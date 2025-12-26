ETV Bharat / sports

ముంబయి ఓపెనర్​కు తీవ్ర గాయం- హాస్పిటల్​కు తరలింపు- షాక్​లో ఫ్యాన్స్

విజయ్ హజారేలో రఘువంశీకి తీవ్ర గాయం- మైదానంలోనే నొప్పితో విలవిల్లాడిన క్రికెటర్- మూడో మ్యాచ్​కు డౌటే!

Mumbai vs Uttarakhand
Mumbai vs Uttarakhand (Source : Angrish Raghuvanshi Insta Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 26, 2025 at 8:20 PM IST

Vijay Hazare Trophy : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో మ్యాచ్​లు రసవత్తరంగా సాగుతున్న సమయంలో ముంబయి జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ అంగ్‌క్రిష్ రఘువంశీ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. దీంతో అతడిని హాస్పిటల్​కు తరలించారు. అతడి గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతానికి అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఇంకా అప్డేట్ రావాల్సి ఉంది. దీంతో ముంబయి అభిమానులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

ఇదీ జరిగింది
ఈ టోర్నీలో ఇవాళ రెండో విడత మ్యాచ్​లు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా శుక్రవారం ముంబయి జట్టు జైపుర్ వేదికగా ఉత్తరాఖండ్​తో తలపడింది. ఈ మ్యాచ్​లో డీప్ మిడ్​వికెట్​ వద్ద ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న అతడు 30వ ఓవర్లో క్యాచ్ కోసం ప్రయత్నించి డైవ్ కొట్టాడు. దీంతో అతడి మెడ భాగంలో తీవ్ర గాయమైంది. మైదానంలోనే నొప్పితో రఘువంశీ విలవిల్లాడాడు. ఫిజియోలు వచ్చి పరిశీలించి అతడిని స్ట్రెచర్‌పై బయటకు తీసుకెళ్లారు. అనంతరం రఘువంశీని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

హాస్పిటల్​లో రఘువంశీకి సిటీ స్కానింగ్​ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు మరికొన్ని టెస్టులు చేయనున్నారు. ట్రీట్​మెంట్​కు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి ఇంకా అప్డేట్ రావాల్సి ఉంది. అయితే ముంబయి ఈనెల 29న మూడో మ్యాచ్​లో ఛత్తీస్​గఢ్​తో తలపడాల్సి ఉంది. కానీ రఘువంశీ గాయం తాలూకు దెబ్బ తీవ్రమైనదే అని తెలుస్తోంది. రెండు రోజుల్లో కోలుకోవడం దాదాపుగా అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో మూడో మ్యాచ్​కు అతడు దూరం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, 51 పరుగుల తేడాతో ముంబయి జట్టు విజయం సాధించింది. 332 పరుగుల ఛేదనలో ఉత్తరాఖండ్​ ఓవర్లన్నీ ఆడి 280-9 స్కోర్​కే పరిమితమైంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 331 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్​గా దిగిన రఘువంశీ (11) స్వల్ప స్కోర్​కే ఔటయ్యాడు. ఇక గతమ్యాచ్​లో సెంచరీ సాధించిన స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ (0) ఈ మ్యాచ్​లో డకౌటై నిరాశ పర్చాడు. యువ ఆటగాడు ముషీర్ ఖాన్ (55 పరుగులు), సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (55 పరుగులు), హార్దిక్ తోమర్ (93 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. షమ్సీ ములానీ (48 పరుగులు) రాణించాడు. ఉత్తరఖాండ్ బౌలర్లలో దేవంద్ర సింగ్ బోరా 3, నాగర్‌కోటి, మయాంక్ మిశ్రా, సుచిత్, యువరాజ్ చౌదరి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

రెండో విడత మ్యాచ్​ల్లో రాణించి బ్యాటర్లు

రింకు సింగ్ సెంచరీ
రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా ఉత్తరప్రదేశ్‌- చంఢీగఢ్‌ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో ఉత్తరప్రదేశ్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు నష్టపోయి 367 పరుగులు చేసింది. ఆర్యన్ జుయల్ (134 పరుగులు; 118 బంతుల్లో 7x4, 8x6), రింకు సింగ్‌ (106* పరుగులు, 60 బంతుల్లో, 11x4, 4x 6) సెంచరీలతో చెలరేగిపోయారు. ధ్రువ్‌ జురెల్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ (67 పరుగులు) రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో చంఢీగఢ్​పై యూపీ 227 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది.

విరాట్- పంత్ జోడీ హిట్
బెంగళూరు వేదికగా గుజరాత్‌- దిల్లీ మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ మరోసారి సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో తొలుత దిల్లీ 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 254 పరుగులు చేసింది. విరాట్‌ కోహ్లీ (77 పరుగులు; 61 బంతుల్లో 13x4, 1x6 ), రిషభ్‌ పంత్‌ (70 పరుగులు; 79 బంతుల్లో, 8x4, 2x2) హాఫ్‌ సెంచరీలతో రాణించారు. ఈ మ్యాచ్​లో దిల్లీ 7 పరుగులు స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించింది.

