ముంబయి ఇండియన్స్ కీలక నిర్ణయం- శాంట్నర్ స్థానంలో సీనియర్ స్పిన్నర్- కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును గట్టెక్కించేనా?
గాయంతో ఐపీఎల్ 2026కు దూరమైన స్పిన్నర్ మిచెల్ శాంట్నర్- శాంట్నర్ స్థానంలో సౌత్ ఆఫ్రికా స్పిన్నర్ ఎంట్రీ- ఐదు మ్యాచుల్లో కేవలం ఒకే ఒక్క విజయం సాధించిన ముంబయి- హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీపై విమర్శలు
Published : April 28, 2026 at 2:04 PM IST
Mumbai Indians Sign Keshav Maharaj : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్ పరిస్థితి ఏమాత్రం బాగోలేదు. వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న ఆ జట్టు ఇప్పుడు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్టార్ స్పిన్నర్ మిచెల్ శాంట్నర్ గాయం కారణంగా దూరం కావడంతో అతని స్థానంలో సౌత్ ఆఫ్రికా సీనియర్ స్పిన్నర్ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. జట్టులో ఇన్ని మార్పులు జరుగుతున్నా అసలు సమస్య ఎక్కడ ఉందనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. కెప్టెన్సీతో పాటు సీనియర్ ప్లేయర్ల ఫామ్ వరకు ముంబయిని అనేక సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి. మరి ఈ కొత్త స్పిన్నర్ రాకతోనైనా ముంబయి రాత మారుతుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక ఆ న్యూ ప్లేయర్ వివరాల్లోకి వెళితే!
ఐపీఎల్ 2026 నుంచి అవుట్!
ముంబయి ఇండియన్స్ స్పిన్ విభాగంలో కీలక ఆటగాడైన మిచెల్ శాంట్నర్ ఈ సీజన్ నుంచి వైదొలగడం జట్టుకు పెద్ద దెబ్బ. గత గురువారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న సమయంలో శాంట్నర్ ఎడమ భుజానికి తీవ్రమైన గాయమైంది. పరీక్షల అనంతరం అతను ఈ సీజన్లో మిగిలిన మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండడని వైద్యులు తేల్చి చెప్పారు. శాంట్నర్ బౌలింగ్తోనే కాకుండా బ్యాటింగ్తో కూడా జట్టుకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుంటాడు. అటువంటి ఆల్ రౌండర్ను ముంబయి కోల్పోవడం ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.
🚨 Player Replacement 🚨@mipaltan sign Keshav Maharaj as replacement for the injured Mitchell Santner.— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2026
More details 🔽 | #TATAIPL | #KhelBindaas https://t.co/677Ba26V8n
రీప్లేస్మెంట్లో కేశవ్ మహారాజ్ ఎంట్రీ!
శాంట్నర్ స్థానంలో సౌత్ ఆఫ్రికా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ కేశవ్ మహారాజ్ ముంబయి జట్టులోకి అడుగుపెట్టాడు. మహారాజ్కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎంతో అనుభవం ఉంది. టీ20 ఫార్మాట్లో పరుగులను నియంత్రించడంలో అతను దిట్ట. 2021 టీ20 ప్రపంచకప్లో కనీసం ఒక్క టీ20 కూడా ఆడకుండానే జట్టులోకి ఎంపికైన మహారాజ్, తన మొదటి బంతికే వికెట్ తీసి సంచలనం సృష్టించాడు. సౌతాఫ్రికా జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్గా పనిచేసిన అనుభవం కూడా అతనికి ఉంది. తన చివరి 30 టీ20 మ్యాచుల్లో 31 వికెట్లు తీసి మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు.
ఐపీఎల్ అనుభవం తక్కువే!
కేశవ్ మహారాజ్ గతంలో ఐపీఎల్ ఆడినప్పటికీ అది చాలా తక్కువ కాలమే. 2024 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ స్థానంలో వచ్చిన అతను కేవలం రెండు మ్యాచుల్లో మాత్రమే మైదానంలోకి దిగాడు. ఆ రెండు మ్యాచుల్లో రెండు వికెట్లు తీసి పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. కాబట్టి అతనికి ఐపీఎల్లో పెద్దగా ట్రాక్ రికార్డ్ లేదనే చెప్పాలి. అయితే సీపీఎల్, బీపీఎల్ వంటి అంతర్జాతీయ లీగ్లలో ఆడిన అనుభవం అతనికి ఉంది. ఇప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్న ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున బరిలోకి దిగుతున్న మహారాజ్, తనకున్న కొద్దిపాటి ఐపీఎల్ అనుభవం, అంతర్జాతీయ పరిజ్ఞానంతో ఏ మేరకు రాణిస్తాడనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. బ్లూ అండ్ గోల్డ్ జెర్సీలో అతను తన అదృష్టాన్ని ఎలా మార్చుకుంటాడో వేచి చూడాలి.
హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్సీపై అసహనం!
ఈ సీజన్లో ముంబయి ఇండియన్స్కు ఎదురవుతున్న ప్రధాన సమస్యల్లో హార్దిక్ పాండ్య కెప్టెన్సీ ఒకటి. రోహిత్ శర్మను తొలగించి హార్దిక్కు బాధ్యతలు అప్పగించినప్పటి నుంచి అభిమానుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తోంది. దానికి తోడు మైదానంలో హార్దిక్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కూడా జట్టుకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. బౌలింగ్ మార్పులు, ఫీల్డింగ్ సెటప్ విషయంలో హార్దిక్ విఫలమవుతున్నాడనే వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇక వ్యక్తిగత ఫామ్ విషయానికి వస్తే అటు బ్యాటింగ్లోనూ, ఇటు బౌలింగ్లోనూ హార్దిక్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించడం లేదు. కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీయడంలో లేదా భారీ స్కోర్లు చేయడంలో అతను పూర్తిగా వెనుకబడిపోయాడు.
స్టార్ ప్లేయర్స్ ఫ్లాప్- 9వ స్థానం
జట్టుకు ఆయుధం లాంటి రోహిత్ శర్మ గాయంతో గత కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరం అవ్వడం ముంబయికి కోలుకోలేని దెబ్బ. ఓపెనింగ్లో రోహిత్ ఇచ్చే శుభారంభం జట్టుకు ఎంతో అవసరం. అతను లేకపోవడంతో టాప్ ఆర్డర్లో నిలకడ లోపించింది. మరోవైపు బెస్ట్ టీ20 బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ సీజన్లో దారుణంగా విఫలమవుతున్నాడు. వరుస మ్యాచుల్లో సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్లకే పరిమితం అవ్వడం అభిమానులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. సూర్య ఫామ్లో లేకపోవడం వల్ల మిడిల్ ఓవర్లలో పరుగులు రావడం కష్టమవుతోంది. క్రీజులోకి రావడం, అనవసర షాట్లు ఆడి వికెట్ పారేసుకోవడం సూర్యకు అలవాటుగా మారింది. ముంబయి ప్రధాన బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా ఈ సీజన్లో పూర్తి స్థాయిలో పట్టు సాధించలేకపోతున్నాడు. ముంబయి ఇండియన్స్ ఆడిన మ్యాచ్ల ఫలితాలను చూస్తే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతం 4 పాయిట్లతో 9వ స్థానంలో ఉంది. పాయింట్ల పట్టికలో దిగువన ఉండటంతో ప్లే ఆఫ్స్నకు చేరడం ఇప్పుడు ముంబయికి కష్టంగా మారింది. మరి నెక్స్ట్ ఎంత వరకు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతారో చూడాలి.
75 రన్స్కే దిల్లీ ఢమాల్- ఆర్సీబీ ఘన విజయం
'నా రీఎంట్రీని అడ్డుకుంటున్నారు'- WFIపై వినేశ్ ఫోగాట్ ఆరోపణలు