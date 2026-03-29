ఐపీఎల్​ 2026- KKRపై ముంబయి ఇండియన్స్ ఘన విజయం

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 11:13 PM IST

MI vs KKR IPL 2026 : ఆదివారం జరిగిన ఐపీఎల్​ మ్యాచ్​లో కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్​పై ముంబయి ఇండియన్స్ విజయం సాధించింది.

ఐపీఎల్​ 19వ సీజన్​లో 5సార్లు ఛాంపియన్ అయిన ముంబయి ఇండియన్స్​, 3 సార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచిన కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్ ఆదివారం తలపడ్డాయి. ముందు టాస్ గెలచిన ముంబయి జట్టు బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన కోల్​కతా నైట్ రైడర్స్​కు ఓపెనర్లు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. అయితే కోల్‌కతా 69 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ బౌలింగ్‌లో తిలక్‌ వర్మకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి అలెన్‌ (37) వెనుతిరిగాడు. తరువాత శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ బౌలింగ్‌లోనే రూథర్‌ఫర్డ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగిన కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ (18) పెవిలియన్​కు చేరాడు. శార్దూల్‌ బౌలింగ్‌లో రహానే (67) హార్దిక్‌పాండ్యకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. తరువాత హార్దిక్‌ బౌలింగ్‌లో తిలక్‌ వర్మకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి రఘువంశీ (51) వెనుతిరిగాడు. 33 పరుగులతో రింకు సింగ్​ నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. దీనితో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి కోల్​కతా నైట్​ రైడర్స్​ 220 పరుగులు చేయగలిగింది.

221 పరుగుల లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగిన ముంబయి ఇండియన్స్​ కూడా ధాటిగా బ్యాటింగ్ ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో 23 బంతుల్లోనే రోహిత్ శర్మ హాఫ్​ సెంచురీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తరువాత 24 బంతుల్లో రికెల్టన్​ 50 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. అయితే వైభవ్‌ అరోరా బౌలింగ్‌లో అనుకుల్‌ రాయ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి రోహిత్‌ శర్మ (78) పరుగుల వద్ద పెవిలియన్​కు చేరాడు. ఈ విధంగా ముంబయి ఇండియన్స్ తన తొలి వికెట్​ను కోల్పోయింది. ఆ తరువాత కార్తిక్‌ త్యాగి బౌలింగ్‌లో రింకుసింగ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (16) వెనుతిరిగాడు. ఆ తరువాత క్రీజ్​లోకి వచ్చిన తిలక్ వర్మ వచ్చీ రాగానే ఫోర్​తో తన ఖాతా తెరిచాడు. అయితే 81 పరుగుల వద్ద రనౌట్‌గా ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌ పెవిలియన్ చేరాడు. తరువాత తిలక్ వర్మ (20) అవుటయ్యాడు.

నరైన్ సూపర్ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ బౌలర్ సునీల్ నరైన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఐపీఎల్​లో ఇది అతడికి 190వ మ్యాచ్. దీంతో ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్​లో అత్యధిక మ్యాచ్​లు ఆడిన ఫారిన్ ప్లేయర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఈ ఈ క్రమంలో ముంబయి ఇండియన్స్ మాజీ ప్లేయర్ కీరన్ పొలార్డ్​ను అధిగమించాడు. పొలార్డ్ 2010 నుంచి 2022 మధ్యలో 189 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ​

IPLలో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఫారిన్ క్రికెటర్లు

  • 190 మ్యాచ్​లు - సునీల్ నరైన్*
  • 189 మ్యాచ్​లు - కీరన్ పొలార్డ్
  • 184 మ్యాచ్​లు - ఏబీ డివిలియర్స్
  • 184 మ్యాచ్​లు - డేవిడ్ వార్నర్
  • 161 మ్యాచ్​లు - డ్వేన్ బ్రావో

ముంబయి ఇండియన్స్ తుదిజట్టు : రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, షెర్ఫానే రూథర్‌ఫోర్డ్, శార్దూల్ ఠాకూర్, మయాంక్ మార్కండే, అల్లా ఘజన్‌ఫర్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ తుదిజట్టు : ఫిన్ అలెన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, కామెరాన్ గ్రీన్, రింకు సింగ్, అనుద్ రాయ్ (వికెట్ కీపర్), రమణ్​దీప్ సింగ్, వైభవ్ అరోరా, బ్లెస్సింగ్ ముజర్బానీ, వరుణ్ చక్రవర్తి, ఉమ్రాన్ మాలిక్

