసింది. ఆర్యన్ జుయల్ (134 పరుగులు; 118 బంతుల్లో 7x4, 8x6), రింకు సింగ్ (106* పరుగులు, 60 బంతుల్లో, 11x4, 4x 6) సెంచరీలతో చెలరేగిపోయారు. ధ్రువ్ జురెల్ హాఫ్ సెంచరీ (67 పరుగులు) రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్లో చంఢీగఢ్పై యూపీ 227 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది.
విరాట్- పంత్ జోడీ హిట్
బెంగళూరు వేదికగా గుజరాత్- దిల్లీ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత దిల్లీ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 254 పరుగులు చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ (77 పరుగులు; 61 బంతుల్లో 13x4, 1x6 ), రిషభ్ పంత్ (70 పరుగులు; 79 బంతుల్లో, 8x4, 2x2) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ఈ మ్యాచ్లో దిల్లీ 7 పరుగులు స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించింది.
