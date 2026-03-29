ముంబయి ఇండియన్స్ సరికొత్త రికార్డ్- ఐపీఎల్​లో తొలి జట్టుగా రేర్ ఫీట్

IPL 2026 : కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో మ్యాచ్​- ముంబయి ఇండియన్స్ అరుదైన ఘనత- ఐపీఎల్​లో తొలి జట్టుగా అరుదైన రికార్డ్

MI vs KKR IPL
Published : March 29, 2026 at 7:36 PM IST

MI vs KKR IPL 2026 : వాంఖడే వేదికగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో ముంబయి ఇండియన్స్ తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన ముంబయి కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే ముంబయి ఇండియన్స్​కు ఈ మ్యాచ్ ప్రత్యేకం కానుంది. కోల్​కతాతో మ్యాచ్​లో బరిలో దిగడంతో అరుదైన ఘనత అందుకుంది. ఇప్పటిదాకా 300 టీ20 మ్యాచ్​లు కంప్లీట్ చేసుకున్న ఐపీఎల్​ తొలి జట్టుగా ముంబయి అరుదైన రికార్డు కొట్టింది.

ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఐపీఎల్​ 18 సీజన్లలో కలిపి 277 మ్యాచ్‌లు, అలాగే ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20లో 22 మ్యాచ్‌లు ఆడింది. ఐపీఎల్​లో మరే ఇతర జట్టు కూడా ఇప్పటిదాకా ఇన్ని మ్యాచ్​లు ఆడలేదు. అలాగే వరల్డ్​వైడ్​గా ఇన్ని టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడిన మూడో జట్టుగా నిలిచింది. ముంబయి కంటే ముందు పాకిస్థాన్, సోమర్సెట్ (ఇంగ్లాండ్ డొమెస్టిక్ టీమ్) జట్లు ఈ ఘతన సాధించాయి. ఈ రెండు జట్లు చెరో 303 మ్యాచ్​లు ఆడాయి.

అత్యధిక టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడిన ఐపీఎల్​ జట్లు
ఇక ఐపీఎల్ జట్ల విషయానికొస్తే, ముంబయి ఇండియన్స్ తర్వాత అత్యధిక టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడిన జట్టుగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఆర్సీబీ ఇప్పటిదాకా 287 మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగింది. మూడో స్థానంలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఉంది. కేకేఆర్ 281 మ్యాచ్​లు ఆడింది.

అత్యధిక T20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన జట్లు:

  • పాకిస్థాన్ - 303 మ్యాచ్​లు
  • సోమర్సెట్ - 303 మ్యాచ్​లు
  • ముంబయి ఇండియన్స్ - 300 మ్యాచ్​లు
  • హాంప్‌షైర్ - 296 మ్యాచ్​లు
  • రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - 287 మ్యాచ్​లు
  • కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్- 281 మ్యాచ్​లు

కాగా, ఐపీఎల్​లో ముంబయి ఇండియన్స్ ఇప్పటిదాకా 277 మ్యాచ్​లు ఆడగా అందులో 151 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. మరో 122 మ్యాచ్​ల్లో ఓటమిపాలైంది. అలాగే ఐపీఎల్​లో అత్యధిక విజయాలు నమోదు చేసిన జట్టుగానూ ముంబయి టాప్​లో ఉంది. ఇక 2008 నుంచి 2025 మధ్యలో ముంబయి ఐదుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. తొలిసారి 2013లో నెగ్గగా, ఆ తర్వాత 2015, 2017, 2019, 2020 ఎడిషన్లలో టైటిల్ విన్నర్​గా నిలిచింది. అటు ఐపీఎల్​లో అత్యధికసార్లు టైటిల్​ నెగ్గిన జట్టుగానూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (5)తో సమానంగా టాప్​లో ఉంది. అలాగే ఈ విజయాల జాబితాలో ముంబయి తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రెండో ప్లేస్​లో ఉంది. సీఎస్కే 253 మ్యాచ్​లు ఆడగా అందులో 142 నెగ్గింది. 108 మ్యాచ్​ల్లో ఓడింది.

ఇక కేకేఆర్​తో మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ముంబయి యంగ్ బౌలర్ అల్లా ఘజన్​ఫర్ ఈ మ్యాచ్​తోనే ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రం చేస్తున్నాడు. అటు కోల్​కతా బౌలర్ బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీకి కూడా తన కెరీర్​లో ఇదే తొలి ఐపీఎల్. బంగ్లా పేసర్ ముస్తాఫిజుర్​ను తప్పించడంతో ముజరబానీకి అవకాశం దక్కింది. ఇక గత 13 సీజన్లుగా ముంబయి ఐపీఎల్​లో తొలి మ్యాచ్​ నెగ్గలేకపోతుంది. ఈ చెత్త పరంపరకు ఈసారైనా బ్రేక్ వేయాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. చూడాలి మరి!

ముంబయి ఇండియన్స్ తుదిజట్టు : రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, షెర్ఫానే రూథర్‌ఫోర్డ్, శార్దూల్ ఠాకూర్, మయాంక్ మార్కండే, అల్లా ఘజన్‌ఫర్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ తుదిజట్టు : ఫిన్ అలెన్, అజింక్యా రహానే (కెప్టెన్), అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ, కామెరాన్ గ్రీన్, రింకు సింగ్, అనుద్ రాయ్ (వికెట్ కీపర్), రమణ్​దీప్ సింగ్, వైభవ్ అరోరా, బ్లెస్సింగ్ ముజర్బానీ, వరుణ్ చక్రవర్తి, ఉమ్రాన్ మాలిక్

