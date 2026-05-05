రోహిత్, రికెల్టన్ ధనాధన్- లఖ్నవూను చిత్తుగా ఓడించిన ముంబయి
సొంతగడ్డపై రెచ్చిపోయిన రికెల్టన్, రోహిత్ శర్మ- ముంబయి ఇండియన్స్ మూడో విజయం- లఖ్నవూ ఓటమి
Published : May 5, 2026 at 12:06 AM IST
MI VS LSG IPL 2026 : హ్యాట్రిక్ ఓటముల తర్వాత ముంబయి ఇండియన్స్ గెలుపు బాట పట్టింది. స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ రాకతో బ్యాటింగ్లో పటిష్ఠంగా మారిన ముంబయి భారీ టార్గెట్ను ఛేజ్ చేసింది. లఖ్నవూ నిర్దేశించిన 229 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని 4 వికెట్లు కోల్పోయి 18.2 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ (84 పరుగులు), ర్యాన్ రికెల్టన్ (83 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. చిలర్లో నమన్ ధీర్ (23 పరుగులు) మెరిపించాడు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో మనిమారన్ సిద్ధార్థ్ 2, మోహ్సిన్ ఖాన్, షమీ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 228 పరుగులు చేసింది. ఈ సీజన్లో పేలవ ఫామ్తో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న నికోలస్ పూరన్ తొలిసారి తన బ్యాట్కు పని చెప్పాడు. 21 బంతుల్లోనే 61 పరుగులతో రఫ్పాడిచాడు. మిచెల్ మార్ష్ (44 పరుగులు), హిమ్మత్ సింగ్ (40), మార్క్రమ్ (31) పరుగులు చేశారు. ముంబయి బౌలర్లలో కార్భిన్ బాష్ 2, విల్ జాక్స్, రఘు శర్మ, గజన్ఫర్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఈ సీజన్లో ముంబయికి ఇది మూడో విజయం. ఇప్పటిదాకా 10 మ్యాచ్ల్లో ఏడింట్లో ఓడి, మూడు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. ప్రస్తుతం 6 పాయింట్లతో తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు, లఖ్నవూకు తొమ్మిది మ్యాచ్ల్లో ఇది ఏడో ఓటమి. 4 పాయింట్లతో అట్టడుగు స్థానంలో ఉంది.