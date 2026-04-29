SRHతో మ్యాచ్​కూ రోహిత్ దూరం- ఫిట్​నెస్​పై హార్దిక్ అప్డేట్- కమ్​బ్యాక్​ ఎప్పుడంటే?

హిట్​మ్యాన్ ఫ్యాన్స్​కు బ్యాడ్​న్యూస్- సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో మ్యాచ్​లోనూ రోహిత్ బెంచ్​కే- అతడి ఫిట్​నెస్​పై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్య!

Suryakumar- Rohit Sharma
Suryakumar- Rohit Sharma (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 8:25 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 8:39 PM IST

Rohit Sharma IPl 2026 : సొంతగడ్డ వాంఖడే స్టేడియంలో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో కీలక పోరులో ముంబయి ఇండియన్స్ తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన ముంబయి కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే తొడ కండరాల గాయంతో దూరమైన స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్​కు కూడా దూరమయ్యాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోహిత్ గాయంపై హార్దిక్ మేజర్ అప్డేట్ ఇచ్చాడు. అదేంటంటే?

నిరాశలో ఫ్యాన్స్!
టాస్ సమయంలో తుది జట్టులో రోహిత్ శర్మ పేరు ఉంటుందని హిట్​మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ భావించారు. రోహిత్ కూడా ఇప్పటికే గాయం నుంచి కోలుకొని నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. దీంతో గత మూడు మ్యాచ్​లకు దూరమైన రోహిత్, సన్​రైజర్స్​తో పోరులో బరిలోకి దిగుతాడని అనుకున్నారు. కానీ రోహిత్ వరుసగా నాలుగో మ్యాచ్​కు కూడా దూరమయ్యాడు. దీనిపై హార్దిక్ మాట్లాడాడు.

ఇంకో రెండు మ్యాచ్​లు దూరం!
రోహిత్ శర్మ గాయం నుంచి కోలుకున్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయి ఫిట్​నెస్ సాధించలేదని అన్నాడు. హిట్​మ్యాన్ కమ్​బ్యాక్​కు ఇంకాస్త సమయం పడుతుందని తెలిపాడు. అలాగే అతడు ఇంకో ఒకట్రెండు మ్యాచ్​లు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పాడు. 'రోహిత్ ఇంకా పూర్తి స్థాయి ఫిట్​నెస్ అందుకోలేదు. అతడి ఫిట్​నెస్ ఇంకా ఆశించిన స్థాయికి రాలేదు. అందుకు రోహిత్ తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నాడు. ఇంకో రెండు మ్యాచ్​లు దూరమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది' అని హార్దిక్ పేర్కొన్నాడు. అంతకుముందు రోహిత్ వాంఖడే మైదానంలో రన్నింగ్ సెషన్స్​లో పాల్గొనడం, జట్టు సభ్యులతో కలిసి వార్మప్స్ చేస్తూ కనిపించాడు.

భారీ మార్పులు!
వరుసగా విఫలమతున్న ముంబయికి ఇది కీలకమైన మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్​లో ఓడితే ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అవుతాయి. అందుకే మేనేజ్​మెంట్ జట్టుపై తీవ్ర కసరత్తు చేసింది. బలమైన సన్​రైజర్స్​ను ఎదుర్కొనేందుకు జట్టులో భారీ మార్పులు చేసింది. గతమ్యాచ్​ ఓపెనర్​ మాలేవర్​ను పక్కనపెట్టేసింది. మణికట్టు గాయంతో క్వింటన్ డికాక్ ఈ మ్యాచ్​కు దూరమైనట్లు హార్దిక్ పేర్కొన్నాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరి స్థానాల్లో విల్ జార్స్, ర్యాన్ రికెల్టన్​ జట్టులోకి వచ్చారు. అలాగే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో ఆడిన గతమ్యాచ్​లో ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయపడ్డ మిచెల్ శాంట్నర్ స్థానంలో రాబిన్ మింజ్​ను తీసుకున్నారు. ​

తుది జట్లు!

ముంబయి ఇండియన్స్ : ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), విల్ జాక్స్, నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), రాబిన్ మింజ్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అల్లా ఘజన్‌ఫర్, అశ్వనీ కుమార్

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ : అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), హర్ష్ దూబే, సకీబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎషాన్ మలింగ

