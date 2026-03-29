ముంబయి ఇండియన్స్ సరికొత్త రికార్డ్- ఐపీఎల్లో తొలి జట్టుగా రేర్ ఫీట్
IPL 2026 : కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో మ్యాచ్- ముంబయి ఇండియన్స్ అరుదైన ఘనత- ఐపీఎల్లో తొలి జట్టుగా అరుదైన రికార్డ్
Published : March 29, 2026 at 7:36 PM IST
MI vs KKR IPL 2026 : వాంఖడే వేదికగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో ముంబయి ఇండియన్స్ తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన ముంబయి కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే ముంబయి ఇండియన్స్కు ఈ మ్యాచ్ ప్రత్యేకం కానుంది. కోల్కతాతో మ్యాచ్లో బరిలో దిగడంతో అరుదైన ఘనత అందుకుంది. ఇప్పటిదాకా 300 టీ20 మ్యాచ్లు కంప్లీట్ చేసుకున్న ఐపీఎల్ తొలి జట్టుగా ముంబయి అరుదైన రికార్డు కొట్టింది.
ఈ మ్యాచ్కు ముందు ఐపీఎల్ 18 సీజన్లలో కలిపి 277 మ్యాచ్లు, అలాగే ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20లో 22 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఐపీఎల్లో మరే ఇతర జట్టు కూడా ఇప్పటిదాకా ఇన్ని మ్యాచ్లు ఆడలేదు. అలాగే వరల్డ్వైడ్గా ఇన్ని టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన మూడో జట్టుగా నిలిచింది. ముంబయి కంటే ముందు పాకిస్థాన్, సోమర్సెట్ (ఇంగ్లాండ్ డొమెస్టిక్ టీమ్) జట్లు ఈ ఘతన సాధించాయి. ఈ రెండు జట్లు చెరో 303 మ్యాచ్లు ఆడాయి.
అత్యధిక టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన ఐపీఎల్ జట్లు
ఇక ఐపీఎల్ జట్ల విషయానికొస్తే, ముంబయి ఇండియన్స్ తర్వాత అత్యధిక టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన జట్టుగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆర్సీబీ ఇప్పటిదాకా 287 మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగింది. మూడో స్థానంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఉంది. కేకేఆర్ 281 మ్యాచ్లు ఆడింది.
ढोल-ताशांचा गजरात, our boys have arrived at the Wankhede! 💙 pic.twitter.com/ptcnnms4se— Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2026
అత్యధిక T20 మ్యాచ్లు ఆడిన జట్లు:
- పాకిస్థాన్ - 303 మ్యాచ్లు
- సోమర్సెట్ - 303 మ్యాచ్లు
- ముంబయి ఇండియన్స్ - 300 మ్యాచ్లు
- హాంప్షైర్ - 296 మ్యాచ్లు
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - 287 మ్యాచ్లు
- కోల్కతా నైట్రైడర్స్- 281 మ్యాచ్లు
IPL రిపోర్ట్
కాగా, ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్ ఇప్పటిదాకా 277 మ్యాచ్లు ఆడగా అందులో 151 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. మరో 122 మ్యాచ్ల్లో ఓటమిపాలైంది. అలాగే ఐపీఎల్లో అత్యధిక విజయాలు నమోదు చేసిన జట్టుగానూ ముంబయి టాప్లో ఉంది. ఇక 2008 నుంచి 2025 మధ్యలో ముంబయి ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. తొలిసారి 2013లో నెగ్గగా, ఆ తర్వాత 2015, 2017, 2019, 2020 ఎడిషన్లలో టైటిల్ విన్నర్గా నిలిచింది. అటు ఐపీఎల్లో అత్యధికసార్లు టైటిల్ నెగ్గిన జట్టుగానూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (5)తో సమానంగా టాప్లో ఉంది. అలాగే ఈ విజయాల జాబితాలో ముంబయి తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రెండో ప్లేస్లో ఉంది. సీఎస్కే 253 మ్యాచ్లు ఆడగా అందులో 142 నెగ్గింది. 108 మ్యాచ్ల్లో ఓడింది.
ఇక కేకేఆర్తో మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ముంబయి యంగ్ బౌలర్ అల్లా ఘజన్ఫర్ ఈ మ్యాచ్తోనే ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేస్తున్నాడు. అటు కోల్కతా బౌలర్ బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీకి కూడా తన కెరీర్లో ఇదే తొలి ఐపీఎల్. బంగ్లా పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ను తప్పించడంతో ముజరబానీకి అవకాశం దక్కింది. ఇక గత 13 సీజన్లుగా ముంబయి ఐపీఎల్లో తొలి మ్యాచ్ నెగ్గలేకపోతుంది. ఈ చెత్త పరంపరకు ఈసారైనా బ్రేక్ వేయాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. చూడాలి మరి!
A 𝑩𝑰𝑮 opening game tonight. Here is our 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜! 💙— Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2026
𝑺𝒉𝒂𝒓𝒅𝒖𝒍, 𝑺𝒉𝒆𝒓𝒇𝒂𝒏𝒆 & 𝑮𝒉𝒂𝒛𝒂𝒏𝒇𝒂𝒓 make their debut in Blue & Gold 🤩 pic.twitter.com/KeI35kdx6z
ముంబయి ఇండియన్స్ తుదిజట్టు : రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, షెర్ఫానే రూథర్ఫోర్డ్, శార్దూల్ ఠాకూర్, మయాంక్ మార్కండే, అల్లా ఘజన్ఫర్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తుదిజట్టు : ఫిన్ అలెన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, కామెరాన్ గ్రీన్, రింకు సింగ్, అనుద్ రాయ్ (వికెట్ కీపర్), రమణ్దీప్ సింగ్, వైభవ్ అరోరా, బ్లెస్సింగ్ ముజర్బానీ, వరుణ్ చక్రవర్తి, ఉమ్రాన్ మాలిక్
