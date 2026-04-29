SRHతో మ్యాచ్కూ రోహిత్ దూరం- ఫిట్నెస్పై హార్దిక్ అప్డేట్- కమ్బ్యాక్ ఎప్పుడంటే?
హిట్మ్యాన్ ఫ్యాన్స్కు బ్యాడ్న్యూస్- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో మ్యాచ్లోనూ రోహిత్ బెంచ్కే- అతడి ఫిట్నెస్పై కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన హార్దిక్ పాండ్య!
Published : April 29, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 8:39 PM IST
Rohit Sharma IPl 2026 : సొంతగడ్డ వాంఖడే స్టేడియంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో కీలక పోరులో ముంబయి ఇండియన్స్ తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన ముంబయి కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే తొడ కండరాల గాయంతో దూరమైన స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్కు కూడా దూరమయ్యాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోహిత్ గాయంపై హార్దిక్ మేజర్ అప్డేట్ ఇచ్చాడు. అదేంటంటే?
నిరాశలో ఫ్యాన్స్!
టాస్ సమయంలో తుది జట్టులో రోహిత్ శర్మ పేరు ఉంటుందని హిట్మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ భావించారు. రోహిత్ కూడా ఇప్పటికే గాయం నుంచి కోలుకొని నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. దీంతో గత మూడు మ్యాచ్లకు దూరమైన రోహిత్, సన్రైజర్స్తో పోరులో బరిలోకి దిగుతాడని అనుకున్నారు. కానీ రోహిత్ వరుసగా నాలుగో మ్యాచ్కు కూడా దూరమయ్యాడు. దీనిపై హార్దిక్ మాట్లాడాడు.
ఇంకో రెండు మ్యాచ్లు దూరం!
రోహిత్ శర్మ గాయం నుంచి కోలుకున్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయి ఫిట్నెస్ సాధించలేదని అన్నాడు. హిట్మ్యాన్ కమ్బ్యాక్కు ఇంకాస్త సమయం పడుతుందని తెలిపాడు. అలాగే అతడు ఇంకో ఒకట్రెండు మ్యాచ్లు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పాడు. 'రోహిత్ ఇంకా పూర్తి స్థాయి ఫిట్నెస్ అందుకోలేదు. అతడి ఫిట్నెస్ ఇంకా ఆశించిన స్థాయికి రాలేదు. అందుకు రోహిత్ తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నాడు. ఇంకో రెండు మ్యాచ్లు దూరమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది' అని హార్దిక్ పేర్కొన్నాడు. అంతకుముందు రోహిత్ వాంఖడే మైదానంలో రన్నింగ్ సెషన్స్లో పాల్గొనడం, జట్టు సభ్యులతో కలిసి వార్మప్స్ చేస్తూ కనిపించాడు.
🚨 TOSS 🚨
@mumbaiindians won the toss & chose to bat first against @SunRisers in Wankhede!— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2026
భారీ మార్పులు!
వరుసగా విఫలమతున్న ముంబయికి ఇది కీలకమైన మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్లో ఓడితే ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అవుతాయి. అందుకే మేనేజ్మెంట్ జట్టుపై తీవ్ర కసరత్తు చేసింది. బలమైన సన్రైజర్స్ను ఎదుర్కొనేందుకు జట్టులో భారీ మార్పులు చేసింది. గతమ్యాచ్ ఓపెనర్ మాలేవర్ను పక్కనపెట్టేసింది. మణికట్టు గాయంతో క్వింటన్ డికాక్ ఈ మ్యాచ్కు దూరమైనట్లు హార్దిక్ పేర్కొన్నాడు. దీంతో ఈ ఇద్దరి స్థానాల్లో విల్ జార్స్, ర్యాన్ రికెల్టన్ జట్టులోకి వచ్చారు. అలాగే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో ఆడిన గతమ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తూ గాయపడ్డ మిచెల్ శాంట్నర్ స్థానంలో రాబిన్ మింజ్ను తీసుకున్నారు.
Hardik Pandya said, “Rohit Sharma might take a couple more games to return”. pic.twitter.com/aOEK0vsYJF— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 29, 2026
తుది జట్లు!
ముంబయి ఇండియన్స్ : ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), విల్ జాక్స్, నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), రాబిన్ మింజ్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అల్లా ఘజన్ఫర్, అశ్వనీ కుమార్
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ : అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), హర్ష్ దూబే, సకీబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎషాన్ మలింగ
