దంచికొట్టిన తిలక్ వర్మ- థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్లో ముంబయి విజయం
రాణించిన తిలక్, శార్దుల్ ఠాకూర్- ఉత్కంఠ పోరులో ముంబయి ఇండియన్స్- పంజాబ్ కింగ్స్కు వరుసగా ఐదో ఓటమి
Published : May 15, 2026 at 12:11 AM IST
MI vs PBKS IPL 2026 : ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలవాలంటే నెగ్గాల్సిన కీలక మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్కు ముంబయి ఇండియన్స్ భారీ షాకిచ్చింది. రాయ్పుర్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించిన ముంబయి 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో పంజాబ్కు వరుసగా ఐదో ఓటమి తప్పలేదు. పంజాబ్ నిర్దేశించిన 201 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ముంబయి 19.5 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తిలక్ వర్మ (75 పరుగులు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. ర్యాన్ రికెల్టన్ (48 పరుగులు), విల్ జాక్స్ (25 పరుగులు) రాణించారు. పంజాబ్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 2, యుజ్వేంద్ర చాహల్, మార్కో యాన్సెన్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 200 పరుగులు చేసింది. ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. చివర్లో అజ్మతుల్లా ఓమర్జాయ్ (38 పరుగులు, 17 బంతుల్లో), విష్ణు వినోద్ (15 పరుగులు, 8 బంతుల్లో), జేవియర్ బార్ట్లెట్ (18 పరుగులు, 7 బంతుల్లో) మెరుపులు మెరిపించడంతో స్కోర్ 200 దాటింది. ముంబయి బౌలర్లలో శార్దుల్ ఠాకూర్ 4, దీపక్ చాహర్ 2, కార్బిన్ బోష్, రాజ్ బజ్వా చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
An impressive show tonight with some special efforts out there 💙— Mumbai Indians (@mipaltan) May 14, 2026
