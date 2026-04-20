తిలక్ వర్మ సూపర్ సెంచరీ- గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కిన ముంబయి
ఎట్టకేలకు గెలుపు బాట పట్టిన ముంబయి- గుజరాత్పై ఘన విజయం
Published : April 20, 2026 at 11:15 PM IST
MI vs GT IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కింది. వరుసగా నాలుగు ఓటముల తర్వాత ఎట్టకేలకు విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా అహ్మదాబాద్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి ఆల్రౌండ్ షో ప్రదర్శించి 99 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ముంబయి నిర్దేశించిన 200 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో గుజరాత్ 15.5 ఓవర్లలో 100 పరుగులకు ఆలౌటైంది. వాషింగ్టన్ సుందర్ (26) టాప్ స్కోరర్. ముంబయి బౌలర్లలో అశ్వని కుమార్ 4, మిచెల్ శాంట్నర్, గజన్ఫర్ చెరో 2, బుమ్రా 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 199 పరుగులు చేసింది. తిలక్ వర్మ (101* పరుగులు) సూపర్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. నమన్ ధీర్ (45 పరుగులు) రాణించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో కగిసో రబాడ 3, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, సిరాజ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.